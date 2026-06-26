Florencia Peña habló sobre la versión de los 200 millones que le reclamaría a Nicolás Occhiato.

La polémica por la desvinculación de Florencia Peña de Luzu TV creció luego de que trascendiera que la actriz habría pedido una millonaria indemnización a Nicolás Occhiato tras el final de su ciclo. Los detalles, en la nota.

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Según reveló Intrusos (América), allegados a la actriz desmintieron el supuesto reclamo de 200 millones de pesos que circuló tras su salida de Luzu TV.

Al abordar el tema en Intrusos, Adrián Pallares señaló que la cifra causó sorpresa incluso entre quienes tienen contacto con el entorno de Florencia Peña: “ Rodri tiene mucha llegada al entorno de Florencia y a la misma Florencia, con lo cual también nos sorprendió un poco el número”.

Rodrigo Lussich explicó en Intrusos cómo comenzó a circular la versión sobre el supuesto reclamo millonario. Según contó, la cifra surgió a partir de una información publicada por PrimiciasYa y luego fue retomada en otros programas.

A pesar de la repercusión, el entorno de Florencia Peña salió a desmentir el supuesto reclamo millonario y aseguró que el monto que circuló no tiene relación con la realidad: “Esa cifra es un disparate”.

“Admiten que hay una cifra, que deberá sumarse a su contrato, por gente que ella también ha subcontratado para hacer ese programa. Gente de su equipo, el estilismo, etc”, insistió.

“Che, 200 palos le pide encima a Nico con lo que le hizo”, ironizó Adrián Pallares en solidaridad con Florencia Peña.

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Las declaraciones surgieron luego de que Juan Otero, hijo de Florencia Peña, hablara públicamente sobre el tema y confirmara que la actriz mantenía conversaciones con Luzu TV para intentar llegar a un acuerdo tras la cancelación del ciclo.

El joven explicó que Luzu TV deberá realizar una compensación económica a su madre por la finalización anticipada del contrato, aunque evitó revelar cuál sería el monto acordado.

Nico Occhiato y el staff de Luzu dejan la cobertura del Mundial

Nico Occhiato y el staff de Luzu TV sorprendieron al anunciar que abandonarán la cobertura del Mundial 2026 antes del cierre de la campaña de Argentina.

La Selección ya aseguró su lugar en la siguiente instancia y disputará los 16avos el viernes en Miami, tras completar la fase de grupos frente a Jordania.

Occhiato y el equipo de Nadie Dice Nada regresarán a la Argentina una vez finalizado el último partido de la Selección en el Grupo J. Según trascendió, el viaje de vuelta ya estaba planificado previamente.

El viaje de Luzu TV al Mundial 2026 tenía una fecha de regreso estipulada. Fefe Bongiorno contó en LAM que la cobertura estaba planificada para abarcar solamente la primera etapa del torneo.

Sin embargo, en las últimas horas, el creador de Luzu uso su cuenta de Twitter para aclarar que “nuestra obertura del Mundial siempre estuvo planificada y comunicada hasta los dieciseisavos, después del partido de Argentina en Miami”.

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Y remató con “la verdad es curioso todo lo que quisieron instalar: primero que nos iban a deportar, después que se nos habían caído las marcas y ahora que nos volvemos antes… Qué raro todo, che”.