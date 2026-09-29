Colegios privados de Jujuy: las cuotas subirán hasta un 15%

Los colegios privados de Jujuy actualizarán sus cuotas entre un 5% y un 15% desde octubre. Anticipan que el valor se mantendría hasta marzo de 2027. (Foto ilustrativa)

Las familias que tienen hijos en establecimientos educativos de gestión privada de Jujuy deberán afrontar una nueva actualización de las cuotas a partir de octubre. El incremento será de entre un 5% y un 15% , dependiendo de cada institución, aunque desde el sector anticiparon que la intención es mantener ese mismo valor durante noviembre y diciembre e incluso hasta el comienzo del ciclo lectivo 2027.

Educación. Por qué suben las cuotas en los colegios privados de Jujuy: la explicación de un referente del sector

Así lo explicó Diego López, presidente de AJIEP , quien señaló que no habrá un porcentaje uniforme para todos los establecimientos debido a que la estructura de costos varía según el tamaño de cada colegio, la cantidad de alumnos y, fundamentalmente, el volumen de su nómina salarial.

La actualización llega en el último tramo del ciclo lectivo y, de cumplirse las previsiones del sector, sería el último aumento de 2026 .

“Va desde un 5% hasta un 15% para estos tres meses ”, precisó López al referirse a la actualización que comenzará a aplicarse en octubre. Según explicó, una vez establecido el nuevo importe, octubre, noviembre y diciembre tendrán el mismo valor , sin nuevos ajustes mensuales previstos.

El presidente de AJIEP explicó que una de las principales razones de la actualización está vinculada con los incrementos salariales otorgados a los docentes provinciales, que también deben ser trasladados al personal de los establecimientos incorporados a la enseñanza oficial. A eso se suman los costos habituales que deben afrontar las instituciones, como electricidad, agua y mantenimiento de los edificios.

“Si se aumentan un 2% o un 3% los salarios, nosotros tenemos que volcarlos también a los salarios, junto con los aumentos que puede haber a nivel de los servicios, luz, agua, mantenimiento de edificios”, señaló.

Sin embargo, López consideró que la posibilidad de establecer un único valor para los últimos tres meses representa una mayor previsibilidad tanto para las instituciones como para las familias. “La buena noticia, si bien se aumenta ahora el mes de octubre, es que octubre, noviembre y diciembre quedan con el mismo precio hasta que nos veamos de vuelta en marzo del año 2027”, afirmó.

“Va desde un 5% hasta un 15% para estos tres meses” “Va desde un 5% hasta un 15% para estos tres meses”

¿Las cuotas volverán a aumentar antes de marzo de 2027?

La previsión de AJIEP es que no haya otra modificación antes del inicio del próximo ciclo lectivo. López aclaró que esta proyección podría cambiar ante una alteración económica considerable, aunque sostuvo que actualmente no esperan un escenario de esas características.

“No se toca, salvo que haya algún salto, pero no creo que eso sea así”, indicó. Para el representante de los colegios, el actual escenario permite proyectar con mayor anticipación los costos y abandonar los ajustes preventivos que podían realizarse ante la incertidumbre económica.

“Hay certidumbre para eso, se puede calcular, no ‘por si acaso aumentemos’. El ‘por si acaso’ se está acabando, por lo menos en este período”, sostuvo, y destacó que una mayor estabilidad facilita no solamente la relación de los establecimientos con los padres, sino también con docentes y proveedores.

“No se toca, salvo que haya algún salto, pero no creo que eso sea así” “No se toca, salvo que haya algún salto, pero no creo que eso sea así”

Los colegios privados registraron una caída en la matrícula

La situación económica de las familias también tuvo consecuencias sobre la cantidad de estudiantes que asisten a establecimientos de gestión privada. López confirmó que hubo una disminución de la matrícula y explicó que se observan movimientos tanto dentro del propio sistema privado como hacia las escuelas de gestión estatal.

En algunos casos, las familias que ya no pueden sostener una cuota elevada optan por trasladar a sus hijos hacia otro establecimiento privado con un arancel menor. Cuando tampoco resulta posible afrontar ese gasto, el cambio se produce hacia una escuela pública de gestión estatal.

“Si está en un colegio que tiene una mensualidad promedio y el padre no puede afrontarlo porque le da prioridad a otras cuestiones familiares, lo pasa a las escuelas públicas de gestión pública”, explicó López.

El dato muestra que el valor de las cuotas continúa teniendo peso en las decisiones familiares, especialmente en momentos en los que deben distribuirse los ingresos entre educación y otros gastos cotidianos.

Inscripciones 2027: buscan facilitar el pago

Con la mirada puesta en el próximo ciclo lectivo, los establecimientos privados también comenzaron a trabajar sobre las inscripciones para 2027. Según adelantó el presidente de AJIEP, la intención es evitar que el monto de ingreso se convierta en una barrera para las familias que quieran optar por este tipo de educación.

Por eso, algunos colegios buscarán mantener valores de inscripción accesibles y ofrecer la posibilidad de abonarlos en cuotas, aunque las condiciones dependerán de cada establecimiento.

“Estamos tratando de que el concepto de inscripción no sea elevado, inclusive que se pueda pagar en cuotas, de tal manera que la gente que quiera elegir la escuela pública de gestión privada pueda hacerlo”, explicó.

De esta manera, las familias deberán consultar directamente en cada institución tanto el porcentaje definitivo de aumento que regirá desde octubre como las condiciones y valores de inscripción para 2027, ya que no habrá un monto único para todos los establecimientos.