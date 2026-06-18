Fuertes ráfagas de viento complican la jornada en La Quiaca y Abra Pampa

La Quiaca registra este jueves una jornada marcada por intensas ráfagas de viento, en medio de una alerta que alcanza a sectores de la Puna jujeña. Cerca del mediodía, la temperatura rondaba los 10 grados, pero el principal inconveniente estaba puesto en la fuerza del viento y las complicaciones que puede generar en la circulación y en la vida cotidiana.
En cuanto al dictado de clases, el mismo será con modalidad remota a fin de evitar que los niños y familias se trasladen.
Fuertes ráfagas en la Puna
Los reportes que llegan desde el norte provincial advierten por ráfagas intensas en La Quiaca y Abra Pampa, dos puntos donde el viento suele sentirse con fuerza durante este tipo de eventos climáticos.
La situación genera preocupación especialmente en sectores abiertos, rutas, accesos y zonas donde hay estructuras livianas, cartelería, chapas, ramas u objetos que pueden desprenderse con las ráfagas.
Embed - FUERTES RÁFAGAS DE VIENTO EN LA QUIACA
Alerta y recomendaciones
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia por viento Zonda para la zona, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, baja humedad y cambios bruscos en la temperatura.
Ante este escenario, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cerrar puertas y ventanas, y circular con extrema precaución, especialmente en rutas y caminos de la Puna.
En La Quiaca, el viento se siente con intensidad desde horas de la mañana y podría continuar durante la tarde. Por eso, quienes deban trasladarse por la zona deben consultar el estado de las rutas y manejar con cuidado.
También se pide especial atención a motociclistas, peatones y transportistas, ya que las ráfagas pueden afectar la estabilidad, reducir la visibilidad y provocar situaciones de riesgo en pocos segundos.
Lo más importante
- La Quiaca registra intensas ráfagas de viento este jueves.
- Al mediodía, la temperatura rondaba los 10 grados.
- También reportaron viento fuerte en Abra Pampa.
- Hay alerta por viento Zonda, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.
- Recomiendan asegurar objetos sueltos y circular con precaución.
- El viento puede generar polvo en suspensión y reducción de visibilidad.
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