Feriados 2026: cuál será el próximo día de descanso en Argentina

El cronograma de feriados de 2026 atraviesa sus últimos meses después de un septiembre que no tuvo jornadas de descanso a nivel nacional. Con la llegada de octubre , tanto empleados como empleadores empiezan a consultar cuáles serán los próximos feriados y fines de semana largos que quedan programados hasta el cierre del año.

Los últimos tres meses del año concentran varias jornadas de descanso contempladas en el calendario oficial . A partir de octubre comenzará una serie de fechas no laborables que se extenderá durante noviembre y diciembre e incluirá feriados trasladables, inamovibles y una jornada establecida con fines turísticos .

El próximo feriado nacional de 2026 tendrá lugar el lunes 12 de octubre . Se trata de una de las fechas contempladas como feriado trasladable por la Ley 27.399 , pero este año permanecerá en esa jornada debido a que ya coincide con el inicio de la semana.

De esta manera, el calendario permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días seguidos , integrado por el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre . Se tratará del primer período extendido de descanso desde el 17 de agosto , fecha en la que se conmemoró el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

A diferencia del resto del calendario, septiembre de 2026 no contempla ningún feriado nacional ni jornada no laborable dentro de la programación general. En consecuencia, desde el descanso correspondiente a agosto hasta el previsto para octubre se extiende un lapso de casi dos meses sin interrupciones nacionales para las actividades laborales y educativas.

Para los feriados nacionales, se aplica el régimen establecido por la Ley de Contrato de Trabajo. En caso de que un empleado tenga que trabajar durante una de estas jornadas, debe recibir una remuneración equivalente al doble del pago correspondiente a un día normal, ya que la legislación considera estos días como jornadas de descanso dominical. Esta disposición también rige para los empleadores que soliciten la prestación de tareas durante un feriado.

En cambio, los días no laborables tienen un tratamiento diferente. En estas fechas, queda a criterio del empleador determinar si se otorga o no el descanso. Si el trabajador presta servicios, cobra su salario habitual, sin que corresponda el pago adicional previsto para los feriados nacionales.

Qué se conmemora el 12 de octubre en Argentina

La jornada del 12 de octubre conmemora el encuentro producido en 1492 entre la expedición liderada por Cristóbal Colón y los pueblos originarios americanos, cuando la tripulación llegó a la isla de Guanahaní, ubicada en el actual territorio de las Bahamas. En la Argentina, la fecha fue incorporada al calendario de feriados nacionales por iniciativa del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, quien la estableció el 4 de octubre de 1917 con el nombre de Día de la Raza.

Por varios años, la fecha estuvo orientada a destacar los lazos históricos entre América y España. Esa perspectiva fue modificada en 2010, cuando el Gobierno, mediante el Decreto 1584, reemplazó la denominación anterior por Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El cambio de denominación tuvo como propósito visibilizar la diversidad de identidades presentes en la Argentina y otorgar mayor relevancia a los derechos, las tradiciones y el recorrido histórico de los pueblos originarios. A partir de esa transformación, la jornada pasó a plantearse también como un momento para reflexionar sobre la riqueza étnica y cultural del continente americano. En la actualidad, la fecha volvió a ser conocida como Día de la Raza.

Cómo sigue el calendario de feriados

Una vez concluido el feriado de octubre, el calendario de 2026 aún contempla distintas jornadas de descanso que podrán ser aprovechadas para planificar escapadas, encuentros con familiares o simplemente interrumpir por unos días la rutina laboral antes de que termine el año. El esquema previsto incluye tanto feriados nacionales de cumplimiento obligatorio como una jornada no laborable con finalidad turística.

Las próximas fechas destinadas al descanso que figuran en el calendario son las siguientes:

Lunes 9 de noviembre: habrá un feriado dispuesto por el Gobierno nacional en el marco de la visita del papa León XIV . De esta manera, se configurará un fin de semana largo de tres días , desde el sábado 7 hasta el lunes 9. En tanto, las jornadas del 10 y 11 de noviembre también serán feriados, aunque tendrán alcance provincial o distrital .

habrá un feriado dispuesto por el Gobierno nacional en el marco de la visita del . De esta manera, se configurará un , desde el sábado 7 hasta el lunes 9. En tanto, las jornadas del también serán feriados, aunque tendrán . Lunes 23 de noviembre: se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional. Si bien la fecha original es el viernes 20, el feriado será trasladado al lunes 23, lo que permitirá conformar un fin de semana largo que comenzará el sábado 21.