jueves 17 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2026 - 10:41
Mundo.

Bolivia extendió el estado de excepción ante posibles bloqueos: cómo están los pasos fronterizos de Jujuy y Salta

La medida regirá hasta diciembre ante el riesgo de nuevas protestas. Este jueves, los pasos de Villazón y Bermejo permanecen habilitados y sin bloqueos confirmados.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Frontera con Bolivia: cuánto rinden hoy $10.000 argentinos y cómo están los pasos

Frontera con Bolivia: cuánto rinden hoy $10.000 argentinos y cómo están los pasos

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó este jueves 17 de septiembre la extensión por otros 90 días del estado de excepción vigente en el país. La medida continuará hasta la segunda semana de diciembre, en medio de la crisis económica y de anuncios de nuevas movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

Lee además
Frontera con Bolivia: cuánto rinden hoy $10.000 argentinos y cómo están los pasos
Jujuy.

Frontera con Bolivia: cuánto rinden hoy $10.000 argentinos y cómo están los pasos
Desarticulan una banda transnacional que robaba camionetas de alta gama en Tucumán y las trasladaba a Bolivia.
Policiales.

Cayó una banda que robaba camionetas de alta gama en Tucumán y las llevaba a Bolivia

La prórroga recibió 100 votos de los 158 legisladores presentes, 21 más de los necesarios para su aprobación. La solicitud había sido impulsada por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo 5707, aprobado el lunes 14 de septiembre.

El Gobierno boliviano argumentó que persiste el riesgo de una reorganización de bloqueos, marchas, paros y cortes de rutas. Estas medidas podrían volver a afectar la circulación, el abastecimiento y la actividad económica del país.

Por qué Bolivia se encuentra bajo estado de excepción

La crisis se profundizó entre mayo y junio, cuando sectores sindicales, campesinos, indígenas y organizaciones vinculadas al expresidente Evo Morales mantuvieron bloqueos durante aproximadamente siete semanas, principalmente en las rutas del centro y el occidente del país.

Las protestas surgieron en un escenario marcado por la falta de combustibles, la pérdida de poder adquisitivo y el rechazo a las políticas económicas del Gobierno. Entre los principales cuestionamientos aparecen los cambios en la política cambiaria y la reducción progresiva de los subsidios a los combustibles.

Con el paso de las semanas, algunos sectores también comenzaron a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los cortes provocaron problemas para transportar alimentos, combustibles y medicamentos, además de pérdidas económicas y dificultades para viajar entre los diferentes departamentos.

El 20 de junio, luego de más de 50 días de conflictos, el Ejecutivo declaró el estado de excepción. La medida habilitó una mayor intervención de las fuerzas de seguridad y la participación militar para despejar rutas y restablecer la circulación. Tras una serie de acuerdos con organizaciones sindicales, la mayoría de los bloqueos fue levantada. Sin embargo, las autoridades sostienen que las causas de la conflictividad todavía persisten.

El Gobierno identificó zonas con riesgo de nuevas protestas

Los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, presentaron ante la Asamblea 12 informes elaborados por la Policía, las Fuerzas Armadas y organismos del Ejecutivo. Según esa evaluación, Potosí y Oruro presentan un nivel de riesgo “muy alto”, mientras que Santa Cruz, La Paz y El Alto se encuentran en nivel “alto”. También fueron identificados focos de conflicto en Tarija, Chuquisaca, San José y San Julián.

La información resulta especialmente relevante para la región del NOA atento a que Villazón pertenece al departamento de Potosí, mientras que Bermejo se encuentra en Tarija. Ambas ciudades están conectadas con pasos fronterizos muy utilizados desde Jujuy y Salta.

Entre las próximas medidas anunciadas aparecen las protestas de sindicatos docentes bajo la consigna “cacerolas vacías”. Los reclamos apuntan a la pérdida de poder adquisitivo y a las reformas económicas del Gobierno.

Paso fronterizo La Quiaca - Villazón

Paso fronterizo La Quiaca - Villazón

Cómo está el paso entre La Quiaca y Villazón

Cabe mencionar que hasta el jueves por la mañana no informaron bloqueos activos en Villazón ni el cierre del puente internacional Horacio Guzmán, que comunica esa ciudad boliviana con La Quiaca. El paso permanece habilitado y no se anunciaron restricciones migratorias generales. La extensión del estado de excepción tampoco supone, por sí misma, el cierre de las fronteras de Bolivia.

