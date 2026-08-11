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11 de agosto de 2026 - 19:47
Economía

El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y amplió la brecha con los paralelos

El dólar mayorista volvió a retroceder este martes y se alejó del nivel de $1.500, en una jornada en la que el mercado siguió con atención las señales de intervención oficial.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y amplió la brecha con los paralelos.&nbsp;

El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y amplió la brecha con los paralelos. 

El dólar mayorista cayó este martes y volvió a alejarse de los $1.500, mientras la distancia con el techo de la banda cambiaria alcanzó su nivel más alto en casi dos meses. n el mercado mayorista, el dólar retrocedió $5 (0,3%) y cerró en $1.490,50 para la venta.

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El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y amplió la brecha con los paralelos

El dólar mayorista cayó este martes y volvió a alejarse de los $1.500, mientras la distancia con el techo de la banda cambiaria alcanzó su nivel más alto en casi dos meses.

En la city siguieron de cerca las intervenciones oficiales destinadas a contener la volatilidad, pero el mercado comenzó a incorporar otro factor de cara a los próximos meses: la posibilidad de que aumente la demanda de cobertura a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2027.

El dólar mayorista cayó $5 (0,3%) hasta los $1.490,50 para la venta y amplió la brecha con los dólares paralelos, que llegó a superar el 7%. A su vez, el tipo de cambio quedó 24,5% por debajo del techo de la banda cambiaria, que este martes se ubicó en $1.856,10. En el mercado de contado se negociaron más de US$515,5 millones.

En el mercado de futuros, los contratos de dólar cerraron con bajas de hasta 0,2%. Según las cotizaciones, los operadores esperan que el tipo de cambio mayorista llegue a $1.505 a fines de agosto y se ubique en torno a $1.619 en diciembre. El volumen total negociado rondó los US$777 millones.

En el mercado minorista, el dólar retrocedió hasta los $1.515 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar tarjeta se mantuvo en $1.969,50. Por su parte, el relevamiento diario del Banco Central ubicó al tipo de cambio oficial en un promedio de $1.517,89 para la venta.

En los mercados financieros, el dólar MEP opera en $1.523,84 y el contado con liquidación (CCL) en $1.618,98. En el segmento informal, en tanto, el blue avanzó $20 hasta los $1.550 para la venta.

El dólar cripto avanzó 0,28% y se ubica en $1.610,77, con una brecha del 6,32% respecto del tipo de cambio oficial.

Las elecciones vuelven al radar del mercado cambiario

A pesar de que todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales, los operadores comienzan a incorporar el antecedente de 2025 en sus proyecciones sobre el mercado cambiario.

El antecedente de 2025 muestra el impacto que puede tener el calendario electoral sobre la demanda de dólares. En septiembre, antes de las elecciones legislativas, las compras alcanzaron un récord mensual de US$5.130 millones, mientras que en octubre se ubicaron en US$4.731 millones.

Para los próximos meses, las proyecciones privadas anticipan que la demanda de dólares de los individuos se mantendría en torno de los US$1.500 millones a US$2.000 millones por mes, aunque podría aumentar a medida que se acerque el calendario electoral.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipa que el dólar mayorista promediará $1.512 durante agosto y llegará a $1.652 en diciembre, según la mediana de las estimaciones de los analistas.

Los analistas recortaron su proyección para el dólar a fin de año: ahora esperan que alcance los $1.652, contra los $1.673 previstos en el relevamiento anterior. Con ese escenario, el tipo de cambio acumularía un avance interanual del 14,1% en 2026, por debajo tanto de la estimación previa del 15,5% como de la inflación esperada.

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