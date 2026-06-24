Frío extremo: Abra Pampa tuvo este miércoles una mínima de 20 grados bajo cero

El frío extremo golpea con fuerza a Jujuy durante la mañana de este miércoles, cuando Abra Pampa registró una temperatura mínima de 20 grados bajo cero.
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El intenso frío se hizo sentir con fuerza en la Puna jujeña durante las primeras horas de este miércoles.
El frío extremo golpea con fuerza a Jujuy durante la mañana de este miércoles, cuando Abra Pampa registró una temperatura mínima de 20 grados bajo cero.
La medición fue realizada por los termómetros de la estación experimental INTA Miraflores a las 7.35, en plena Capital de la Puna.
La marca reflejó la intensidad de las bajas temperaturas que afectan a distintos puntos de la provincia, pero que se sienten con mayor fuerza en las localidades de mayor altura.
Abra Pampa amaneció así bajo condiciones extremas, con una temperatura que obliga a reforzar los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día y la noche. Las bajas temperaturas representan un riesgo principalmente para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes permanecen expuestos durante largos períodos al aire libre.
Ante este tipo de jornadas, se recomienda utilizar varias capas de abrigo, proteger especialmente manos, cabeza y cuello, y evitar cambios bruscos de temperatura.
También es importante revisar los sistemas de calefacción, mantener los ambientes ventilados y no utilizar hornallas, hornos o braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.
Además, se aconseja brindar resguardo a los animales y proteger las cañerías, que pueden congelarse ante temperaturas tan bajas.
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