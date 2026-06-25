Mundial 2026: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador clasificaron a 16avos

Alemania, Costa de Marfil y Ecuador consiguieron la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 , luego de disputarse la tercera y última fecha del Grupo E. Curazao terminó con un punto y quedó eliminado de la competencia.

Deportes. Mundial 2026: quedó confirmado el primer duelo de 16avos y ya hay seis clasificados

Ecuador protagonizó uno de los resultados destacados de la jornada al vencer 2 a 1 a Alemania. Leroy Sané abrió el marcador para el conjunto europeo apenas a los 2 minutos, pero Nilson Angulo igualó a los 9 y Gonzalo Plata convirtió el gol del triunfo a los 78.

Con esta victoria, el seleccionado sudamericano llegó a cuatro puntos y aseguró su clasificación como uno de los mejores terceros.

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Costa de Marfil también avanzó

En el otro encuentro de la zona, Costa de Marfil derrotó 2 a 0 a Curazao y consiguió el boleto a la siguiente instancia.

Nicolas Pépé fue la gran figura del partido al marcar los dos goles del seleccionado africano. El delantero convirtió a los 7 minutos y volvió a aparecer a los 64 para sentenciar el resultado.

Alemania y Costa de Marfil finalizaron la fase de grupos con seis puntos cada uno y avanzaron de manera directa. Ecuador terminó tercero con cuatro unidades y también logró la clasificación, mientras que Curazao cerró su participación con un punto.