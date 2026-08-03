Milei volvió a criticar a Lula da Silva y cuestionó su pasado judicial: "Es ladrón, es corrupto"

El presidente Javier Milei volvió a cargar públicamente contra su par brasileño, Lula da Silva , y profundizó sus cuestionamientos luego de las declaraciones realizadas durante un acto compartido con Flavio Bolsonaro , en el marco de la campaña previa a las elecciones que Brasil celebrará este año .

En una entrevista concedida a Luis Majul por LN+ , el mandatario argentino sostuvo: “Es ladrón , es un corrupto . Fue condenado. Estuvo preso, con lo cual es cierto lo de presidiario . Lo liberaron por una falla administrativa, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto”.

Y agregó: “ ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”.

En esa línea, respecto a sus manifestaciones contra Lula , Milei argumentó que fueron “ espontáneas ” y aseguró: “Cuando arranqué esta carrera en el 2021, había un solo país azul y todo era rojo. Lo que pasa es que no se ve en el mapa porque Brasil está rojo . Lo hago porque soy un cruzado de las ideas de la libertad ”.

“Dicho sea de paso, se enojan porque yo le dije algo a Lula que es verdad y omiten los insultos de Lula y sus ministros, omiten los insultos que tuvo Petro, los insultos de Evo Morales, los de Correa, los de Pedro Sánchez y su gente. Cuando me insultan a mí, está bien. Ahora, si yo contesto, está mal”, prosiguió Milei.

El mandatario libertario sostuvo que el presidente de Brasil intervino en la política regional al “difundir por todas partes las ideas inmundas del socialismo”, y luego añadió: “Ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades. Y cuando yo le contesto con las verdades al señor Lula, que se siente muy tocado si le digo que es un chorro. Sí es un ladrón. Cuando digo que es un presidiario. Sí fue un presidiario y sí salió por un recurso administrativo, no por ser inocente”.

En otro tramo de la conversación, Milei sostuvo: “Yo tengo unas formas horribles, pero tengo resultados”. A partir de esa idea, planteó: “Si usted elige al chorro de buenas maneras y castiga al tipo honesto que es frontal y que tiene resultados, el problema es suyo”.

Javier Milei, y la participación de mujeres en su espacio

Al ser consultado por la participación de las mujeres dentro de su espacio político, el Presidente rechazó los cuestionamientos y respondió: “Dicen que tenemos menos mujeres por mi gestualidad, pero no solo tenemos los registros de violencia más bajos de la historia, sino que pulverizamos la violencia contra las mujeres. Cuando alguien toca a una mujer, lo agarramos de los pelos y lo metemos preso”.

Presidente Javier Milei

Frente a una consulta sobre la reciente campaña que señaló a la Argentina por presuntos episodios de racismo, el Presidente manifestó: “Brasil, México, Estados Unidos —el Partido Demócrata— han declarado barbaridades sobre Argentina. En España, Pedro Sánchez también lo hizo. Eso tiene una contraparte en Argentina, donde el kirchnerismo es uno de sus socios. Utilizaron la estructura del Mundial para difundir esa barbaridad sobre el racismo. Dejaron en claro quiénes son los que vienen acá a hacer terrorismo. Usan medios de Argentina y promueven campañas antiargentinas”.

Al referirse a su reciente visita a Brasil, Milei precisó: “Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario que fue condenado por un juez porque no coincide ideológicamente”.

Los cuestionamientos a la oposición

En otro pasaje de la entrevista, el mandatario también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y relativizó el peso de sus declaraciones al afirmar: “La opinión de Kicillof, ¿es una opinión relevante? ¿De qué me sirve la opinión de cien mil ignorantes si no sabe del tema?”.

Además, recordó que Kicillof ocupó el cargo de ministro de Economía durante la gestión de “la condenada” y sostuvo que, a pesar de haber gobernado en lo que definió como “el mejor contexto internacional de la historia argentina”, “logró que el PBI per cápita caiga cuando debería haber crecido el nueve por ciento”.

De acuerdo con Milei, las únicas jurisdicciones del país que hoy no muestran señales de crecimiento son La Rioja, la provincia de Buenos Aires y Formosa. En el caso bonaerense, vinculó esa situación con razones ideológicas y aseguró: “No crece porque tiene un comunista gobernando”.

A continuación, profundizó sus cuestionamientos y comparó los efectos de ese modelo de gestión con los atribuidos a personajes históricos. “Un comunista es peor que Atila. Donde un comunista toca algo, lo destruye todo. Todo lo que toca lo convierte en excremento”, expresó. En esa misma línea, sostuvo que sobre la provincia de Buenos Aires pesa “una maldición”, a la que describió como una combinación de “peronismo, populismo haciendo comunismo”.

Al ser consultado acerca de una eventual posibilidad de alcanzar un entendimiento con Cristina Fernández de Kirchner, Milei descartó esa alternativa y afirmó: “Que la condenada haga todas las presentaciones que se le den la gana, me importa un rábano”.

El Presidente también aseguró que su principal parámetro de evaluación es su propia gestión y no la oposición. “Compito contra lo que prometí. Sobrecumplí todas las promesas. Todo lo que dije que iba a hacer, lo cumplí todo. ¿Y qué hago? Sigo con las reformas”, expresó. En ese sentido, sostuvo que no se mide “contra el pasado decadente” y definió a Cristina y al resto de la dirigencia tradicional como representantes de “el viejo modelo, el modelo de la decadencia”.

La inflación

Al referirse a la evolución de la inflación, Milei sostuvo que “cuando usted mira el IPC, para mayo la inflación había llegado al uno coma cinco por ciento, en el sendero íbamos muy bien. Después vino el ataque furioso de la política”.

Según su interpretación, el repunte inflacionario estuvo relacionado con iniciativas impulsadas en el Congreso. En ese sentido, afirmó que “presentaron cuarenta proyectos para romper el equilibrio fiscal y nosotros estábamos en una debilidad parlamentaria”.

El Presidente aseguró que la corrida cambiaria llegó a representar un monto equivalente al 50 % de la base monetaria, es decir, alrededor de 41.000 millones de dólares, y sostuvo que esa situación explica el comportamiento actual de los precios. “Eso explica que la inflación hoy no empiece con cero. Si no, ya estaría empezando con cero hace rato”, afirmó.

Al analizar la situación económica actual, Milei afirmó: “El consumo está en pico histórico. Si yo miro el PBI está en máximo histórico, el consumo está en máximo histórico, las exportaciones están en máximo histórico y crecen cinco veces más”.

Además, destacó el desempeño de la industria del entretenimiento y aseguró que el país atraviesa un momento de fuerte actividad en materia de espectáculos en vivo. “Cuando veo al sector de los artistas quejarse, no entiendo nada. No había registro de tantos recitales como ahora”, señaló.