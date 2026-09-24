Salta prohibió promocionar apuestas online en espacios municipales

El Concejo Deliberante de Salta aprobó prohibir la publicidad de apuestas online en espacios y plataformas municipales de la ciudad.

La ciudad de Salta avanzó con nuevas restricciones sobre las apuestas online . El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohíbe su publicidad, promoción y difusión en espacios, medios y plataformas que estén bajo la titularidad, administración o competencia municipal, con especial preocupación por la exposición de niños y adolescentes.

La iniciativa fue impulsada por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile , y venía siendo analizada desde fines de agosto en distintas comisiones. El proyecto obtuvo dictámenes favorables antes de llegar a la sesión del miércoles 23 de septiembre.

La ordenanza comprende la publicidad y promoción, tanto directa como indirecta, de apuestas virtuales y plataformas de juego en línea en espacios administrados por la Municipalidad de Salta.

cartelería ubicada en espacios públicos municipales;

mobiliario urbano destinado a publicidad;

pantallas LED y tótems digitales;

páginas web municipales;

aplicaciones y redes sociales oficiales;

campañas y contenidos difundidos mediante canales institucionales del Municipio.

Esto significa que el propio Estado municipal no podrá utilizar sus soportes para promocionar este tipo de apuestas.

Qué queda afuera de la medida

La normativa no establece una prohibición general de las apuestas online en toda la ciudad, ni impide por sí misma el funcionamiento de las plataformas legalmente autorizadas. También queda expresamente excluida la cartelería privada que no forme parte del patrimonio municipal ni esté instalada sobre bienes o espacios dependientes del Municipio. Tampoco debe confundirse la regulación con los videojuegos o los e-sports: la medida está dirigida a la publicidad de juegos de azar, apuestas virtuales y plataformas donde se apuesta dinero.

“Puede ser la puerta de acceso a una adicción”

Durante el debate, Madile sostuvo que uno de los principales objetivos es evitar que desde estructuras estatales se normalice la promoción de las apuestas. El concejal afirmó que “no podemos permitir algo que para un chico puede ser la puerta de acceso a una adicción” y vinculó la iniciativa con la preocupación por el acceso permanente que permiten los teléfonos celulares.

También señaló durante la discusión que los adolescentes pueden ingresar a estas plataformas desde dispositivos personales y permanecer expuestos durante todo el día. La medida forma parte de un debate más amplio que Salta viene desarrollando durante 2026 sobre ludopatía, apuestas digitales y menores de edad.

Cuánto dinero mueven las apuestas digitales en Salta

Uno de los datos que dimensiona el crecimiento del sector fue presentado por el Ente Regulador del Juego de Azar de Salta (ENREJA) ante el Senado provincial. El organismo informó que durante julio de 2026 las apuestas digitales movilizaron $16.000 millones en Salta, en un período marcado por el Mundial de fútbol.

ENREJA también citó datos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas según los cuales el 28% de los adolescentes tuvo algún tipo de contacto con juegos de azar. Dentro de ese universo, tres de cada diez habrían utilizado plataformas ilegales.

Esas cifras fueron expuestas por el organismo durante el debate legislativo y forman parte de los argumentos utilizados para impulsar mayores mecanismos de prevención.

Cuáles son las plataformas habilitadas en Salta

Otro problema identificado es el crecimiento de sitios que operan sin autorización. Según informó oficialmente ENREJA en marzo de este año, las plataformas habilitadas para operar juegos de azar online en la provincia eran BetWarrior y BetPoncho. El organismo advirtió que las páginas no autorizadas funcionan por fuera del marco legal y carecen de los controles establecidos para los usuarios.

Desde el ente regulador también señalaron que muchas plataformas ilegales están radicadas fuera del país o son de origen difícil de determinar, lo que complica su fiscalización y eventual sanción.

Salta también discute restricciones a nivel provincial

La medida de la ciudad capital no es la única iniciativa relacionada con esta problemática. En agosto, la Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto que busca impedir la publicidad de casinos, casas de apuestas y plataformas online en inmuebles, vehículos y otros bienes pertenecientes a la Administración Pública Provincial. Como el texto sufrió modificaciones, fue remitido nuevamente al Senado.

Ese expediente continuaba registrado ante la Cámara Alta durante septiembre. En paralelo, otra iniciativa provincial busca reforzar la prevención de las apuestas entre niños y adolescentes, con campañas educativas, capacitación y sanciones para quienes dirijan publicidad de juegos de azar a menores de 18 años.

El escenario muestra que la discusión en Salta ya no pasa solamente por cuáles plataformas pueden operar, sino también por cómo se publicitan, quiénes quedan expuestos a esos mensajes y qué herramientas pueden utilizarse para prevenir conductas problemáticas.