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28 de septiembre de 2026 - 11:09
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Quini 6 quedó vacante: mirá los números ganadores

El Quini 6 realizó el sorteo 3412 y los principales pozos quedaron vacantes. En el Siempre Sale hubo 52 ganadores.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La suerte sí apareció en el Siempre Sale, donde hubo 52 apostadores con cinco aciertos. Cada uno obtuvo un premio superior a los $9,3 millones.

Los números ganadores del Quini 6

En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron:

03 - 04 - 19 - 21 - 31 - 36

No hubo ganadores con seis aciertos y quedó vacante un premio de $1.100 millones. En tanto, 27 apostadores acertaron cinco números y recibieron $2.003.940 cada uno.

En La Segunda, salieron:

03 - 08 - 11 - 12 - 14 - 21

Tampoco hubo seis aciertos y quedó vacante un pozo de $4.067.806.554. Hubo 138 ganadores con cinco números, que cobraron $392.075,22 cada uno.

La Revancha tuvo como números ganadores:

08 - 25 - 29 - 34 - 42 - 43

El primer premio también quedó vacante, en este caso por $1.092.523.032.

El Siempre Sale tuvo 52 ganadores

La modalidad Siempre Sale arrojó los siguientes números:

01 - 07 - 11 - 31 - 32 - 45

En este caso hubo 52 ganadores con cinco aciertos, quienes se repartieron el pozo. Cada uno recibió $9.329.947,62.

Por otra parte, en el Pozo Extra hubo 909 ganadores, con un premio de $220.022 para cada uno.

Tras quedar vacantes los principales premios del sorteo 3412, la expectativa vuelve a concentrarse en el próximo sorteo del Quini 6.

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