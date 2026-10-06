Joaquín Levinton retomó su trabajo en TV tras la denuncia y habló del respaldo recibido

Joaquín Levinton volvió a las grabaciones de Es mi sueño luego de la denuncia en su contra.

Tras varios días en los que su permanencia había quedado rodeada de incertidumbre, Joaquín Levinton se reincorporó a las grabaciones de Es mi sueño , el programa de El Trece que tiene a Guido Kaczka al frente y en el que el músico participa como integrante del jurado .

Este lunes 5 de octubre , el artista llegó a las instalaciones de la productora Kuarzo , ubicadas en el barrio porteño de Palermo , para continuar con las grabaciones del ciclo. Durante su presencia en el lugar, prefirió no brindar mayores precisiones acerca de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal presentada en su contra por una expareja, identificada como Paula .

El vocalista de Turf no había participado de algunas de las emisiones de la semana pasada debido a compromisos laborales que ya estaban pautados junto a su grupo musical. Sin embargo, su ausencia generó dudas acerca de su continuidad en el programa , especialmente por la denuncia judicial que pesa sobre él y la exposición que alcanzó el caso.

HABLÓ JOAQUÍN LEVINTONEl músico volvió a Es mi sueño tras la denuncia por abuso y contó cómo fue su regreso a la televisión. https://t.co/Ruillyoen4

Cuando arribó al estudio donde se desarrolla el ciclo de canto, Levinton habló con los medios y manifestó que su intención era poner el foco en la vuelta a sus actividades profesionales. “Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago” , afirmó frente a las cámaras, y luego aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de apoyo y los mensajes que había recibido durante los últimos días.

En su diálogo con los periodistas, Levinton resaltó el respaldo que, de acuerdo con sus propias palabras, encontró tanto entre sus seguidores como en el ámbito en el que desarrolla su actividad profesional. “Muchísimas gracias, realmente de corazón se los vuelvo a decir. Muchísimas gracias por el apoyo de la gente”, manifestó al referirse a las muestras de acompañamiento que recibió.

El músico señaló que esas expresiones de afecto fueron fundamentales para sobrellevar la situación que atraviesa. “Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla”, reconoció. Además, relató distintos momentos de su rutina diaria y explicó que suele advertir señales de apoyo por parte de las personas cuando transita por la vía pública.

El video de Joaquín Levinton rumbo a Córdoba

JOAQUÍN LEVINTON VIAJÓ A CÓRDOBA EN MEDIO DE LA DENUNCIA Y RECIBIÓ EL APOYO DE PASAJEROS El líder de Turf, Joaquín Levinton, viajó este viernes a Córdoba para presentarse con la banda en el Oktoberfest de Villa General Belgrano y compartió en sus redes un video de la reacción de algunos pasajeros que lo reconocieron durante el vuelo. “¡Vamos Turf!” y “¡Te amo, Joaco!” fueron algunos de los mensajes que recibió el músico, quien respondió con una sonrisa y un beso. Poco antes había agradecido públicamente las muestras de apoyo recibidas. La escena se produjo días después de que una mujer de 39 años presentara una denuncia contra Levinton por presunto abuso sexual, violencia psicológica y amenazas. La causa se encuentra bajo investigación y no existe una determinación judicial de responsabilidad. Levinton negó las acusaciones y afirmó que se encuentra a disposición de la Justicia. Mientras avanza la investigación, continúa con sus compromisos profesionales junto a Turf. Más información en https://t.co/Uze8bSvsqH#JoaquínLevinton, #Turf, #Córdoba, #Oktoberfest, #Espectáculos, #AgenciaElVigía — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) October 2, 2026

“Para mí, poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar a pasear al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante, Joaquín’ y ‘te apoyamos’, es lo que importa”, expresó al referirse a las muestras de respaldo que recibe en su vida cotidiana. A partir de esa experiencia, también remarcó el recorrido que lleva adelante desde hace décadas en la música y la relación que procura mantener con quienes lo escuchan: “Hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda”.

Además, Levinton habló sobre su presente en El Trece, donde forma parte del jurado del programa junto a personalidades como Abel Pintos. En ese contexto, explicó que busca trasladar a la televisión la misma intención que mantiene desde sus comienzos en la música: “Lo mismo es lo que vengo a hacer acá, cuando trato de divertir y alegrar a las personas”, afirmó.

Ante la pregunta de los periodistas sobre si había mantenido algún diálogo con Guido Kaczka antes de retomar su participación en las grabaciones, el músico respondió de manera concisa: “Obviamente, todos me apoyan, todos me quieren y no hay mucho más que decir”.

El pedido que realizará la expareja del músico

Si bien respondió algunas consultas relacionadas con su regreso a la actividad, el cantante y líder de Turf decidió no avanzar sobre las preguntas vinculadas con el expediente judicial y prefirió mantener ese aspecto al margen del intercambio con la prensa. “¿Saben lo que pasa, chicos? No es para hacer mediática una cosa así. Me parece que la acusación es muy seria”, señaló, para luego retirarse y no dar más detalles sobre la causa. Tampoco respondió cuando le consultaron cómo avanzaba la situación en la Justicia.

En los días previos a su reincorporación, Guido Kaczka y otros integrantes del jurado habían optado por no adelantar cuál sería la determinación de la producción sobre la permanencia del cantante en el ciclo. Al ser consultados públicamente, habían reclamado “prudencia y cautela” mientras avanzaba el caso.

La denuncia fue presentada por Paula, quien mantuvo una relación de pareja con el músico. La mujer lo acusó por presunto abuso sexual con acceso carnal y aseguró haber atravesado distintos episodios de violencia tanto física como psicológica durante el vínculo.

De acuerdo con lo consignado en el informe policial asociado a la presentación realizada el lunes 28 de septiembre en la Comisaría Vecinal 2-B, la denunciante manifestó que durante la relación habría sido víctima de situaciones violentas y afirmó que, en diferentes ocasiones, fue forzada a consumir cocaína.

“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas”, declaró, según consta en el contenido de la denuncia.

¿Qué dijo Guido Kaczka sobre la situación de Joaquín Levinton?

En su presentación, la mujer además afirmó que algunos de esos encuentros habrían sido filmados por el músico. Según la versión que brindó, las grabaciones se habrían realizado mientras Levinton le indicaba y le daba instrucciones sobre las acciones que debía realizar delante de la cámara.

Paula también señaló que en 2022 había presentado una denuncia penal, pero posteriormente decidió retirarla. De acuerdo con lo que declaró ante las autoridades policiales, habría tomado esa determinación a raíz de un pedido realizado por el músico. “Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, expresó.

Cuatro años después de aquella primera presentación, la mujer aseguró que halló fotografías y videos vinculados con los episodios que atravesó durante la relación. Según explicó en su declaración, encontrar ese material volvió a afectar su estado y fue lo que la impulsó a recurrir nuevamente a la Justicia.

Luego de que trascendiera la presentación judicial, Levinton publicó un mensaje en sus redes sociales en el que rechazó las acusaciones formuladas por su expareja. En esa comunicación, el músico aseguró además que desde hace varios años es víctima de situaciones de hostigamiento.

Durante su llegada a Kuarzo, el cantante evitó brindar precisiones acerca de los argumentos que forman parte de su defensa y volvió a manifestar su intención de mantener el caso fuera de la exposición mediática. En paralelo, se reincorporó a sus funciones como jurado de Es mi sueño y continúa con sus actividades laborales mientras aguarda los próximos avances del expediente judicial.