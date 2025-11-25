Por qué aparecen avispas en las casas en Jujuy: las razones del fenómeno

En noviembre, con el ascenso de las temperaturas, muchos vecinos de Jujuy empiezan a notar la presencia de avispas en los hogares. Este fenómeno tiene explicaciones asociadas al ambiente, al comportamiento de la especie y a las condiciones de construcción de las viviendas. Se trata de un ciclo estacional que se repite cada año, pero que este 2025 viene con una presencia más visible según reportes vecinales y consultas frecuentes a especialistas en control de plagas.

Las avispas encuentran en noviembre un clima ideal para reforzar sus nidos. La combinación de calor diurno y noches templadas genera condiciones favorables para su actividad. Las hembras reproductoras buscan espacios protegidos en techos, cielos rasos, rejillas de ventilación y marcos de puertas.

La disponibilidad de insectos más pequeños también impulsa su presencia, ya que constituyen parte de su alimento. Las áreas con plantas y jardines cercanos a la vivienda suelen atraer avispas al ofrecer refugio y fuentes de alimento.

En este momento del año, muchas avispas refuerzan sus colonias. La fase de expansión del nido hace que exploren distintos puntos de ingreso a las viviendas. Cuando encuentran cavidades secas, sin corrientes de aire y en altura, intentan iniciar tarea de construcción.

No hay contacto intencional con las personas, sino búsqueda de lugares propicios para la cría. Los encuentros se dan por proximidad y no por agresión espontánea, por lo tanto la recomendación general apunta a evitar movimientos bruscos cuando una avispa ingresa accidentalmente al interior.

Hogares que resultan atractivos

Las casas con techos de tejas, cielorrasos de madera o grietas en muros ofrecen refugio natural. También influyen ventilaciones sin malla protectora y ventanas abiertas durante varias horas del día.

La presencia de humedad en ciertos puntos interiores no afecta de forma significativa, ya que estas especies prefieren zonas secas y estables. Por eso, los sectores cercanos a luminarias externas y aleros suelen ser los elegidos para asentamiento.

Cómo actuar ante la presencia de avispas

Si entra una avispa por una puerta o ventana, la recomendación es permitir su salida sin intentar aplastarla. Mantener la calma reduce cualquier posibilidad de picadura.

Para quienes detecten un nido activo, la indicación es consultar con personal especializado en control de insectos, ya que retirar un panal sin técnica correcta puede representar riesgo.