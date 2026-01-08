Qué hacer ante la presencia de abejas o avispas en casa (Foto ilustrativa)

El reciente ataque de un enjambre de abejas a una familia en el barrio San Lorenzo de Santa Clara en Jujuy , que dejó el saldo de varios heridos y un perro muerto, volvió a poner en debate cómo actuar ante la presencia de este tipo de insectos agresivos.

Marcelo Benítez es especialista en sanidad apícola y sobre la invasión de abejas o avispas en casas, dijo en su visita a Canal 4 que hay varias especies que “ tienen las características de hacer un panal de celulosa y que abundan mucho ahora en las casas” .

Sobre las avispas dijo que “son muy riesgosas porque tienden a atacar , no son como las abejas que las podemos manejar con humo bajo ciertas circunstancias. Lo primero que hacen es hacer humo, queman algo con la intención de disiparlas”.

Señaló que hay dos situaciones: “puede estar llegando un enjambre y lo peor que podemos hacer es humo porque lo que buscamos es que las abejas se agrupen, ellas van a tender a hacer un racimo, un bolo, que es lo que tenemos que esperar”.

Cómo actuar

“Si queremos ayudar a las abejas tenemos que dejarlas tomar distancia, que ellas se organicen porque simplemente vinieron de algún lugar y buscan descansar, se alimentan, alimentan a la reina, toman agua, néctar y es muy probable que entre 24, 48, hasta 72 horas sigan su camino”, detalló Benítez.

“La gente por miedo tiende a quemar, a tratar de que se dispersen y esto pone a las abejas en un estado de alerta. Basta que pique una abeja y deje ese mensaje químico del dolor del veneno, y entran en ese estado de defensa y atacan todo lo que se mueve”, subrayó.

Aconsejó que cuando se divisa un enjambre o abejas en ese estado “que están volando así nerviosas, hay que retirarse, taparse un poquito la cara. Donde pican una, pican diez, dice el dicho de los apicultores y ahí van a picar todas”.

Protocolo de actuación

“Desde la Facultad de Ciencias Agrarias estamos trabajando con Defensa Civil haciendo un protocolo, y ya está el protocolo cada vez que lo llamen, que es algo mucho más profundo, tienen que intervenir otras otros referentes del medio porque esto es cada vez más grande”.

Dijo que tanto las abejas como las avispas cada vez más se acercan a la ciudad en distintas épocas del año y “esto ya escapa al accionar de los bomberos y de Defensa Civil. Hay que tomar otras medidas, hay que formar más gente, quizás una policía verde que se haga cargo de esto porque se necesitan muchos recursos”.

Dónde acudir

“Nosotros dentro de un convenio que tenemos con Defensa Civil salimos a rescatar estas abejas y las reubicamos. Estamos haciendo una lista de apicultores que quieran colaborar, porque no atienden estos casos cuando llegan enjambres porque se quedan muy pocos, menos del 10%”.

“Si queremos ayudar a las abejas como sociedad, es entender que es un enjambre que llega, alejarse, dejarlas que estén 24, 48, 72 horas, aprender, mirarlas y se van a ir, van a seguir su camino, se van hacia el río, hacia el monte, buscan un lugar”, manifestó el especialista.

Pero agregó que es importante también “la prevención en la casa de no dejar cubiertas, casetas de gas o de agua, cerrarlas muy bien, porque son esos lugares los que les gustan a las abejas para meterse, que es lo más cercano a un lugar para hacer su nido”.

Lo que no hay que hacer

También subrayó que es vital “no utilizar insecticidas, no hacer humo. Y buscar que las abejas se agrupen y ahí sí llamar a Defensa Civil y que se accione el protocolo que ya se tiene”, y dijo que para concurrir van a pedir imágenes y la ubicación del domicilio.

“Nosotros nos vamos a contactar con algunos apicultores y van a ir al lugar, las van a retirar y ahí sí se mejora la probabilidad para que esas abejas las podamos aprovechar los apicultores o aquel que se quiera dedicar”, cerró Benítez.

El ataque de abejas en Santa Clara

Este último fin de semana en el barrio San Lorenzo de Santa Clara en Jujuy, un enjambre de abejas que estaba dentro de una vivienda atacó de manera repentina a todos los integrantes de una familia. Fue durante la tarde.

El panal se encontraba en un cajón ubicado en el pilar del tanque de agua, en la parte inferior, un lugar donde las abejas se estaban criando. Esa situación habría provocado el ataque al sentirse amenazadas, lo que desató momentos de extrema tensión y desesperación.

Como consecuencia del violento episodio, un perro murió y siete personas resultaron con múltiples picaduras, por lo que debieron recibir asistencia médica, aunque según confirmaron, ninguna de las personas afectadas fue de gravedad.

Qué hacer ante la picadura de una abeja

La picadura de abeja generalmente produce una reacción local, dolor e inflamación. Debemos mantener la calma en ese momento, es natural sentir un poco de ansiedad después de una picadura, pero es esencial mantener la calma. La mayoría de las picaduras de abejas no son peligrosas y solo causan molestias temporales.

Actuación y tratamiento