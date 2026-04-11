El cambio favorece a Argentina: cuánto rinden hoy $1.000 en Bolivia

El tipo de cambio en la frontera entre Argentina y Bolivia vuelve a mostrar una tendencia favorable para quienes cruzan a comprar.

Comercio. Entre Argentina y Bolivia: conocé la cifra millonaria que se genera día a día en el cruce por chalanas

Este 10 de abril, los valores en el mercado fronterizo cerraron en:

En términos concretos, $1.000 argentinos equivalen hoy a entre 6,4 y 6,6 bolivianos .

La cotización confirma un escenario donde el peso argentino mejora su poder de compra en Bolivia, especialmente en comparación con semanas anteriores.

Una frontera que no se detiene

El impacto del cambio se refleja directamente en el movimiento diario en la frontera norte. En pasos como Aguas Blancas – Bermejo y el cruce por chalanas, el flujo de personas se mantiene sostenido, incluso fuera de fines de semana largos.

Filas desde temprano, cruces rápidos y compras en el día forman parte de una dinámica que ya es habitual en la región.

En las últimas semanas, el movimiento se mantuvo alto, impulsado por la diferencia de precios y la posibilidad de comprar más con el mismo dinero.

El dato clave: por qué conviene cruzar

Más allá de la cotización, la clave sigue estando en los precios. Indumentaria, mantas, productos de temporada y artículos importados continúan siendo más accesibles en Bolivia, lo que hace que el dinero rinda más en términos reales.

En la práctica, la ecuación es clara: con el mismo dinero, del otro lado se compra más.

El rol del cambio en el día a día

En la frontera, el tipo de cambio no es un dato fijo. Los valores pueden variar a lo largo del día y responden a la demanda del mercado informal. La relación entre el peso argentino, el boliviano y el dólar sigue marcando el ritmo del movimiento comercial.

Cada ajuste en la cotización impacta directamente en la cantidad de personas que cruzan y en el volumen de compras.

Un circuito que se sostiene

El fenómeno no es nuevo, pero se mantiene firme. Cada vez que el peso argentino gana terreno frente al boliviano, el flujo de compradores crece y se consolida un circuito que combina consumo cotidiano y reventa.

Con los pasos habilitados —tanto el puente internacional como el puerto de chalanas— el cruce sigue siendo uno de los más activos del norte argentino.