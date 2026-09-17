Bolivia extendió el estado de excepción ante posibles bloqueos: cómo están los pasos fronterizos de Jujuy y Salta

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó este jueves 17 de septiembre la extensión por otros 90 días del estado de excepción vigente en el país. La medida continuará hasta la segunda semana de diciembre, en medio de la crisis económica y de anuncios de nuevas movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

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La prórroga recibió 100 votos de los 158 legisladores presentes, 21 más de los necesarios para su aprobación. La solicitud había sido impulsada por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 5707, aprobado el lunes 14 de septiembre.

El Gobierno boliviano argumentó que persiste el riesgo de una reorganización de bloqueos, marchas, paros y cortes de rutas. Estas medidas podrían volver a afectar la circulación, el abastecimiento y la actividad económica del país.

La crisis se profundizó entre mayo y junio, cuando sectores sindicales, campesinos, indígenas y organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales mantuvieron bloqueos durante aproximadamente siete semanas, principalmente en las rutas del centro y el occidente del país.

Las protestas surgieron en un escenario marcado por la falta de combustibles, la pérdida de poder adquisitivo y el rechazo a las políticas económicas del Gobierno. Entre los principales cuestionamientos aparecen los cambios en la política cambiaria y la reducción progresiva de los subsidios a los combustibles.

Con el paso de las semanas, algunos sectores también comenzaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los cortes provocaron problemas para transportar alimentos, combustibles y medicamentos, además de pérdidas económicas y dificultades para viajar entre los diferentes departamentos.

El 20 de junio, luego de más de 50 días de conflictos, el Ejecutivo declaró el estado de excepción. La medida habilitó una mayor intervención de las fuerzas de seguridad y la participación militar para despejar rutas y restablecer la circulación. Tras una serie de acuerdos con organizaciones sindicales, la mayoría de los bloqueos fue levantada. Sin embargo, las autoridades sostienen que las causas de la conflictividad todavía persisten.

El Gobierno identificó zonas con riesgo de nuevas protestas

Los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, presentaron ante la Asamblea 12 informes elaborados por la Policía, las Fuerzas Armadas y organismos del Ejecutivo. Según esa evaluación, Potosí y Oruro presentan un nivel de riesgo “muy alto”, mientras que Santa Cruz, La Paz y El Alto se encuentran en nivel “alto”. También fueron identificados focos de conflicto en Tarija, Chuquisaca, San José y San Julián.

La información resulta especialmente relevante para la región del NOA atento a que Villazón pertenece al departamento de Potosí, mientras que Bermejo se encuentra en Tarija. Ambas ciudades están conectadas con pasos fronterizos muy utilizados desde Jujuy y Salta.

Entre las próximas medidas anunciadas aparecen las protestas de sindicatos docentes bajo la consigna “cacerolas vacías”. Los reclamos apuntan a la pérdida de poder adquisitivo y a las reformas económicas del Gobierno.

Paso fronterizo La Quiaca - Villazón

Cómo está el paso entre La Quiaca y Villazón

Cabe mencionar que hasta el jueves por la mañana no informaron bloqueos activos en Villazón ni el cierre del puente internacional Horacio Guzmán, que comunica esa ciudad boliviana con La Quiaca. El paso permanece habilitado y no se anunciaron restricciones migratorias generales. La extensión del estado de excepción tampoco supone, por sí misma, el cierre de las fronteras de Bolivia.

Sin embargo, una eventual reactivación de los cortes dentro del departamento de Potosí podría generar inconvenientes para viajar desde Villazón hacia Tupiza, Uyuni, Potosí capital y otros destinos. También podría afectar el transporte de pasajeros, el traslado de mercadería y el movimiento comercial diario entre La Quiaca y Villazón. Por eso, se recomienda verificar el estado de las rutas antes de emprender un viaje hacia el interior del país vecino.

Bermejo y Aguas Blancas funcionan con normalidad

Pese al contexto de tensión, este jueves 17 de septiembre el movimiento fronterizo entre Aguas Blancas, en Salta, y Bermejo, en el departamento boliviano de Tarija, se desarrolla con normalidad.

El Puerto Chalanas está habilitado, al igual que el puente internacional, que mantiene atención durante las 24 horas. La actividad comercial también es normal en ambas ciudades. En cuanto a las rutas, el tramo entre Bermejo y Tarija presenta tránsito normal, aunque se recomienda circular con precaución. Del lado argentino, sobre la Ruta Nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, se mantienen controles viales permanentes de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Vial.

Por el momento, la ampliación del estado de excepción no provocó restricciones en este punto de la frontera. No obstante, Tarija está incluida entre las regiones donde las autoridades bolivianas reconocen focos de conflictividad.

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Cuál es la cotización en Bermejo

Las casas de cambio de Bermejo informaron para este jueves los siguientes valores de referencia:

$1.000 argentinos a bolivianos: venta a 6,80 bolivianos y compra a 6,60.

venta a 6,80 bolivianos y compra a 6,60. Dólar a pesos argentinos: venta a $1.600 y compra a $1.580.

venta a $1.600 y compra a $1.580. Dólar a bolivianos: venta a 10,50 bolivianos y compra a 10,30.

Se trata de valores informativos que pueden modificarse durante la jornada y variar entre las distintas casas de cambio.

Cuestionamientos al estado de excepción

El Gobierno boliviano sostiene que la extensión busca garantizar la libre circulación, evitar una nueva paralización de las rutas y preservar el abastecimiento.

Desde organizaciones sociales y sectores de la oposición, en cambio, cuestionaron la medida y advirtieron que podría utilizarse para limitar las movilizaciones contra las políticas económicas. También señalaron que el estado de excepción no resuelve las causas de fondo de la crisis.