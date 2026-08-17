Mauro Icardi apuntó contra Benjamín Vicuña con un durísimo mensaje

Mauro Icardi protagonizó un nuevo cruce mediático luego de responder con dureza a Benjamín Vicuña , quien había hablado públicamente sobre la distancia que actualmente lo separa de Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo junto a la China Suárez. El futbolista utilizó sus historias de Instagram para publicar un extenso descargo contra el actor chileno.

La polémica comenzó después de que Vicuña se refiriera en televisión al vínculo que mantiene con sus hijos pese a que actualmente pasan parte de su tiempo en Turquía junto a su madre.

Durante su participación en PH, Podemos Hablar, el actor se refirió a la distancia física que existe actualmente entre él y sus hijos. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos , eso no me lo puede robar nadie”, manifestó.

Sus declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y terminaron generando la reacción de Mauro Icardi, actual pareja de la China Suárez. El delantero decidió responder públicamente y cuestionó tanto las palabras de Vicuña como la manera en la que, según su interpretación, presentó la situación frente a las cámaras.

La dura respuesta de Mauro Icardi a Vicuña

A través de una historia de Instagram, Icardi abrió su mensaje cuestionando directamente al actor. “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, escribió. Luego hizo referencia directa al vínculo de Vicuña con Magnolia y Amancio y lanzó una de las frases más fuertes de su publicación.

“Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”. El futbolista continuó su descargo haciendo referencia a la cantidad de tiempo que, según sostuvo, el actor habría compartido con sus hijos durante los últimos meses.

Mauro Icardi

Icardi afirmó que, de un período cercano a los 80 días, Vicuña habría estado presente con los chicos durante unos 15 o 20 días. “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos”, sostuvo antes de cuestionar nuevamente el discurso público del actor.

Icardi también cuestionó la exposición mediática

El delantero no se limitó a hablar sobre la relación familiar. También apuntó contra las apariciones televisivas de Benjamín Vicuña y deslizó que sus declaraciones podrían estar relacionadas con la promoción de sus proyectos profesionales. “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”, lanzó.

Después, Icardi sumó una nueva ironía y también apuntó contra los programas de televisión que replicaron las palabras del actor. “Denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando”, expresó dentro de un mensaje en el que también criticó duramente a algunos ciclos de la televisión argentina.

Finalmente, cerró su publicación con otra chicana: “¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? ¡Van por mal camino!”. El intercambio volvió a colocar en el centro de la escena pública la relación entre Icardi, la China Suárez y Vicuña, esta vez a partir de la organización familiar y la distancia que separa al actor de sus hijos.