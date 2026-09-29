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29 de septiembre de 2026 - 17:00
Empatía.

Jóvenes jujeños crean contenido en redes con el fin de ayudar a los que más necesitan

Contaron cómo surgió su proyecto, las experiencias que vivieron en distintas comunidades y qué buscan transmitir a la comunidad jujeña.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Creadores de contenido.

Creadores de contenido.

Jesús González e Isaías Maidana son dos jóvenes jujeños que encontraron en las redes sociales una herramienta para contar historias, visibilizar realidades y desarrollar proyectos solidarios. Durante una entrevista en Canal 4, explicaron cómo nació su propuesta y por qué decidieron apostar por contenidos con impacto social.

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A través de las redes podemos visibilizar un montón de cosas, pero qué mejor manera haciéndolo a través de un impacto social y dejando un mensaje”, explicaron. Su objetivo, señalaron, es alejarse de contenidos centrados en el morbo o el chisme y utilizar las plataformas para mostrar otras realidades y motivar a quienes los siguen. Markdown pegado

Parte de esa experiencia comenzó cuando integraron el equipo del creador de contenido Nico Voutrinas, con quien recorrieron distintos puntos de Argentina y también viajaron a Paraguay y Bolivia. En esos recorridos conocieron situaciones que, según contaron, reforzaron sus ganas de ayudar.

El trabajo previo antes de mostrar una historia

Una de las experiencias que más los marcó fue una visita a una comunidad wichí en Santa Victoria Este, en la zona del río Pilcomayo. Allí permanecieron varios días y llevaron agua y alimentos.

Los jóvenes remarcaron que antes de encender una cámara realizan un trabajo previo con las personas. “Siempre vamos días antes, charlamos con esa gente, le explicamos que no somos de ningún partido político, no somos de ninguna religión, solo vamos con la intención de ayudar”, explicaron.

También destacaron la importancia de generar confianza. Contaron que durante los primeros días dialogaron con los integrantes de la comunidad y que, con el paso del tiempo, comenzaron a compartir actividades cotidianas, como partidos de vóley.

Esa misma mirada la trasladan a las historias de personas en situación de calle. “Para toda la gente son invisibles y con solo nosotros acercarnos a hablar, cambiarle la ropa, darle un corte nuevo de pelo, para nosotros es alegrar el día a esa persona”, señalaron.

Los proyectos que quieren desarrollar en Jujuy

Tras las experiencias fuera de la provincia, Jesús e Isaías decidieron volver a concentrar sus proyectos en Jujuy. “Queremos volcarlo todo acá de nuevo, porque hay mucho para hacer acá y qué mejor que hacerlo en Jujuy, en nuestra provincia”, expresaron.

Actualmente trabajan en una iniciativa relacionada con animales abandonados y analizan la posibilidad de colaborar con algún refugio o desarrollar acciones directamente en la calle.

Entre sus objetivos también aparece la posibilidad de ayudar a familias con viviendas. Uno de ellos recordó que ya participó de un proyecto en Aguas Calientes, donde colaboró en la construcción y entrega de una casa para una familia que vivía entre palos, telas y plásticos.

Me gustaría llegar a tocar puerta por puerta y poder ayudar de verdad”, resumieron durante la entrevista.

En las redes sociales, los podés encontrar como isamaidana.ok y jesus.gonzalezok.

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