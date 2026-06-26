Una carrera marcada por la TV, la radio y el teatro: quién era Ernestina Pais

Ernestina Pais dejó una trayectoria de más de tres décadas en los medios argentinos, con trabajos en televisión, radio, proyectos culturales y teatro. La periodista y conductora murió a los 54 años luego de un siniestro ferroviario ocurrido en San Isidro.

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Nacida el 12 de marzo de 1972 en Buenos Aires, comenzó su carrera como movilera en “La Biblia y el Calefón”, el programa conducido por Jorge Guinzburg. Ese vínculo profesional se convirtió en uno de los más importantes de su recorrido.

También fundó junto a Juan Di Natale la versión argentina de la revista francesa “Los Inrockuptibles”. En 2003 condujo con su hermana Federica Pais el programa “Sabés o Sonás”, que recibió reconocimientos como el Martín Fierro.

Entre 2005 y 2007 fue coconductora de “Mañanas Informales” junto a Guinzburg. Tras la muerte del reconocido conductor, Ernestina quedó al frente del ciclo acompañada por Ronnie Arias.

Murió Ernestina Pais. Murió Ernestina Pais.

En 2009 se convirtió en la primera mujer en conducir “Caiga Quien Caiga”, luego de la salida de Mario Pergolini. Ese trabajo le valió dos nominaciones consecutivas al Martín Fierro como conductora del año.

También pasó por “Desayuno Americano”, “Intratables”, “Mañanas Públicas” y diferentes propuestas radiales. Por su labor en “Salgan al Sol” recibió un Martín Fierro en la categoría animación y conducción femenina.

Su etapa teatral y su historia personal

En los últimos años desarrolló una fuerte actividad teatral. Participó de “El show de la menopausia” y, al momento de su muerte, protagonizaba “El Divorcio”, una obra producida por José María Muscari.

Era madre de Benicio y compartió con su hermana una historia familiar atravesada por la desaparición de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar.

Además, habló públicamente sobre su recuperación del alcoholismo y sostuvo que las adicciones debían entenderse como una problemática vinculada con la salud mental.