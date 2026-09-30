miércoles 30 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2026 - 16:56
Espectáculos.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras ser denunciado por su exnovia: "Me acosa hace muchos años"

Joaquín Levinton se refirió públicamente a la denuncia por abuso que presentó una exnovia y compartió su postura a través de Instagram. El cantante reconoció que la situación lo afecta profundamente.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Joaquín Levinton rompió el silencio tras ser denunciado por su exnovia.&nbsp;

Joaquín Levinton rompió el silencio tras ser denunciado por su exnovia. 

Joaquín Levinton rompió el silencio en redes sociales tras conocerse la denuncia por abuso presentada por una exnovia. El cantante habló sobre el vínculo que mantuvo con la mujer y manifestó su preocupación por la situación.

Lee además
James Wan vuelve a la saga El juego del miedo con una nueva película. video
Espectáculos.

James Wan vuelve a la saga "El juego del miedo" con una nueva película
Mirtha Legrand permanece internada por una neumopatía. Los médicos aseguraron que se encuentra “muy bien” y anticiparon un nuevo parte.
País.

La salud de Mirtha Legrand: confirmaron una "franca mejoría" pero seguirá internada

Joaquín Levinton rompió el silencio tras ser denunciado por su exnovia

Tras conocerse la denuncia de una exnovia por abuso, Joaquín Levinton decidió hablar públicamente a través de Instagram. El músico reconoció que se encuentra afectado y negó que haya existido una relación formal entre ambos.

Vengo sufriendo el acoso de esta persona desde hace muchos años, al punto de que llegó a presentarse violentamente en mi casa”, expresó.

Según relató el líder de Turf, el vínculo con la mujer fue “circunstancial” y duró apenas un corto período. También señaló que la situación no es nueva: “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”.

El cantante explicó que pensó que se trataba de un capítulo cerrado después de que, según su versión, la mujer le pidiera perdón en redes sociales. No obstante, sostuvo que el acoso habría continuado y detalló: “Continúa acosándome, mandándome fotos y videos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”.

Finalmente, el líder de Turf se mostró afectado por el momento que atraviesa y manifestó: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.

La denuncia contra Joaquín Levinton

Una expareja denunció al artista por abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Según consta en la presentación judicial, la mujer relató que durante el vínculo que mantuvieron entre 2015 y 2020 habría atravesado episodios de violencia física y psicológica, así como situaciones de abuso sexual.

La denunciante habló con Karina Iavícoli, panelista de LAM (América), y contó que volvió a acudir a la Justicia después de encontrar registros audiovisuales de la época en la que mantuvo la relación. Según explicó, esas imágenes le hicieron revivir situaciones que había atravesado durante el vínculo.

La denuncia actual también incluye el relato de un presunto episodio de violencia física. La mujer sostuvo que, cuando intentó retirarse de una reunión en la que se encontraban varias mujeres, el cantante la habría tomado del cuello e intentado ahorcarla. Según contó, consiguió zafarse y abandonar el lugar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

James Wan vuelve a la saga "El juego del miedo" con una nueva película

La salud de Mirtha Legrand: confirmaron una "franca mejoría" pero seguirá internada

Dictaron prisión preventiva para Callejero Fino por riesgo de fuga

Anne Hathaway contó la historia que une a sus hijos con Lionel Messi

Pity Álvarez habló por primera vez con Moria Casán y dejó una fuerte confesión

Lo que se lee ahora
La actriz Anne Hathaway brindó se refirió a su vínculo con la Argentina y dejó palabras elogiosas para Lionel Messi.
Espectáculos.

Anne Hathaway contó la historia que une a sus hijos con Lionel Messi

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientosen Salta y Jujuy
Policiales.

Investigan decenas de estafas en el NOA: hubo allanamientos en Salta y Jujuy

Investigan la muerte de una joven de 23 años en San Salvadorde Jujuy (Foto generada con IA)
Policiales.

Investigan la muerte de una joven de 23 años en San Salvador de Jujuy

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia.
Deportes.

La Selección Argentina enfrenta a Bolivia: horario, sede y todos los detalles del amistoso

Dani Alves. video
País.

La leyenda del fútbol Dani Alves llega a Salta: cuál será el motivo

Foto archivo. video
Reclamo.

ADIUNJu cumple la primera jornada del paro por 72 horas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel