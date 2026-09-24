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24 de septiembre de 2026 - 11:36
Sorteo.

Quini 6: los resultados del miércoles 23 de septiembre y cuánto cobraron los ganadores

El sorteo del Quini 6 N° 3411 dejó vacantes los premios de seis aciertos en el Tradicional, La Segunda y la Revancha. En el Siempre Sale hubo 20 ganadores.

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Quini 6: los números ganadores del domingo 13 de septiembre y cuánto quedó de pozo

Los números del Quini 6 del miércoles 23 de septiembre

En el Tradicional salieron el 05, 07, 18, 25, 30 y 41. Nadie acertó los seis números y el pozo quedó vacante. Hubo 41 apuestas con cinco aciertos, que recibirán $1.004.870,63 cada una.

En La Segunda, los números fueron 00, 06, 08, 14, 40 y 44. Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos. Diez boletas acertaron cinco números y obtuvieron un premio individual de $4.119.969,60.

La Revancha arrojó el 14, 15, 31, 34, 35 y 41. Como ninguna apuesta reunió los seis aciertos, el premio mayor de esta modalidad también quedó vacante.

Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.402 del domingo 23 de agosto.

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Cuánto pagó el Siempre Sale

En el Siempre Sale salieron el 13, 24, 27, 32, 42 y 44. Hubo 20 ganadores con cinco aciertos, que cobrarán $18.474.674,40 cada uno. Según el detalle difundido tras el sorteo, entre esas apuestas premiadas no hubo ninguna registrada en Jujuy.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El siguiente sorteo será el N.º 3412 y está previsto para el domingo 27 de septiembre a las 21:15. El pozo total estimado es de $7.200 millones, luego de que los premios principales del miércoles quedaran vacantes.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, hay que elegir seis números del 00 al 45 y registrar la apuesta en una agencia oficial. El comprobante indica las modalidades en las que participa cada jugada: además del Tradicional y La Segunda, se puede optar por la Revancha y el Siempre Sale según el tipo de apuesta realizada.

Quienes hayan participado del sorteo del miércoles deben conservar la boleta y comparar sus números con el extracto oficial, que es el documento válido para controlar los premios.

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