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1 de octubre de 2026 - 16:37
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La defensa de Joaquín Levinton: los mensajes y las fotos hot que entregará a la Justicia

Joaquín Levinton llevará ante la Justicia una serie de conversaciones privadas que mantuvo con la mujer que lo denunció por abuso sexual donde negó los hechos denunciados.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La defensa de Joaquín Levinton: los mensajes y las fotos hot que entregará a la Justicia.&nbsp;

La defensa de Joaquín Levinton: los mensajes y las fotos hot que entregará a la Justicia. 

Joaquín Levinton prepara una presentación judicial con mensajes privados de Instagram en medio de la denuncia por abuso sexual que enfrenta. El líder de Turf negó las acusaciones de una mujer que asegura haber mantenido una relación con él entre 2015 y 2020.

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La defensa de Joaquín Levinton: los mensajes y las fotos hot que entregará a la Justicia

La denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton abrió un nuevo capítulo con la preparación de su defensa. El cantante de Turf, acusado por una mujer que afirma haber mantenido una relación con él entre 2015 y 2020, negó los hechos y adelantó que presentará ante la Justicia mensajes privados de Instagram.

Según su versión, esas conversaciones respaldarían su afirmación de que era acosado por la denunciante.

El material incluye conversaciones de Instagram, respuestas a historias, links de canciones y registros de llamadas y videollamadas de madrugada. También aparecen fotografías de la denunciante, algunas de ellas desnuda.

Las conversaciones y los registros de contacto comienzan en diciembre de 2025 y se extienden hasta septiembre de 2026, semanas antes de la denuncia que dio origen a la nueva causa. Sin embargo, en las capturas no se ven respuestas del cantante, quien habría bloqueado a la denunciante en algún momento.

Las capturas serán incorporadas a la causa por la defensa de Joaquín Levinton, a cargo del reconocido abogado Cristian Colombo, con el objetivo de aportar elementos que respalden el relato del músico.

Tras conocerse la denuncia, el cantante aseguró públicamente este miércoles: “Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”.

Durante ese mismo descargo, Levinton sostuvo que los contactos por redes sociales continuaron pese a que, según afirmó, había bloqueado a la mujer en distintas ocasiones. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, expresó.

Los mensajes entre Joaquín Levinton y la mujer que lo denuncia

Las capturas dan cuenta de una serie de mensajes enviados de manera espaciada durante varios meses. El primer registro es del 25 de diciembre, con un saludo navideño: “Feliz Navidad, Joaco”.

Luego, entre el 12 y el 19 de marzo, aparecen distintos links de YouTube que la misma cuenta le compartió al cantante. No se observan contestaciones de Levinton.

En mayo, la mujer volvió a aparecer entre los mensajes recibidos por Levinton. El día 15 respondió a una historia del músico con la frase “Q a C?”, mientras que el 28 le envió una nueva serie de mensajes.

“Hola Joa. Cómo estás. Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad. Te pagan obvio. ¿Querés? Me ponen en blanco”, escribió, en referencia a una posible propuesta laboral.

El contacto volvió a registrarse dos días más tarde, cuando la mujer respondió nuevamente a una historia del cantante y le compartió otro link de YouTube.

La secuencia se repitió durante julio: en otra conversación, le escribió “Sé que te gusta este tema”, luego “Como tantos otros” y finalmente “Como este”, para después enviarle dos canciones.

Los registros muestran un nuevo contacto el 1° de agosto, cuando la mujer respondió a una historia de Levinton en la que lucía una chaqueta marrón, parecida a las que usaban los Beatles en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. “Beatles”, escribió.

La actividad continuó durante la madrugada del 9 de agosto, cuando a las 2.48 comenzó a compartir otro álbum con fotografías íntimas suyas.

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