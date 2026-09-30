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30 de septiembre de 2026 - 20:36
Jujuy.

Muerte de un hombre en Alto Comedero: qué hacer y que no ante un enjambre de avispas

Tras el fallecimiento de un hombre de 67 años que habría sufrido múltiples picaduras, desde Emergencias explicaron cómo actuar frente a avispas o abejas y qué conductas pueden aumentar el riesgo.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Avispas en la casa.

Avispas en la casa.

La muerte de un hombre de 67 años en Alto Comedero, luego de haber sufrido presuntamente varias picaduras de avispas, volvió a poner el foco sobre los riesgos que pueden generar estos insectos y, principalmente, sobre qué hacer cuando aparece un enjambre o un nido cerca de una vivienda. La causa del fallecimiento continúa bajo investigación y deberá ser determinada mediante los estudios correspondientes.

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En diálogo con Canal 4, Ariel Mamani, director general de Emergencias de la Provincia, explicó cómo intervienen los equipos especializados y advirtió que intentar eliminar estos insectos por cuenta propia puede provocar una reacción defensiva y aumentar la posibilidad de sufrir picaduras.

No usar fuego, humo ni intentar espantarlas

Una de las principales recomendaciones es no arrojar humo, fuego ni otros elementos sobre un enjambre o un nido. Según Mamani, cualquier alteración puede modificar el comportamiento de los insectos y generar una reacción defensiva.

Hay que evitar el fuego, porque el humo o cualquier otro elemento que nosotros decidamos sobre el enjambre o sobre la avispa modifica su estado y hace que se defiendan. Y eso después repercute y empiezan a picar”, señaló.

El funcionario remarcó además que no es recomendable intentar retirar un enjambre cuando las temperaturas son elevadas.

Estos calores fuertes que hemos tenido hacen que las abejas, si uno quiere erradicarlas en ese horario, es lo peor”, sostuvo.

Por eso, ante la aparición de una concentración importante de insectos, la recomendación es mantener distancia, evitar movimientos bruscos y comunicarse con los organismos especializados.

¿Cuánto tiempo puede permanecer un enjambre?

Mamani explicó que muchos enjambres pueden encontrarse simplemente de paso y permanecer en un determinado lugar durante un período relativamente corto.

El ingeniero siempre nos aconseja que estos insectos, tanto las avispas como los enjambres, vayan de forma pasajera. Están entre 24 y 72 horas en un lugar y, si no son de peligro, se las debe dejar”, indicó.

En esos casos, si no existe un riesgo directo para las personas, la recomendación es no intervenir y observar la situación manteniendo una distancia prudente.

Si los insectos permanecen instalados, los equipos especializados evalúan qué procedimiento corresponde.

Abejas y avispas: no se trabaja de la misma manera

Mamani explicó que, en el caso de los enjambres de abejas, puede realizarse un procedimiento conocido como trasiego, mediante el cual especialistas retiran los insectos y los trasladan a otro lugar para conformar una colmena.

En cambio, señaló que con las avispas ese mecanismo no puede aplicarse de la misma forma y, cuando representan un peligro, puede ser necesaria su erradicación.

Es un trabajo técnico que hacemos en conjunto a través de un convenio con la universidad, en este caso al mando del ingeniero Benítez, que es quien lo hace junto con su equipo”, explicó.

Qué hacer si una avispa o abeja pica

Ante una picadura, se recomienda lavar la zona con agua y jabón y aplicar frío local con hielo envuelto durante aproximadamente diez minutos, repitiendo el procedimiento en intervalos. En el caso de una picadura de abeja, si quedó el aguijón, debe retirarse sin apretarlo, preferentemente deslizando una tarjeta plástica para evitar introducir más veneno.

También es importante observar la evolución de la zona afectada y acudir a un centro médico si aumentan considerablemente el dolor, la hinchazón o el enrojecimiento.

Cuáles son las señales de alerta

Hay síntomas que requieren atención médica inmediata. Dificultad para respirar, hinchazón de labios, cara o garganta, mareos, pérdida de conocimiento, urticaria generalizada, vómitos o una descompensación brusca pueden ser signos de una reacción alérgica grave o anafilaxia.

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