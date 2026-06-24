Romeo Beckham se lanza como actor en una película de romance LGBTQ+.

Romeo Beckham hace su estreno como actor en “Forty Love” , una película romántica de temática LGBT que transcurre en el universo del tenis profesional , dentro de un relato centrado en la competencia deportiva y las relaciones personales.

La productora Studiocanal dio a conocer las primeras imágenes del proyecto, que además representa el debut como director del fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti , según informó la revista Variety , en un rodaje que combina cine independiente y estética de alta moda .

El segundo hijo del exfutbolista David Beckham y de la diseñadora Victoria Beckham interpreta a un oponente directo del personaje principal: un joven tenista competitivo que se entrena junto a su padre con el objetivo de conquistar un torneo en París , en el circuito del tenis profesional juvenil .

En 'Forty Love', Romeo interpreta al rival de un tenista que se entrena con su padre para ganar un trofeo en París.

La aparición del personaje interpretado por Romeo Beckham provoca en el protagonista una crisis emocional que trasciende lo puramente deportivo y altera su mundo más allá de la competencia , generando un conflicto entre identidad , deseo y rendimiento.

Según la sinopsis oficial, “Por primera vez, se enfrenta a un rival inesperado de una naturaleza completamente distinta: el amor”, en una historia donde el deporte funciona como trasfondo narrativo. Y agrega: “Una fuerza tan estimulante, desestabilizadora e impredecible, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya encontrado en la cancha”, reforzando el eje de la transformación personal del protagonista.

El joven de 23 años es el segundo hijo del exfutbolista David Beckham y de la exintegrante de las Spice Girls y diseñadora Victoria Beckham.

El personaje central de “Forty Love” es Sacha Gallo, un joven tenista en ascenso cuya vida da un giro radical a partir de la llegada del personaje interpretado por Beckham, en una trama que mezcla deporte de alto nivel, romance y conflicto interno.

El elenco está integrado por Paul Kircher (The Animal Kingdom), Guillaume Canet (Sink or Swim) y Benjamin Voisin (The Stranger), junto con una participación especial de la reconocida actriz francesa Catherine Deneuve. La música original de la película fue compuesta por los artistas 070 Shake y Johan Lenox.

La palabra del director Hugo Sélignac

El film es producido por Hugo Sélignac y Paco de Bary a través de Chi-Fou-Mi Productions, compañía perteneciente a Mediawan, con la coproducción de Studiocanal y Manna Studios.

Romeo Beckham es un modelo, exfutbolista y ahora actor británico.

Sélignac, que cuenta con cinco estrenos mundiales en el Festival de Cannes, definió la película en diálogo con Variety como “una fábula romántica, sensual y profundamente emotiva, y una historia de iniciación”, centrada en “las exigencias del deporte de alto rendimiento y todo lo que subyace bajo la superficie”.

El guion fue desarrollado por Pierre-Ange Carlotti en colaboración con la guionista Gaëlle Macé, quien también participó en trabajos como A Private Life, dirigida por Rebecca Zlotowski y protagonizada por Jodie Foster. Carlotti, cuyo trabajo como fotógrafo ha sido publicado en medios como GQ, Vogue y Harper’s Bazaar, da aquí su primer paso en la dirección cinematográfica con este proyecto debut.

Sélignac comentó a la revista que sigue la obra del fotógrafo desde hace años y que siempre le generó una gran admiración: “Hay una ternura, una melancolía y una fortaleza poco comunes en sus imágenes, y su paso a la dirección me pareció un paso natural”.

Romeo Beckham abandonó el fútbol profesional en 2024 al rechazar la renovación del Brentford FC para dedicarse a la moda y el modelaje.

Por su parte, Chloé Marquet, responsable de ventas internacionales de cine y televisión en Studiocanal, afirmó ante Variety que “el lenguaje visual singular de Carlotti le da al filme un filo propio, mientras que su exploración del deseo, la competencia y la identidad conectará con audiencias de todo el mundo”.

Previo a su incursión en la actuación, Romeo Beckham desarrolló su carrera en el ámbito del modelaje, participando en campañas de marcas como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Su relación previa con la industria de la moda hace que el trabajo junto a Carlotti —fotógrafo también vinculado a ese universo— encaje de manera natural con su recorrido profesional, según indicó la revista ¡Hola!. En tanto, Studiocanal estará a cargo de la distribución internacional del largometraje, cuyo estreno en salas de Francia está programado para el 25 de noviembre.

Romeo Beckham.

¿Por qué Romeo Beckham dejó el fútbol?

Romeo Beckham puso fin a su etapa como futbolista profesional en 2024, cuando tenía 21 años, tras rechazar una extensión de contrato con el Brentford FC y orientar su futuro hacia el mundo de la moda.

El hijo del exjugador David Beckham y de la diseñadora Victoria Beckham tuvo un recorrido por distintos equipos a lo largo de su carrera deportiva, marcada por su formación en estructuras de élite.

Se formó en las divisiones juveniles del Arsenal, luego continuó en el Fort Lauderdale CF —equipo filial del Inter Miami— en 2021, y más tarde se incorporó al equipo de reservas del Brentford en Inglaterra. Fue en ese club donde decidió no renovar su vínculo y puso punto final a su trayectoria como futbolista.

Romeo Beckham debutará como actor en una película de romance LGBTQ+.

La determinación significó el final de una etapa atravesada por la dualidad de dos universos familiares: por un lado, el fútbol, ligado a la carrera de su padre, y por el otro, el entretenimiento y la moda, asociados a la trayectoria de su madre.

Luego de dejar la actividad deportiva, Romeo Beckham intensificó su presencia en el mundo del modelaje y comenzó a desempeñarse como embajador de marcas de distintas firmas, entre ellas Yves Saint Laurent, Balenciaga y Puma.