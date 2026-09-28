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28 de septiembre de 2026 - 11:20
País.

Telekino vacante: revisá los números sorteados el domingo

El Telekino no tuvo ganador con 15 aciertos y dejó vacante un pozo superior a $747 millones. Revisá todos los números.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Telekino no tuvo ganador con 15 aciertos y dejó vacante un pozo superior a $747 millones. Revisá todos los números.

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Sin embargo, hubo miles de ganadores en las categorías inferiores y también se entregaron importantes premios a través del Rekino.

Los números ganadores del Telekino

Los 15 números que salieron sorteados fueron:

02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 14 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

No hubo ganadores con 15 aciertos, por lo que quedaron vacantes los $747.504.554 correspondientes al premio mayor.

Sí hubo 10 apostadores con 14 aciertos, que obtuvieron $1.383.074 cada uno.

Además, 668 jugadores acertaron 13 números y recibieron $62.497, mientras que 7.505 apostadores lograron 12 aciertos, con un premio de $19.077 para cada uno.

Los resultados del Rekino

Luego del Telekino se realizó el sorteo del Rekino, que tuvo los siguientes números:

01 - 02 - 03 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24

En esta modalidad tampoco hubo ganadores con los 15 números. Sin embargo, 25 apostadores consiguieron 14 aciertos y recibieron $204.899 cada uno.

A diferencia del Telekino, el pozo del Rekino se distribuye semanalmente: cuando nadie consigue los 15 aciertos, el premio se reparte entre quienes alcanzan 14 coincidencias.

También se sortearon cinco premios de $3 millones de acuerdo con el número de cartón. Los favorecidos fueron:

19.489 - 282.425 - 364.322 - 370.786 - 551.765

Tras quedar vacante el premio mayor, la expectativa ahora estará puesta en el próximo sorteo del Telekino y en el nuevo pozo acumulado.

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