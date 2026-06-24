Frío extremo: Abra Pampa tuvo este miércoles una mínima de 20 grados bajo cero

El frío extremo golpea con fuerza a Jujuy durante la mañana de este miércoles, cuando Abra Pampa registró una temperatura mínima de 20 grados bajo cero .

Jujuy. Escuelas con salamandras y alumnos bajo cero: así se viven los días de frío en Abra Pampa

La medición fue realizada por los termómetros de la estación experimental INTA Miraflores a las 7.35, en plena Capital de la Puna.

La marca reflejó la intensidad de las bajas temperaturas que afectan a distintos puntos de la provincia, pero que se sienten con mayor fuerza en las localidades de mayor altura.

Abra Pampa amaneció así bajo condiciones extremas, con una temperatura que obliga a reforzar los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día y la noche. Las bajas temperaturas representan un riesgo principalmente para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes permanecen expuestos durante largos períodos al aire libre.

Recomendaciones ante el frío extremo

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Ante este tipo de jornadas, se recomienda utilizar varias capas de abrigo, proteger especialmente manos, cabeza y cuello, y evitar cambios bruscos de temperatura.

También es importante revisar los sistemas de calefacción, mantener los ambientes ventilados y no utilizar hornallas, hornos o braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Además, se aconseja brindar resguardo a los animales y proteger las cañerías, que pueden congelarse ante temperaturas tan bajas.