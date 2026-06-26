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26 de junio de 2026 - 07:11
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del Colegio Modelo Palpalá

El Colegio Modelo Palpalá se prepara para elegir a su representante estudiantil en el marco de la FNE 2026.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas Colegio Modelo Palpalá.

Candidatas Colegio Modelo Palpalá.

El Colegio Modelo Palpalá realizará el próximo 4 de julio su elección de representante para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 (FNE 2026). La celebración comenzará a las 18 en el Cine Teatro Altos Hornos Zapla y contará con la participación de once candidatas.

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Durante la noche, la comunidad educativa acompañará a las estudiantes que buscarán representar a la institución en las próximas instancias de la tradicional celebración estudiantil de Jujuy.

La representante saliente, Angelina Armella, será la encargada de entregar los atributos a la joven que resulte elegida.

Las candidatas del Colegio Modelo Palpalá

  1. Bianca Paredes

  2. Morena Tamayo

  3. Sophie Mariaca

  4. Valentina Gómez Lazarte

  5. Jazmín Almendras

  6. María Soto

  7. Pía Alvarado Mansilla

  8. Samira Saracho

  9. Jazmín Zingariello

  10. Luna Salvatierra

  11. Zoe Navarro

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