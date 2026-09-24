Quini 6: los resultados del miércoles 23 de septiembre y cuánto cobraron los ganadores

El Quini 6 realizó este miércoles 23 de septiembre de 2026 su sorteo número 3411. Quienes jugaron ya pueden controlar sus boletas: las tres modalidades principales quedaron sin ganadores con seis aciertos, mientras que el Siempre Sale repartió premios entre 20 apuestas.
Los números del Quini 6 del miércoles 23 de septiembre
En el Tradicional salieron el 05, 07, 18, 25, 30 y 41. Nadie acertó los seis números y el pozo quedó vacante. Hubo 41 apuestas con cinco aciertos, que recibirán $1.004.870,63 cada una.
En La Segunda, los números fueron 00, 06, 08, 14, 40 y 44. Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos. Diez boletas acertaron cinco números y obtuvieron un premio individual de $4.119.969,60.
La Revancha arrojó el 14, 15, 31, 34, 35 y 41. Como ninguna apuesta reunió los seis aciertos, el premio mayor de esta modalidad también quedó vacante.
Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.402 del domingo 23 de agosto.
Cuánto pagó el Siempre Sale
En el Siempre Sale salieron el 13, 24, 27, 32, 42 y 44. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $18.474.674,40 cada uno. Según el detalle difundido tras el sorteo, entre esas apuestas premiadas no hubo ninguna registrada en Jujuy.
Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6
El siguiente sorteo será el N.º 3412 y está previsto para el domingo 27 de septiembre a las 21:15. El pozo total estimado es de $7.200 millones, luego de que los premios principales del miércoles quedaran vacantes.
Cómo se juega al Quini 6
Para jugar, hay que elegir seis números del 00 al 45 y registrar la apuesta en una agencia oficial. El comprobante indica las modalidades en las que participa cada jugada: además del Tradicional y La Segunda, se puede optar por la Revancha y el Siempre Sale según el tipo de apuesta realizada.
Quienes hayan participado del sorteo del miércoles deben conservar la boleta y comparar sus números con el extracto oficial, que es el documento válido para controlar los premios.
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