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25 de junio de 2026 - 19:01
Fútbol.

Mundial 2026: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador clasificaron a 16avos

Ecuador sorprendió a Alemania y avanzó como uno de los mejores terceros. Costa de Marfil también selló su clasificación.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Ecuador clasificó.

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Ecuador protagonizó uno de los resultados destacados de la jornada al vencer 2 a 1 a Alemania. Leroy Sané abrió el marcador para el conjunto europeo apenas a los 2 minutos, pero Nilson Angulo igualó a los 9 y Gonzalo Plata convirtió el gol del triunfo a los 78.

Con esta victoria, el seleccionado sudamericano llegó a cuatro puntos y aseguró su clasificación como uno de los mejores terceros.

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Costa de Marfil también avanzó

En el otro encuentro de la zona, Costa de Marfil derrotó 2 a 0 a Curazao y consiguió el boleto a la siguiente instancia.

Nicolas Pépé fue la gran figura del partido al marcar los dos goles del seleccionado africano. El delantero convirtió a los 7 minutos y volvió a aparecer a los 64 para sentenciar el resultado.

Alemania y Costa de Marfil finalizaron la fase de grupos con seis puntos cada uno y avanzaron de manera directa. Ecuador terminó tercero con cuatro unidades y también logró la clasificación, mientras que Curazao cerró su participación con un punto.

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