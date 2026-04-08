miércoles 08 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de abril de 2026 - 11:29
Salud.

El Hospital Snopek comenzó a tramitar el carnet sanitario en Alto Comedero

El Hospital Snopek ya comenzó a brindar el servicio de Carnet sanitario en Alto Comedero con 30 turnos iniciales.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Carnet sanitario: Hospital Snopek &nbsp;

Carnet sanitario: Hospital Snopek

 

Carnet sanitario Hospital Snopek

Carnet sanitario Hospital Snopek

Lee además
Los 6 alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento.
Salud.

Uno por uno: los alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento, según la ciencia
salta confirmo la primera muerte por chikungunya y ya suma 572 casos video
Salud.

Salta confirmó la primera muerte por chikungunya y ya suma 572 casos

Según explicaron autoridades del hospital, la atención comenzó esta semana con un esquema inicial de 30 turnos, aunque no descartan ampliar ese cupo en el futuro si la demanda continúa creciendo.

Cómo sacar turno para el carnet sanitario

De acuerdo a lo informado, por la directora del Hospital, Licenciada Paola Rondón y el director administrativo, Contador Justo Villagra, los turnos pueden gestionarse de dos maneras:

  • a través del call center, mediante el número 0800
  • de forma presencial en el hospital

En el caso de la modalidad presencial, los turnos se entregan por orden de llegada en el horario de 7:30 a 10 de la mañana.

Qué tipo de carnet sanitario se está haciendo

Por el momento, en el Hospital Snopek se realiza el carnet sanitario simple, destinado especialmente a:

  • personal de comercio
  • profesionales de salud

Las autoridades indicaron que esta es la primera etapa del servicio y que más adelante podría ampliarse hacia otros tipos de carnet.

Carnet sanitario: Hospital Snopek
Carnet sanitario: Hospital Snopek Lic Paola Rondón - Directora Hospital Snopek Cpn Justo Villagra - Director administrativo

Carnet sanitario: Hospital Snopek

Lic Paola Rondón - Directora Hospital Snopek

Cpn Justo Villagra - Director administrativo

Horarios de atención en el Hospital Snopek

La franja horaria para solicitar turnos de manera presencial es de 7:30 a 10:00.

En tanto, la atención vinculada al trámite se extiende hasta las 12:30.

Por qué se habilitó este servicio en Alto Comedero

Desde la dirección del hospital señalaron que la decisión busca acercar este trámite a una población muy numerosa como la de Alto Comedero, evitando traslados hacia otros puntos de la capital donde también se realiza este tipo de atención.

Además, remarcaron que el objetivo es descomprimir otros centros y mejorar el acceso al carnet sanitario en una zona con una demanda importante.

Podría ampliarse la cantidad de turnos

Las autoridades del Snopek aseguraron que el servicio arrancó con 30 turnos diarios, pero que el esquema será evaluado en función de la respuesta de la comunidad.

En ese sentido, indicaron que si la demanda lo requiere, el número de turnos podría ampliarse más adelante.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Uno por uno: los alimentos que ayudan a retrasar el envejecimiento, según la ciencia

Salta confirmó la primera muerte por chikungunya y ya suma 572 casos

Ley de Salud mental: el Gobierno impulsa cambios y avanza con un nuevo proyecto en el Congreso

"Ya hay gripe en circulación": advierten sobre el aumento de virus respiratorios en Jujuy

El ISJ se reúne con prestadores y aclara cómo son los pagos por servicios de salud en Jujuy

Lo que se lee ahora
salta confirmo la primera muerte por chikungunya y ya suma 572 casos video
Salud.

Salta confirmó la primera muerte por chikungunya y ya suma 572 casos

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Mercedes Kvedaras era docente universitaria y fue asesinada en un country de Salta. 
Policiales.

Revelan el último pedido de Mercedes Kvedaras antes de ser asesinada en Salta

Accidente en cuesta de Bárcena (imagen ilustrativa).
Policiales.

Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Cómo llegar a La Puerta, Catamarca. video
País.

Catamarca y un pueblo que sorprende por sus cerros y valles y puede recorrerse todo el año

Caso de trata de personas en Tucumán.
Policiales.

Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

Inician las pre inscripciones para las carreras de Cadete y Gendarme: desde cuándo
País.

Inician las inscripciones en Gendarmería Nacional: desde cuándo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel