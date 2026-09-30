Joaquín Levinton rompió el silencio tras ser denunciado por su exnovia: "Me acosa hace muchos años"

Joaquín Levinton rompió el silencio en redes sociales tras conocerse la denuncia por abuso presentada por una exnovia. El cantante habló sobre el vínculo que mantuvo con la mujer y manifestó su preocupación por la situación.

Tras conocerse la denuncia de una exnovia por abuso, Joaquín Levinton decidió hablar públicamente a través de Instagram . El músico reconoció que se encuentra afectado y negó que haya existido una relación formal entre ambos.

“ Vengo sufriendo el acoso de esta persona desde hace muchos años , al punto de que llegó a presentarse violentamente en mi casa ”, expresó.

Según relató el líder de Turf, el vínculo con la mujer fue “circunstancial” y duró apenas un corto período. También señaló que la situación no es nueva: “ Ya me denunció hace más de tres años . Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos ”.

El cantante explicó que pensó que se trataba de un capítulo cerrado después de que, según su versión, la mujer le pidiera perdón en redes sociales. No obstante, sostuvo que el acoso habría continuado y detalló: “Continúa acosándome, mandándome fotos y videos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”.

Finalmente, el líder de Turf se mostró afectado por el momento que atraviesa y manifestó: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.

La denuncia contra Joaquín Levinton

Una expareja denunció al artista por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Según consta en la presentación judicial, la mujer relató que durante el vínculo que mantuvieron entre 2015 y 2020 habría atravesado episodios de violencia física y psicológica, así como situaciones de abuso sexual.

La denunciante habló con Karina Iavícoli, panelista de LAM (América), y contó que volvió a acudir a la Justicia después de encontrar registros audiovisuales de la época en la que mantuvo la relación. Según explicó, esas imágenes le hicieron revivir situaciones que había atravesado durante el vínculo.

La denuncia actual también incluye el relato de un presunto episodio de violencia física. La mujer sostuvo que, cuando intentó retirarse de una reunión en la que se encontraban varias mujeres, el cantante la habría tomado del cuello e intentado ahorcarla. Según contó, consiguió zafarse y abandonar el lugar.