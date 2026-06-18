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18 de junio de 2026 - 13:49
Jujuy.

Fuertes ráfagas de viento complican la jornada en La Quiaca y Abra Pampa

La Quiaca registra intensas ráfagas de viento este jueves, con una temperatura cercana a los 10 grados al mediodía.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Fuertes ráfagas de viento complican la jornada en La Quiaca y Abra Pampa (imagen - captura)

Fuertes ráfagas de viento complican la jornada en La Quiaca y Abra Pampa (imagen - captura)

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Fuertes ráfagas en la Puna

Los reportes que llegan desde el norte provincial advierten por ráfagas intensas en La Quiaca y Abra Pampa, dos puntos donde el viento suele sentirse con fuerza durante este tipo de eventos climáticos.

La situación genera preocupación especialmente en sectores abiertos, rutas, accesos y zonas donde hay estructuras livianas, cartelería, chapas, ramas u objetos que pueden desprenderse con las ráfagas.

Embed - FUERTES RÁFAGAS DE VIENTO EN LA QUIACA

Alerta y recomendaciones

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia por viento Zonda para la zona, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, baja humedad y cambios bruscos en la temperatura.

Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas, y circular con extrema precaución, especialmente en rutas y caminos de la Puna.

En La Quiaca, el viento se siente con intensidad desde horas de la mañana y podría continuar durante la tarde. Por eso, quienes deban trasladarse por la zona deben consultar el estado de las rutas y manejar con cuidado.

También se pide especial atención a motociclistas, peatones y transportistas, ya que las ráfagas pueden afectar la estabilidad, reducir la visibilidad y provocar situaciones de riesgo en pocos segundos.

Lo más importante

  • La Quiaca registra intensas ráfagas de viento este jueves.
  • Al mediodía, la temperatura rondaba los 10 grados.
  • También reportaron viento fuerte en Abra Pampa.
  • Hay alerta por viento Zonda, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.
  • Recomiendan asegurar objetos sueltos y circular con precaución.
  • El viento puede generar polvo en suspensión y reducción de visibilidad.

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