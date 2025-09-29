lunes 29 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de septiembre de 2025 - 10:33
Justicia.

Alumnos se viralizan entonando cantos antisemitas y fueron denunciados: buscan identificarlos

El abogado Jorge Monastersky interpuso una acción judicial luego de que el video se difundiera. Las posibles sanciones que podrían tener los alumnos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Denunciaron a los alumnos que entonaron cantos antisemitas: la fiscalía busca identificarlos. &nbsp;

Denunciaron a los alumnos que entonaron cantos antisemitas: la fiscalía busca identificarlos.

 

Los alumnos que protagonizaron cantos antisemitas durante un viaje de egresados a Bariloche enfrentan acciones legales tras la difusión masiva del video que generó indignación. El letrado Jorge Monastersky interpuso una denuncia penal contra los estudiantes de la Escuela Humanos, ubicada en Canning, provincia de Buenos Aires.

Lee además
Ataque antisemita de propalestinos a aficionados israelíes del Maccabi Tel Aviv en Ámsterdam.
Mundo.

Hubo un ataque antisemita de propalestinos a hinchas israelíes: 5 heridos y 62 detenidos
Javier Milei recibe el premio Nobel Judío y firma el memorando por la democracia y la libertad con Netanyahu.
Política Internacional.

Javier Milei recibe el premio Nobel Judío y firmará el memorando por la democracia y la libertad

Entre las expresiones ofensivas, se escuchó el grito “Hoy quemamos judíos”, coreado por los jóvenes en el interior de un micro, incitados por el coordinador de la empresa Baxtter.

Estudiantes de una escuela privada fueron repudiados por cánticos antisemitas.

Delitos de odio y búsqueda de responsables

La denuncia de Monastersky apunta a un presunto delito tipificado en la Ley 23.592, que sanciona los discursos de odio y los actos discriminatorios, con una posible condena de hasta tres años de prisión. El abogado indicó que la fiscalía está enfocada en determinar la identidad de los estudiantes presentes en el micro. “Va a tratar de identificar quiénes participaron a través de los videos”, explicó.

Asimismo, exoneró de responsabilidad tanto a la escuela como a la agencia de viajes: “Los principales responsables son estos alumnos, el coordinador de la empresa y el padre responsable, que de responsable no tiene nada”. “La responsabilidad penal es de las personas que estuvieron ahí, de los que participaron en este hecho. Hay que circunscribirlo a estas personas”, remarcó el abogado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/todonoticias/status/1972615670912233976&partner=&hide_thread=false

Paralelamente, Monastersky aclaró: “No busco el encarcelamiento de esta gente, busco que se tome conciencia y que no pasen desapercibido hechos de estas características. Arengar esto es peligroso, yo quiero concientizar desde mi lado”. No obstante, dejó que sea la Justicia la que determine las consecuencias para los alumnos: “Más adelante se verá qué corresponde, si una sanción penal o alguna medida preventiva”.

Repercusiones y mensajes de alerta sobre antisemitismo

El episodio se produjo el 10 de septiembre, pero fue viralizado durante el fin de semana, lo que llevó tanto a la agencia de viajes como a la escuela a emitir un comunicado rechazando los cantos. Respecto a esos pronunciamientos oficiales, el abogado que interpuso la denuncia afirmó: “Es difícil que me convenzan, es muy difícil despegarlo de lo que hicieron”.

El comunicado de la escuela en redes sociales.

Monasterksy reclamó que "viene escalando el discurso del odio y del antisemitismo" y advirtió que “pasó de lo verbal a la acción, con agresiones y casos más violentos”. “Lo importante de todo esto es que no pase inadvertido, porque si no es como que nos vamos anestesiando. Estas circunstancias no pueden pasar desapercibidas y el Estado debe intervenir a partir del poder judicial”, aseguró.

Qué dijo la empresa Baxtter tras la viralización de las imágenes

Pocos minutos tras la declaración del establecimiento educativo, la agencia de viajes Baxtter también difundió un pronunciamiento oficial en relación con el incidente.

“Ante los hechos que han sido de público conocimiento por la viralización en redes sociales de un video donde un grupo de estudiantes de viaje de egresados realizan cánticos y expresiones totalmente repudiables, la empresa Baxtter desea expresar su categórico rechazo", comenzó el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DAIAArgentina/status/1972644134205714498&partner=&hide_thread=false

El escrito, compartido a través de una story en Instagram, añadió: “No compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica".

Luego, agregaron: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1972613230594773316&partner=&hide_thread=false

"Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más", cerraron. Sin embargo, la compañía no brindó información acerca del coordinador que fue captado alentando los cánticos antisemitas de los alumnos, ni precisó qué medidas adoptó respecto a su implicación en el incidente.

Posteriormente, también mediante su perfil de Instagram, Baxtter compartió fotos de un encuentro con autoridades de la DAIA, sin detallar la fecha de la reunión, donde aseguran haber abordado cuestiones vinculadas a la discriminación y el antisemitismo, junto con la intervención de una mujer que salió a respaldar a la empresa.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hubo un ataque antisemita de propalestinos a hinchas israelíes: 5 heridos y 62 detenidos

Javier Milei recibe el premio Nobel Judío y firmará el memorando por la democracia y la libertad

Israel, más aislado tras el reconocimiento colectivo a Palestina

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Gendarmería secuestró más de 61 kilos de cocaína en Jujuy

Lo que se lee ahora
7 lugares poco conocidos para visitar en Jujuy y descansar.
Turismo.

Los 7 lugares poco conocidos para visitar en Jujuy y descansar

Por  viajes Todo Jujuy

Las más leídas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Se realiza la entrega de premios de las carrozas y carruajes en la FNE 2025
Último día.

FNE 2025: Mirá lo mejor de la entrega de premios de las carrozas y carruajes

Juicio por el femicidio de Jimena Salas
Juicio.

Caso Jimena Salas: escalofriantes detalles de la escena del crimen

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Explotó un tubo de gas.
Córdoba.

Explotó un tubo de gas, derrumbó la casa y el dueño está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel