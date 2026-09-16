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16 de septiembre de 2026 - 12:27
Jujuy.

Frontera con Bolivia: cuánto rinden hoy $10.000 argentinos y cómo están los pasos

El peso argentino mantiene su movimiento en la frontera. Este miércoles 16 de septiembre, $10.000 argentinos se cambian por alrededor de 68 bolivianos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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De esta manera, una persona que llega con $10.000 argentinos recibe aproximadamente 68 bolivianos, tomando como referencia el valor de compra informado durante la jornada.

Cuánto rinden hoy los pesos argentinos en Bolivia

Con la cotización de $1.000 argentinos = 6,80 bolivianos, estos son algunos valores de referencia:

  • $10.000 argentinos: 68 Bs
  • $20.000 argentinos: 136 Bs
  • $50.000 argentinos: 340 Bs
  • $100.000 argentinos: 680 Bs

La referencia coincide de cerca con el valor publicado este miércoles por el Banco Central de Bolivia (BCB), que establece una cotización indicativa de 0,00674 bolivianos por cada peso argentino. Bajo esa referencia, $10.000 equivalen a 67,40 bolivianos.

La diferencia se explica porque los valores que se manejan en la frontera pueden variar respecto de las cotizaciones indicativas oficiales según la demanda, la disponibilidad de efectivo y las casas de cambio.

Cómo está la cotización en Bermejo este miércoles

Durante la jornada, las referencias informadas en Bermejo son:

Peso argentino

  • Compra: 6,80 Bs por cada $1.000
  • Venta: 7,20 Bs por cada $1.000

Dólar frente al peso argentino

  • Compra: $1.560
  • Venta: $1.580

Dólar frente al boliviano

  • Compra: 11,20 Bs
  • Venta: 11,60 Bs

En tanto, el Banco Central de Bolivia publica para este 16 de septiembre un tipo de cambio oficial de 10,15 bolivianos por dólar, mientras que las cotizaciones de frontera presentan valores diferentes.

Cómo están los pasos entre Aguas Blancas y Bermejo

Este miércoles se encuentran habilitados el Puerto Chalanas, con actividad comercial normal, y el Puente Internacional Aguas Blancas-Bermejo, con atención permanente. La Aduana Nacional de Bolivia establece para el Área de Control Integrado de Aguas Blancas atención las 24 horas, mientras que para Puerto Chalanas informa un horario habitual de 6 a 18. También se mantiene transitable con precaución la ruta entre Bermejo y Tarija, mientras que sobre la Ruta Nacional 50, entre Aguas Blancas y Orán, continúan los controles viales.

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