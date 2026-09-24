jueves 24 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2026 - 10:06
NOA.

Salta prohibió promocionar apuestas online en espacios municipales

La medida alcanza a carteles, pantallas, redes y sitios oficiales de Salta capital. Busca reducir la exposición a las apuestas, especialmente entre jóvenes.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El Concejo Deliberante de Salta aprobó prohibir la publicidad de apuestas online en espacios y plataformas municipales de la ciudad.

El Concejo Deliberante de Salta aprobó prohibir la publicidad de apuestas online en espacios y plataformas municipales de la ciudad.

Lee además
Cárcel: uno de cada tres presos ingresó por delitos sexuales.
Sociedad.

Salta: uno de cada tres presos están detenidos por delitos sexuales
FNE 2026: Salta eligió a Isabela Carrizo para representar a la provincia en Jujuy
Elección.

FNE 2026: Salta eligió a Isabela Carrizo como su representante

La iniciativa fue impulsada por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, y venía siendo analizada desde fines de agosto en distintas comisiones. El proyecto obtuvo dictámenes favorables antes de llegar a la sesión del miércoles 23 de septiembre.

Qué publicidad de apuestas estará prohibida en Salta

La ordenanza comprende la publicidad y promoción, tanto directa como indirecta, de apuestas virtuales y plataformas de juego en línea en espacios administrados por la Municipalidad de Salta.

La restricción incluye:

  • cartelería ubicada en espacios públicos municipales;
  • mobiliario urbano destinado a publicidad;
  • pantallas LED y tótems digitales;
  • páginas web municipales;
  • aplicaciones y redes sociales oficiales;
  • campañas y contenidos difundidos mediante canales institucionales del Municipio.

Esto significa que el propio Estado municipal no podrá utilizar sus soportes para promocionar este tipo de apuestas.

Qué queda afuera de la medida

La normativa no establece una prohibición general de las apuestas online en toda la ciudad, ni impide por sí misma el funcionamiento de las plataformas legalmente autorizadas. También queda expresamente excluida la cartelería privada que no forme parte del patrimonio municipal ni esté instalada sobre bienes o espacios dependientes del Municipio. Tampoco debe confundirse la regulación con los videojuegos o los e-sports: la medida está dirigida a la publicidad de juegos de azar, apuestas virtuales y plataformas donde se apuesta dinero.

“Puede ser la puerta de acceso a una adicción”

Durante el debate, Madile sostuvo que uno de los principales objetivos es evitar que desde estructuras estatales se normalice la promoción de las apuestas. El concejal afirmó que “no podemos permitir algo que para un chico puede ser la puerta de acceso a una adicción” y vinculó la iniciativa con la preocupación por el acceso permanente que permiten los teléfonos celulares.

También señaló durante la discusión que los adolescentes pueden ingresar a estas plataformas desde dispositivos personales y permanecer expuestos durante todo el día. La medida forma parte de un debate más amplio que Salta viene desarrollando durante 2026 sobre ludopatía, apuestas digitales y menores de edad.

Cuánto dinero mueven las apuestas digitales en Salta

Uno de los datos que dimensiona el crecimiento del sector fue presentado por el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA) ante el Senado provincial. El organismo informó que durante julio de 2026 las apuestas digitales movilizaron $16.000 millones en Salta, en un período marcado por el Mundial de fútbol.

ENREJA también citó datos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas según los cuales el 28% de los adolescentes tuvo algún tipo de contacto con juegos de azar. Dentro de ese universo, tres de cada diez habrían utilizado plataformas ilegales.

Esas cifras fueron expuestas por el organismo durante el debate legislativo y forman parte de los argumentos utilizados para impulsar mayores mecanismos de prevención.

Cuáles son las plataformas habilitadas en Salta

Otro problema identificado es el crecimiento de sitios que operan sin autorización. Según informó oficialmente ENREJA en marzo de este año, las plataformas habilitadas para operar juegos de azar online en la provincia eran BetWarrior y BetPoncho. El organismo advirtió que las páginas no autorizadas funcionan por fuera del marco legal y carecen de los controles establecidos para los usuarios.

Desde el ente regulador también señalaron que muchas plataformas ilegales están radicadas fuera del país o son de origen difícil de determinar, lo que complica su fiscalización y eventual sanción.

Salta también discute restricciones a nivel provincial

La medida de la ciudad capital no es la única iniciativa relacionada con esta problemática. En agosto, la Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto que busca impedir la publicidad de casinos, casas de apuestas y plataformas online en inmuebles, vehículos y otros bienes pertenecientes a la Administración Pública Provincial. Como el texto sufrió modificaciones, fue remitido nuevamente al Senado.

Ese expediente continuaba registrado ante la Cámara Alta durante septiembre. En paralelo, otra iniciativa provincial busca reforzar la prevención de las apuestas entre niños y adolescentes, con campañas educativas, capacitación y sanciones para quienes dirijan publicidad de juegos de azar a menores de 18 años.

El escenario muestra que la discusión en Salta ya no pasa solamente por cuáles plataformas pueden operar, sino también por cómo se publicitan, quiénes quedan expuestos a esos mensajes y qué herramientas pueden utilizarse para prevenir conductas problemáticas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Salta: uno de cada tres presos están detenidos por delitos sexuales

FNE 2026: Salta eligió a Isabela Carrizo como su representante

Atacaron por redes sociales a la representante de Salta de la FNE

Investigan la muerte de una policía de 23 años en Salta

Bolivia extendió el estado de excepción ante posibles bloqueos: cómo están los pasos fronterizos de Jujuy y Salta

Lo que se lee ahora
El Senado tratará este jueves la reforma de Zona Fría
País.

Zona Fría: el Senado tratará este jueves la reforma de los subsidios al gas

Por  Judith Girón

Las más leídas

Desfile doble en la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: desfile doble desde las 19 y el orden de las 84 carrozas

Transporte interjurisdiccional en Jujuy.
Octubre.

Aumenta el transporte interjurisdiccional en Jujuy: los nuevos precios

Fatalaccidente cerca de Paso de Jama (Foto generada con IA)
Policiales.

Fatal accidente cerca de Paso de Jama: murió un motociclista brasileño

Corte y desvío en la Ruta 66: recomiendan circular con precaución video
Jujuy.

Ruta Nacional 66: Se registró un nuevo accidente cerca de la Federación Gaucha

Ciudad Cultural en la FNE.
Jujuy.

Ciudad Cultural: 5 menores con armas blancas fueron aprehendidos en el desfile de carrozas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel