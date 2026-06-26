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26 de junio de 2026 - 21:02
País.

Murió Ernestina Pais en un grave accidente

Ernestina Pais murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Murió Ernestina Pais

La conductora televisiva Ernestina Pais murió este viernes luego de que el auto que manejaba fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

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El choque ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en la localidad de Martínez. Las causas se investigan, pero el auto que conducía la periodista cruzó con la barrera baja y fue impactado por el tren sobre el lateral del conductor.

La formación impactó contra el lateral del conductor y la periodista falleció en el lugar como consecuencia de las heridas sufridas.

Investigan las circunstancias del hecho

Bomberos, personal policial y peritos trabajaron en el lugar luego del impacto. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Martínez, que deberá reconstruir las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Así quedó el auto de Ernestina Pais

Una reconocida figura de los medios

Ernestina Pais desarrolló una extensa trayectoria en la televisión y la radio argentinas. Alcanzó gran popularidad como conductora de “Mañanas Informales”, ciclo que compartió con Jorge Guinzburg.

A lo largo de su carrera también estuvo al frente de programas de entretenimiento y actualidad en diferentes canales y emisoras.

Durante los últimos años habló públicamente sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones. A partir de su experiencia, promovió la importancia de pedir ayuda y de abordar estas problemáticas sin estigmatizar a quienes las atraviesan.

Su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente periodístico y televisivo argentino.

Así quedó el auto de Ernestina Pais (1)

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