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9 de julio de 2026 - 13:15
Policiales.

Denuncian a alumnos por crear imágenes falsas de compañeras con inteligencia artificial

Los acusados son estudiantes de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini. La Universidad activó el protocolo de violencia de género.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Denuncian a alumnos de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini por generar con IA fotos de sus compañeras.

Denuncian a alumnos de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini por generar con IA fotos de sus compañeras.

Unos 50 alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini fueron denunciados por crear y comercializar imágenes falsas de compañeras desnudas mediante el uso de inteligencia artificial.

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Tras una investigación interna, la Universidad de Buenos Aires (UBA) determinó que varias alumnas fueron víctimas de hostigamiento digital y acoso sexual, por lo que decidió poner en marcha el protocolo previsto para situaciones de violencia de género.

De acuerdo con la denuncia realizada por alumnas de segundo año, un grupo de estudiantes de entre 13 y 14 años habría armado un chat en WhatsApp con el objetivo de distribuir carpetas que contenían imágenes y videos alterados mediante herramientas digitales, además de fotos privadas de otras alumnas.

Las personas afectadas serían principalmente compañeras de la institución, amigas o antiguas parejas de los estudiantes involucrados. Los alumnos apuntados, todos ellos menores de edad, fueron sancionados con suspensiones mientras continúa el procedimiento interno para determinar lo ocurrido.

Cómo funcionaba la red de imágenes y la reacción de la comunidad

Las estudiantes detectaron la presencia de una carpeta digital compartida que llevaba sus nombres y reunía fotografías junto con los precios que, según denunciaron, sus compañeros habrían establecido para comercializar ese contenido. Parte del material habría sido generado mediante inteligencia artificial, mientras que otro sector correspondería a imágenes verdaderas tomadas de redes sociales y posteriormente modificadas con herramientas digitales.

De acuerdo con los relatos incorporados a la denuncia, los denominados “packs” se ofrecían por un valor de $1000 y se sospecha que al menos ocho estudiantes habrían participado en la circulación de ese material.

El episodio se registró durante los últimos días de junio. Frente a la situación denunciada, las estudiantes afectadas llevaron adelante manifestaciones con ruidazos y sentadas para reclamar una respuesta por parte de las autoridades, y además protagonizaron cruces públicos con los jóvenes señalados como responsables.

El reclamo de las estudiantes

La Comisión de Géneros del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires manifestó su rechazo ante lo ocurrido y expresó su postura a través de una publicación difundida en redes sociales.

“Desde el fin de semana se dio a conocer la existencia de un grupo de WhatsApp creado por estudiantes varones, en su mayoría del Carlos Pellegrini, pero también con la participación de nuestro alumnado, con el fin de difundir y comercializar imágenes y videos de amigas y compañeras, tanto editados con Inteligencia Artificial como no, sin ningún tipo de consentimiento”, expresaron.

El comunicado expresó: “Resulta indignante y de no creer, pero a su vez pensar en ciertas acciones normalizadas del día a día provocan que enterarnos de casos así no sea algo tan impensado e irreal, sino muy palpable. La realidad en nuestros colegios exige que se rompa el silencio”.

Las representantes de la comisión solicitaron a las autoridades que se evite que las víctimas tengan que compartir espacios con aquellos estudiantes señalados por haber afectado su privacidad. Además, reclamaron la implementación de acciones específicas destinadas a prevenir y eliminar este tipo de conductas.

Como medida de respuesta, los Consejos de Convivencia y de Escuela Resolutivo establecieron nuevas limitaciones para la utilización de teléfonos celulares durante la jornada escolar y fortalecieron las estrategias de acompañamiento institucional dentro de la institución. Asimismo, solicitaron a las familias una participación activa en el seguimiento del uso que sus hijos realizan de los dispositivos electrónicos y de las plataformas digitales.

El mensaje difundido por la comisión concluyó con una advertencia firme: “Si sabés de alguien que difundió, comercializó, difunde o comercializa, denuncialo. Si tocan a una, tocan a todas”.

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