Sin embargo, una eventual reactivación de los cortes dentro del departamento de Potosí podría generar inconvenientes para viajar desde Villazón hacia Tupiza, Uyuni, Potosí capital y otros destinos. También podría afectar el transporte de pasajeros, el traslado de mercadería y el movimiento comercial diario entre La Quiaca y Villazón. Por eso, se recomienda verificar el estado de las rutas antes de emprender un viaje hacia el interior del país vecino.

Bermejo y Aguas Blancas funcionan con normalidad

Pese al contexto de tensión, este jueves 17 de septiembre el movimiento fronterizo entre Aguas Blancas, en Salta, y Bermejo, en el departamento boliviano de Tarija, se desarrolla con normalidad.

El Puerto Chalanas está habilitado, al igual que el puente internacional, que mantiene atención durante las 24 horas. La actividad comercial también es normal en ambas ciudades. En cuanto a las rutas, el tramo entre Bermejo y Tarija presenta tránsito normal, aunque se recomienda circular con precaución. Del lado argentino, sobre la Ruta Nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, se mantienen controles viales permanentes de Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía Vial.

Por el momento, la ampliación del estado de excepción no provocó restricciones en este punto de la frontera. No obstante, Tarija está incluida entre las regiones donde las autoridades bolivianas reconocen focos de conflictividad.

Día más frío del año: así está el paso de chalanas entre Argentina y Bolivia

Día más frío del año: así está el paso de chalanas entre Argentina y Bolivia

Cuál es la cotización en Bermejo

Las casas de cambio de Bermejo informaron para este jueves los siguientes valores de referencia:

  • $1.000 argentinos a bolivianos: venta a 6,80 bolivianos y compra a 6,60.
  • Dólar a pesos argentinos: venta a $1.600 y compra a $1.580.
  • Dólar a bolivianos: venta a 10,50 bolivianos y compra a 10,30.

Se trata de valores informativos que pueden modificarse durante la jornada y variar entre las distintas casas de cambio.

Cuestionamientos al estado de excepción

El Gobierno boliviano sostiene que la extensión busca garantizar la libre circulación, evitar una nueva paralización de las rutas y preservar el abastecimiento.

Desde organizaciones sociales y sectores de la oposición, en cambio, cuestionaron la medida y advirtieron que podría utilizarse para limitar las movilizaciones contra las políticas económicas. También señalaron que el estado de excepción no resuelve las causas de fondo de la crisis.

El origen de la pr&oacute;rroga est&aacute; en el Decreto Supremo 5707, aprobado por el Ejecutivo el lunes 14 de septiembre, mediante el cual el Gobierno plante&oacute; mantener las restricciones propias del estado de excepci&oacute;n para evitar, seg&uacute;n su argumentaci&oacute;n, que se reactiven los focos de desestabilizaci&oacute;n del sistema democr&aacute;tico. Foto: @AsambleaLegisla

El origen de la prórroga está en el Decreto Supremo 5707, aprobado por el Ejecutivo el lunes 14 de septiembre, mediante el cual el Gobierno planteó mantener las restricciones propias del estado de excepción para evitar, según su argumentación, que se reactiven los focos de desestabilización del sistema democrático. Foto: @AsambleaLegisla

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Frontera con Bolivia: cuánto rinden hoy $10.000 argentinos y cómo están los pasos

Cayó una banda que robaba camionetas de alta gama en Tucumán y las llevaba a Bolivia

Hallaron en Bolivia a Maximiliano Martínez: "Estaba desorientado, tenía amnesia"

Búsqueda de Maximiliano Martínez: operativo con perros y drones en zonas rurales de Villazón

Búsqueda de Maximiliano Martínez en La Quiaca: "hubo activaciones del celular en Bolivia"

Las más leídas

Morella López, El Carmen. video
FNE 2026.

La dura historia de Morella, representante de El Carmen: "Hubo momentos en los que creía que no podía más"

Desfile de Carrozas en Ciudad Cultural (Archivo)
Jujuy.

Modifican el horario de los desfiles dobles de la FNE 2026: a qué hora serán

FNE 2026: Desfile Bienvenida Primavera.
FNE 2026.

Bienvenida Primavera: Jujuy dio inicio a la edición 75 de la Fiesta Nacional de Los Estudiantes

Desfile de carrozas de la FNE 2026 (Archivo)
Jujuy.

Este jueves es el primer desfile de la FNE 2026: qué carrozas y carruajes desfilarán

FNE 2026 EN VIVO: cómo sigue este miércoles el traslado de carrozas a Ciudad Cultural
Minuto a minuto.

FNE 2026 EN VIVO: cómo sigue este miércoles el traslado de carrozas a Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel