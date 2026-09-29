Balón de Oro 2026: cerró la votación y crece la expectativa por el ganador

La expectativa crece de cara a la ceremonia del Balón de Oro 2026 , luego de que este lunes cerrara oficialmente la votación para elegir al mejor futbolista de la temporada 2025/26. Cien periodistas de distintos países fueron los encargados de seleccionar a sus candidatos.

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El período considerado para la elección comenzó el 3 de agosto de 2025 y finalizó el 19 de julio de 2026 , día en que se disputó la final del Mundial entre Argentina y España.

Los principales criterios de evaluación fueron el rendimiento individual, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio .

Cada periodista debía elaborar una lista con diez futbolistas. El primero recibía 15 puntos , el segundo 12, el tercero 10 y, desde el cuarto lugar, la puntuación descendía de 8 a 1.

Cuándo será la ceremonia

La gala del Balón de Oro 2026 se realizará el 26 de octubre en Londres. Allí se conocerá quién se queda con el máximo reconocimiento individual del fútbol.

Además del premio masculino, se entregará el Balón de Oro femenino, elegido por un jurado de 50 periodistas.

También serán reconocidos el mejor jugador joven con el Trofeo Kopa, el mejor arquero con el Trofeo Yashin y el mejor entrenador con el Trofeo Johan Cruyff.

Messi y Lautaro, entre los nominados

Balón de Oro 2026: Lionel Messi y Lautaro Martínez entre los nominados.

La revista France Football dio a conocer una lista de 30 candidatos al Balón de Oro masculino. Entre ellos aparecen Lionel Messi, jugador del Inter Miami, y Lautaro Martínez, del Inter de Italia.

Messi buscará quedarse con su noveno Balón de Oro y volver a ganar el reconocimiento que ya obtuvo en ocho oportunidades. El último ganador fue el francés Ousmane Dembélé.

La lista también incluye a figuras como Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius Jr., Rodri, Vitinha y Achraf Hakimi, entre otros.

Los candidatos a mejor entrenador

Los cinco nominados al Trofeo Johan Cruyff son:

Mikel Arteta, Arsenal.

Luis de la Fuente, selección de España.

Unai Emery, Aston Villa.

Vincent Kompany, Bayern Múnich.

Luis Enrique, PSG.

Las candidatas al Balón de Oro femenino

Entre las 30 nominadas aparecen figuras como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alessia Russo, Ewa Pajor, Vivianne Miedema, Khadija Shaw y Wendie Renard, según la información proporcionada.

Tres argentinos nominados en distintas categorías:

Emiliano Martínez, nominado a mejor arquero.