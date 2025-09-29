Alumnos se viralizan entonando cantos antisemitas y fueron denunciados: buscan identificarlos

Los alumnos que protagonizaron cantos antisemitas durante un viaje de egresados a Bariloche enfrentan acciones legales tras la difusión masiva del video que generó indignación. El letrado Jorge Monastersky interpuso una denuncia penal contra los estudiantes de la Escuela Humanos, ubicada en Canning, provincia de Buenos Aires.
Entre las expresiones ofensivas, se escuchó el grito “Hoy quemamos judíos”, coreado por los jóvenes en el interior de un micro, incitados por el coordinador de la empresa Baxtter.
Estudiantes de una escuela privada fueron repudiados por cánticos antisemitas.
Delitos de odio y búsqueda de responsables
La denuncia de Monastersky apunta a un presunto delito tipificado en la Ley 23.592, que sanciona los discursos de odio y los actos discriminatorios, con una posible condena de hasta tres años de prisión. El abogado indicó que la fiscalía está enfocada en determinar la identidad de los estudiantes presentes en el micro. “Va a tratar de identificar quiénes participaron a través de los videos”, explicó.
Asimismo, exoneró de responsabilidad tanto a la escuela como a la agencia de viajes: “Los principales responsables son estos alumnos, el coordinador de la empresa y el padre responsable, que de responsable no tiene nada”. “La responsabilidad penal es de las personas que estuvieron ahí, de los que participaron en este hecho. Hay que circunscribirlo a estas personas”, remarcó el abogado.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/todonoticias/status/1972615670912233976&partner=&hide_thread=false
Paralelamente, Monastersky aclaró: “No busco el encarcelamiento de esta gente, busco que se tome conciencia y que no pasen desapercibido hechos de estas características. Arengar esto es peligroso, yo quiero concientizar desde mi lado”. No obstante, dejó que sea la Justicia la que determine las consecuencias para los alumnos: “Más adelante se verá qué corresponde, si una sanción penal o alguna medida preventiva”.
Repercusiones y mensajes de alerta sobre antisemitismo
El episodio se produjo el 10 de septiembre, pero fue viralizado durante el fin de semana, lo que llevó tanto a la agencia de viajes como a la escuela a emitir un comunicado rechazando los cantos. Respecto a esos pronunciamientos oficiales, el abogado que interpuso la denuncia afirmó: “Es difícil que me convenzan, es muy difícil despegarlo de lo que hicieron”.
El comunicado de la escuela en redes sociales.
Monasterksy reclamó que "viene escalando el discurso del odio y del antisemitismo" y advirtió que “pasó de lo verbal a la acción, con agresiones y casos más violentos”. “Lo importante de todo esto es que no pase inadvertido, porque si no es como que nos vamos anestesiando. Estas circunstancias no pueden pasar desapercibidas y el Estado debe intervenir a partir del poder judicial”, aseguró.
Qué dijo la empresa Baxtter tras la viralización de las imágenes
Pocos minutos tras la declaración del establecimiento educativo, la agencia de viajes Baxtter también difundió un pronunciamiento oficial en relación con el incidente.
“Ante los hechos que han sido de público conocimiento por la viralización en redes sociales de un video donde un grupo de estudiantes de viaje de egresados realizan cánticos y expresiones totalmente repudiables, la empresa Baxtter desea expresar su categórico rechazo", comenzó el comunicado.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DAIAArgentina/status/1972644134205714498&partner=&hide_thread=false
El escrito, compartido a través de una story en Instagram, añadió: “No compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica".
Luego, agregaron: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad".
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1972613230594773316&partner=&hide_thread=false
"Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más", cerraron. Sin embargo, la compañía no brindó información acerca del coordinador que fue captado alentando los cánticos antisemitas de los alumnos, ni precisó qué medidas adoptó respecto a su implicación en el incidente.
Posteriormente, también mediante su perfil de Instagram, Baxtter compartió fotos de un encuentro con autoridades de la DAIA, sin detallar la fecha de la reunión, donde aseguran haber abordado cuestiones vinculadas a la discriminación y el antisemitismo, junto con la intervención de una mujer que salió a respaldar a la empresa.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.