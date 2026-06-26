FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Modelo Palpalá

El Colegio Modelo Palpalá realizará el próximo 4 de julio su elección de representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026) . La celebración comenzará a las 18 en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla y contará con la participación de once candidatas.

Jujuy. FNE 2026: Lola Etchecopar Fassola fue elegida representante del Colegio del Salvador

Durante la noche, la comunidad educativa acompañará a las estudiantes que buscarán representar a la institución en las próximas instancias de la tradicional celebración estudiantil de Jujuy.

La representante saliente, Angelina Armella, será la encargada de entregar los atributos a la joven que resulte elegida.

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