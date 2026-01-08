jueves 08 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de enero de 2026 - 10:31
Salud.

Hospital Snopek: "te colocan un inyectable y te mandan a la casa"

Vecinos del barrio Alto Comedero se quejaron por la atención de algunos profesionales en el Hospital y aseguraron que “algunos te atienden bien y otros no”. También aseveraron que “pusieron para sacar turno por Whats App pero es peor”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
guardia hospital snopek (1)

Vecinos del barrio Alto Comedero se mostraron preocupados por la atención en el Hospital Carlos Snopek ya que aseguraron que "algunos profesionales atienden a la distancia, te dan un diagnóstico, te colocan un inyectable y te mandan a la casa”, se lamentó una vecina.

Lee además
el duro relato de mirta tras el incendio en su casa en barrio san martin: pide ayuda a los jujenos
Solidaridad.

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños
Día del Mal de Amores. video
Pensar.

¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar

No hay un control por parte del médico, uno sale de la guardia sin saber qué es lo que le pasa. Te ponen un inyectable y que sea lo que Dios quiera, es por eso muchas veces después ocurren otras desgracias”, agregó.

“Es deficiente la atención y es por eso que, a pesar que uno lo necesita, trata de evitar venir a la guardia. La atención es pésima”.

En relación a la “atención a la distancia”, la vecina recordó que “en una oportunidad traje a mi hija y la doctora se quedó sentada en su escritorio, ni siquiera se acercó a palparla o auscultarla, solo le pregunto qué es lo que le pasaba y directamente le indico el inyectable y a la casa. Me preguntó porque no la lleve a la salita para que la atiendan”.

guardia hospital snopek (2)

“Después tuvimos que buscar otro médico para que la pueda atender, pero eso pasa con todos los pacientes. Tenes que estar muriéndote y aun así tampoco te atienden”, se lamentó.

“Están al servicio de la comunidad y no lo entienden así. Si uno elige una vocación es por algo, pero eso acá eso no se ve”, agregó.

Turnos por Whats App y guardias colapsadas

Otra vecina del Hospital Snopek dijo que “la guardia está colapsada, pusieron para sacar turno por Whats App pero es peor, se amontona más la gente. Se tarda muchísimo tanto en la guardia como en los consultorios externos”.

“Tenes que estar todo el día pendiente del teléfono, si salís un segundo ya perdiste y tenes que volver a ingresar a la lista. Estás todo el día para un turno. La espera en la guardia es muy larga, uno puede estar horas”.

Sobre la atención en la guardia, la vecina dijo que “hay que tener mucha suerte con los médicos, algunos te atienden bien y otros no. Algunos te dan un paracetamol o un ibuprofeno y nada más. Hay que tener mucha suerte con los médicos”.

Embed - Hospital Snopek: "te colocan un inyectable y te mandan a la casa" - VECINA

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El duro relato de Mirta tras el incendio en su casa en barrio San Martín: pide ayuda a los jujeños

¿Por qué nos cuesta amar?: La respuesta que un sociólogo jujeño no esperaba encontrar

Debatirán la implementación de boleta única y voto electrónico en Jujuy

Jujuy sigue bajo alerta por tormentas y granizo: qué zonas abarca y por cuánto tiempo

Martín Meyer: "No hay nada que ocultar, todas las cuentas de la FNE están rendidas"

Lo que se lee ahora
Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Sin agua.
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Natatorios en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Temporada.

Natatorios municipales en San Salvador de Jujuy: horarios, actividades y requisitos

Calles y rutas inundadas en Rosario de Lerma. video
Tormentas.

Rosario de Lerma afectada por un fuerte temporal: cortes de ruta e inundaciones

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnelderivador video
Inundado.

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel