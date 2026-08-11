Terremoto en Colombia: encontraron con vida a los dos argentinos que estaban desaparecidos

Encontraron con vida a los dos argentinos que habían desaparecido tras el fuerte terremoto en Colombia.

Dos argentinos que permanecían sin contacto con sus familias tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 en Colombia fueron encontrados con vida este martes. Se trata de Carlos Cáceres, de 69 años, y Carlos Alberto Ricchetti, de 54 , quienes estaban en zonas alcanzadas por los temblores.

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Cáceres, oriundo de San Juan, se encontraba en Dosquebradas , cerca de Pereira. La noticia de su aparición se conoció alrededor de las 14.30, luego de una búsqueda que involucró a familiares, medios y autoridades de la Cancillería argentina.

El contacto se produjo de manera fortuita. Una mujer que vive en el mismo sector salió a buscar señal telefónica y recibió mensajes con la foto del argentino que estaba siendo buscado. Al reconocerlo, le prestó su celular para que pudiera comunicarse con su familia.

Su hija, Carla Cáceres, contó que mantuvieron la esperanza durante toda la búsqueda: “ Teníamos mucha fe, sabíamos que lo íbamos a encontrar ”.

La mujer explicó que en la zona donde permanece su padre todavía no había electricidad y que el contacto fue posible gracias a la difusión del caso. También indicó que Carlos presentaba algunos golpes en las piernas y la espalda producto de caídas durante el terremoto, aunque se encontraba fuera de peligro.

También apareció Carlos Alberto Ricchetti

Durante la misma jornada, Carlos Alberto Ricchetti también consiguió comunicarse con su familia. El argentino se encontraba en la ciudad de Pereira y no habían logrado contactarlo desde el terremoto.

De esta manera, ambos argentinos pudieron llevar tranquilidad a sus familiares después de horas de incertidumbre en medio de las consecuencias del fuerte sismo que afectó a Colombia.