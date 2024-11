Hubo un ataque antisemita de propalestinos a hinchas israelíes: 5 heridos y 62 detenidos

Las autoridades están al tanto de reportes sobre una posible toma de rehenes y desapariciones , aunque aún no han podido confirmar que estos eventos realmente ocurrieran. Este aspecto también está siendo investigado. Según la policía, ya se han localizado a varias personas que estaban reportadas como desaparecidas.

“A la luz de los graves acontecimientos, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, partirá pronto para una visita diplomática urgente a los Países Bajos”, dijo el Ministerio en un comunicado.

Propalestinos atacaron a fanáticos israelíes en las calles de Ámsterdam: hay 5 hospitalizados y 62 detenidos

Las fuerzas de seguridad de los Países Bajos están recolectando “la información verificada que pueda ser compartida” sobre los hechos ocurridos antes, durante y después del encuentro entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv FC disputado anoche en Ámsterdam. Esta información será proporcionada más adelante en una conferencia de prensa, indicó el representante de la policía.

Hasta ahora, las autoridades de Ámsterdam han confirmado que al menos una decena de individuos fueron detenidos por diversos cargos, principalmente por desórdenes públicos, antes del inicio del encuentro, cuando varios cientos de aficionados del Maccabi se concentraron en la plaza Dam de la ciudad. “Al principio había un ambiente tenso, pero fue calmándose con el tiempo”, según el portavoz policial.

Por otro lado, se llevó a cabo una protesta aprobada por el gobierno local en contra del conflicto en Gaza, en una plaza situada a unos mil metros del estadio Johan Cruijff Arena.

La manifestación reunió a un número indeterminado de personas, algunas de las cuales intentaron acercarse al estadio, pero fueron detenidas por la policía antidisturbios. Esto provocó que varios manifestantes lanzaran fuegos artificiales hacia los oficiales, lo que resultó en "daños auditivos" a uno de ellos, según informó la policía en un comunicado breve.

Finalmente, alrededor de 30 individuos fueron detenidos por perturbar el orden público y por poseer o utilizar pirotecnia durante la protesta. El representante de la policía de Ámsterdam, consultado por la agencia EFE, no pudo proporcionar detalles sobre la identidad, nacionalidad ni afiliación de los detenidos.

No obstante, diversos videos e imágenes han estado circulando en las redes sociales a lo largo de la noche, mostrando a presuntos seguidores del Maccabi siendo perseguidos y atacados por individuos con el rostro cubierto, o supuestos fanáticos israelíes destruyendo banderas palestinas. Sin embargo, no se ha precisado el lugar en el que fueron captadas estas grabaciones, y la policía de los Países Bajos no ha corroborado su autenticidad.

El Ejecutivo de Israel calificó el suceso como “muy violento” y sostuvo que los aficionados israelíes fueron “emboscados y atacados” en Ámsterdam tras el encuentro de la Liga Europa contra el Ajax, que finalizó con un contundente 5-0 a favor del conjunto local. Además, el gobierno informó sobre el envío de dos aeronaves “de evacuación” para trasladar a los seguidores del Maccabi.

El primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, condenó los hechos ocurridos en Ámsterdam durante la noche y expresó su “horror” ante los ataques antisemitas dirigidos a ciudadanos israelíes, calificándolos de “absolutamente inadmisibles”. Schoof, quien encabeza un Ejecutivo con predominancia de la derecha radical, también garantizó a su par israelí, Benjamín Netanyahu, que “los responsables serán identificados y llevados ante la justicia”.