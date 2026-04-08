El Hospital Snopek comenzó a tramitar el carnet sanitario en Alto Comedero

El Hospital Snopek de Alto Comedero comenzó a brindar el servicio de carnet sanitario , una medida que apunta a descentralizar la atención y facilitar el acceso de los vecinos del barrio y zonas cercanas.

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Según explicaron autoridades del hospital, la atención comenzó esta semana con un esquema inicial de 30 turnos , aunque no descartan ampliar ese cupo en el futuro si la demanda continúa creciendo.

De acuerdo a lo informado, por la directora del Hospital, Licenciada Paola Rondón y el director administrativo, Contador Justo Villagra, los turnos pueden gestionarse de dos maneras:

En el caso de la modalidad presencial, los turnos se entregan por orden de llegada en el horario de 7:30 a 10 de la mañana .

Qué tipo de carnet sanitario se está haciendo

Por el momento, en el Hospital Snopek se realiza el carnet sanitario simple, destinado especialmente a:

personal de comercio

profesionales de salud

Las autoridades indicaron que esta es la primera etapa del servicio y que más adelante podría ampliarse hacia otros tipos de carnet.

Carnet sanitario: Hospital Snopek Carnet sanitario: Hospital Snopek Lic Paola Rondón - Directora Hospital Snopek Cpn Justo Villagra - Director administrativo

Horarios de atención en el Hospital Snopek

La franja horaria para solicitar turnos de manera presencial es de 7:30 a 10:00.

En tanto, la atención vinculada al trámite se extiende hasta las 12:30.

Por qué se habilitó este servicio en Alto Comedero

Desde la dirección del hospital señalaron que la decisión busca acercar este trámite a una población muy numerosa como la de Alto Comedero, evitando traslados hacia otros puntos de la capital donde también se realiza este tipo de atención.

Además, remarcaron que el objetivo es descomprimir otros centros y mejorar el acceso al carnet sanitario en una zona con una demanda importante.

Podría ampliarse la cantidad de turnos

Las autoridades del Snopek aseguraron que el servicio arrancó con 30 turnos diarios, pero que el esquema será evaluado en función de la respuesta de la comunidad.

En ese sentido, indicaron que si la demanda lo requiere, el número de turnos podría ampliarse más adelante.