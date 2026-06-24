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24 de junio de 2026 - 20:36
Jujuy.

Frío extremo: Abra Pampa tuvo este miércoles una mínima de 20 grados bajo cero

El intenso frío se hizo sentir con fuerza en la Puna jujeña durante las primeras horas de este miércoles.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Frío extremo en Abra Pampa.

Frío extremo en Abra Pampa.

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La medición fue realizada por los termómetros de la estación experimental INTA Miraflores a las 7.35, en plena Capital de la Puna.

Una mañana helada en la Puna jujeña

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Frío extremo en Abra Pampa.

Frío extremo en Abra Pampa.

La marca reflejó la intensidad de las bajas temperaturas que afectan a distintos puntos de la provincia, pero que se sienten con mayor fuerza en las localidades de mayor altura.

Abra Pampa amaneció así bajo condiciones extremas, con una temperatura que obliga a reforzar los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día y la noche. Las bajas temperaturas representan un riesgo principalmente para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y quienes permanecen expuestos durante largos períodos al aire libre.

Recomendaciones ante el frío extremo

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Ante este tipo de jornadas, se recomienda utilizar varias capas de abrigo, proteger especialmente manos, cabeza y cuello, y evitar cambios bruscos de temperatura.

También es importante revisar los sistemas de calefacción, mantener los ambientes ventilados y no utilizar hornallas, hornos o braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación con monóxido de carbono.

Además, se aconseja brindar resguardo a los animales y proteger las cañerías, que pueden congelarse ante temperaturas tan bajas.

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