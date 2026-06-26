Se viene otro spin-off de Shrek: 'Burro' tendrá su propia película

Universal Pictures y DreamWorks Animation Universal Pictures DreamWorks Animation confirmaron el lanzamiento de “ Burro ”, una nueva producción derivada del universo de Shrek que tendrá como eje al icónico compañero del ogro verde .

La película tiene fecha de estreno en cines para el 30 de junio de 2028 y estará enfocada en la historia de origen del personaje . Además, contará nuevamente con la participación de Eddie Murphy , quien volverá a prestar su voz al personaje que interpreta desde la primera entrega de la saga .

De acuerdo con lo informado por los estudios, la trama se centrará en el recorrido del personaje , mostrando el proceso por el cual un burro aparentemente común termina transformándose en un animal con la capacidad de hablar .

En cuanto al equipo creativo , la dirección estará en manos de Charlie Bean , reconocido por su trabajo en The Lego Batman Movie y en la adaptación en acción real de Lady and the Tramp. La producción , por su parte, será liderada por Rebecca Huntley, quien ha estado involucrada en proyectos como Kung Fu Panda 4 y The Bad Guys.

En tanto, Matt Flynn, quien ha trabajado como artista de storyboard en distintas producciones de DreamWorks Animation DreamWorks Animation, ocupará el rol de codirector del largometraje.

Esto es todo lo que sabemos de la película de Burro, de Shrek.

La existencia del proyecto había sido anticipada previamente por Eddie Murphy durante la gira promocional de Beverly Hills Cop: Axel F, y posteriormente recibió confirmación oficial por parte del estudio. En una entrevista realizada el año pasado, el actor adelantó que el personaje de Shrek, Burro, contaría con su propio largometraje, y señaló que la historia incorporaría aspectos vinculados a su vida familiar.

“Burro va a tener su propia película, su propia pequeña historia con su esposa dragona y sus hijos que son mitad dragón y mitad burro... Han escrito esta historia divertida”, expresó.

Desarrollo creativo, equipo técnico y confirmación del proyecto

La fecha que se había fijado originalmente en la agenda de Universal Pictures figuraba como un estreno reservado sin proyecto confirmado de Illumination. Sin embargo, el estudio decidió finalmente asignar ese lugar a la nueva película de DreamWorks Animation.

De acuerdo con Eddie Murphy, la película abordará el entorno familiar de Burro con su esposa dragona.

El estreno de “Burro” se dará un año después del lanzamiento de Shrek 5, previsto para el 30 de junio de 2027. Esta nueva entrega volverá a reunir a Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en sus icónicos roles de Shrek, Burro y Fiona, respectivamente.

Asimismo, se sumará Zendaya al reparto del proyecto. La dirección estará a cargo de Conrad Vernon y Walt Dohrn, ambos con experiencia previa dentro de la misma franquicia. Desde su estreno en 2001, la saga de Shrek se consolidó como una de las más exitosas dentro del cine de animación moderno.

La primera entrega propuso una relectura de los cuentos de hadas tradicionales, centrada en un ogro que vive aislado en los márgenes de la sociedad, rodeado de personajes inspirados en relatos clásicos.

Shrek 5 llegará a los cines el 30 de junio de 2027.

La película original alcanzó una recaudación global cercana a los 500 millones de dólares y se convirtió en la primera ganadora del Premio Óscar a Mejor Película de Animación. A partir de ese éxito, la saga continuó con tres secuelas: Shrek 2 (2004), Shrek tercero (2007) y Shrek para siempre (2010).

Expansión del universo Shrek y éxito global de la franquicia

Además, el universo de la franquicia se amplió con dos largometrajes centrados en El Gato con Botas. Estas producciones extendieron el alcance del mundo narrativo y consolidaron a la serie como una de las franquicias animadas más exitosas y rentables de las últimas décadas.

Según datos difundidos por los propios estudios, las dos películas centradas en El Gato con Botas acumularon en conjunto cerca de mil millones de dólares en recaudación global. En paralelo, la franquicia completa de Shrek alcanzó aproximadamente los cuatro mil millones de dólares en taquilla, sumando sus seis largometrajes.

El gato con botas se consolidó cómo el spin-off más exitoso de la franquicia de 'Shrek'.

Más allá de su rendimiento en la pantalla grande, la franquicia también se expandió hacia múltiples formatos y plataformas. Entre ellos se incluyen una adaptación musical en Broadway, shows en vivo, atracciones temáticas dentro de los parques de Universal Studios y una amplia gama de productos comerciales inspirados en sus personajes.