Alumnos se viralizan entonando cantos antisemitas y fueron denunciados: buscan identificarlos

Los alumnos que protagonizaron cantos antisemitas durante un viaje de egresados a Bariloche enfrentan acciones legales tras la difusión masiva del video que generó indignación . El letrado Jorge Monastersky interpuso una denuncia penal contra los estudiantes de la Escuela Humanos , ubicada en Canning, provincia de Buenos Aires .

Política Internacional. Javier Milei recibe el premio Nobel Judío y firmará el memorando por la democracia y la libertad

Entre las expresiones ofensivas, se escuchó el grito “Hoy quemamos judíos” , coreado por los jóvenes en el interior de un micro, incitados por el coordinador de la empresa Baxtter .

La denuncia de Monastersky apunta a un presunto delito tipificado en la Ley 23.592 , que sanciona los discursos de odio y los actos discriminatorios , con una posible condena de hasta tres años de prisión . El abogado indicó que la fiscalía está enfocada en determinar la identidad de los estudiantes presentes en el micro . “Va a tratar de identificar quiénes participaron a través de los videos”, explicó.

Asimismo, exoneró de responsabilidad tanto a la escuela como a la agencia de viajes: “Los principales responsables son estos alumnos, el coordinador de la empresa y el padre responsable, que de responsable no tiene nada”. “La responsabilidad penal es de las personas que estuvieron ahí, de los que participaron en este hecho. Hay que circunscribirlo a estas personas”, remarcó el abogado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/todonoticias/status/1972615670912233976&partner=&hide_thread=false Escándalo con chicos de un colegio secundario: compartían el viaje de egresados con alumnos de la ORT y entonaron cánticos antisemitas. https://t.co/kSmH7gQ4mW pic.twitter.com/32fD4S4WMC — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 29, 2025

Paralelamente, Monastersky aclaró: “No busco el encarcelamiento de esta gente, busco que se tome conciencia y que no pasen desapercibido hechos de estas características. Arengar esto es peligroso, yo quiero concientizar desde mi lado”. No obstante, dejó que sea la Justicia la que determine las consecuencias para los alumnos: “Más adelante se verá qué corresponde, si una sanción penal o alguna medida preventiva”.

Repercusiones y mensajes de alerta sobre antisemitismo

El episodio se produjo el 10 de septiembre, pero fue viralizado durante el fin de semana, lo que llevó tanto a la agencia de viajes como a la escuela a emitir un comunicado rechazando los cantos. Respecto a esos pronunciamientos oficiales, el abogado que interpuso la denuncia afirmó: “Es difícil que me convenzan, es muy difícil despegarlo de lo que hicieron”.

El comunicado de la escuela en redes sociales.

Monasterksy reclamó que "viene escalando el discurso del odio y del antisemitismo" y advirtió que “pasó de lo verbal a la acción, con agresiones y casos más violentos”. “Lo importante de todo esto es que no pase inadvertido, porque si no es como que nos vamos anestesiando. Estas circunstancias no pueden pasar desapercibidas y el Estado debe intervenir a partir del poder judicial”, aseguró.

Qué dijo la empresa Baxtter tras la viralización de las imágenes

Pocos minutos tras la declaración del establecimiento educativo, la agencia de viajes Baxtter también difundió un pronunciamiento oficial en relación con el incidente.

“Ante los hechos que han sido de público conocimiento por la viralización en redes sociales de un video donde un grupo de estudiantes de viaje de egresados realizan cánticos y expresiones totalmente repudiables, la empresa Baxtter desea expresar su categórico rechazo", comenzó el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DAIAArgentina/status/1972644134205714498&partner=&hide_thread=false En virtud de los hechos de público conocimiento, en los que se registraron cánticos de neto corte antisemita ocurridos en un viaje de egresados, nuestro Departamento de Asistencia Jurídica presentará una denuncia penal por incitación a la persecución o al odio, con el objetivo de… pic.twitter.com/QYszkFW7zv — DAIA (@DAIAArgentina) September 29, 2025

El escrito, compartido a través de una story en Instagram, añadió: “No compartimos bajo ningún concepto los dichos aberrantes expresados por el grupo, ya que esos mensajes no representan, ni reflejan los valores de nuestra empresa, fundada en el respeto, la igualdad y la convivencia pacífica".

Luego, agregaron: “Lamentamos profundamente lo ocurrido y reiteramos que el verdadero espíritu de nuestra labor es acompañar a los estudiantes en una etapa tan significativa de sus vidas, promoviendo siempre valores de unión, respeto y solidaridad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1972613230594773316&partner=&hide_thread=false En Vivo | Desde Canning: escándalo por cánticos antisemitas de un grupo de estudiantes en el viaje de egresados a Bariloche



"Hoy quemamos judíos"



Habló una mamá del colegio: "Estoy indignada. No justifico nada, pero si hay un colegio que no discrimina, es este"



… pic.twitter.com/VBqEzi8LkN — C5N (@C5N) September 29, 2025

"Redoblaremos nuestros esfuerzos y se tomarán medidas necesarias para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse nunca más", cerraron. Sin embargo, la compañía no brindó información acerca del coordinador que fue captado alentando los cánticos antisemitas de los alumnos, ni precisó qué medidas adoptó respecto a su implicación en el incidente.

Posteriormente, también mediante su perfil de Instagram, Baxtter compartió fotos de un encuentro con autoridades de la DAIA, sin detallar la fecha de la reunión, donde aseguran haber abordado cuestiones vinculadas a la discriminación y el antisemitismo, junto con la intervención de una mujer que salió a respaldar a la empresa.