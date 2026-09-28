Quini 6 quedó vacante: mirá los números ganadores

El Quini 6 realizó este domingo 27 de septiembre el sorteo número 3412 , con importantes premios en juego. La noche terminó sin ganadores con seis aciertos en las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha, por lo que los millonarios pozos continuarán acumulándose.

Sorteo. Quini 6: los resultados del miércoles 23 de septiembre y cuánto cobraron los ganadores

La suerte sí apareció en el Siempre Sale , donde hubo 52 apostadores con cinco aciertos. Cada uno obtuvo un premio superior a los $9,3 millones .

En la modalidad Tradicional , los números sorteados fueron:

03 - 04 - 19 - 21 - 31 - 36

No hubo ganadores con seis aciertos y quedó vacante un premio de $1.100 millones. En tanto, 27 apostadores acertaron cinco números y recibieron $2.003.940 cada uno.

En La Segunda, salieron:

03 - 08 - 11 - 12 - 14 - 21

Tampoco hubo seis aciertos y quedó vacante un pozo de $4.067.806.554. Hubo 138 ganadores con cinco números, que cobraron $392.075,22 cada uno.

La Revancha tuvo como números ganadores:

08 - 25 - 29 - 34 - 42 - 43

El primer premio también quedó vacante, en este caso por $1.092.523.032.

El Siempre Sale tuvo 52 ganadores

La modalidad Siempre Sale arrojó los siguientes números:

01 - 07 - 11 - 31 - 32 - 45

En este caso hubo 52 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron el pozo. Cada uno recibió $9.329.947,62.

Por otra parte, en el Pozo Extra hubo 909 ganadores, con un premio de $220.022 para cada uno.

Tras quedar vacantes los principales premios del sorteo 3412, la expectativa vuelve a concentrarse en el próximo sorteo del Quini 6.