Alerta Sofía: qué falló en la búsqueda de Agostina Vega

Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children, habló sobre el caso de Agostina Vega y advirtió que la Alerta Sofía se activó tarde. La referente explicó cómo funciona este sistema, cuáles son sus requisitos y qué aspectos deberían mejorar para futuras búsquedas.

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En diálogo con Canal 4, Llobet explicó que la Alerta Sofía es una alarma generalizada que se activa en situaciones excepcionales, cuando se presume que un niño, niña o adolescente puede estar en riesgo de vida.

“Es una alarma para que todo el país, todas las fuerzas de seguridad, las zonas limítrofes y las jurisdicciones provinciales estemos al tanto de que hay una criatura perdida”, señaló.

La presidenta de Missing Children explicó que no se activa ante cualquier denuncia, porque perdería efectividad. Entre los requisitos mencionó riesgo de vida inminente , intervención de adultos, contexto de violencia, discapacidad, necesidad de medicación o una denuncia formulada ante autoridad competente.

También aclaró que la solicitud debe partir del fiscal o juez de la causa hacia el Ministerio de Seguridad. “Si no hay esa solicitud de parte de la fiscalía, el ministerio por sí mismo no la puede activar”, indicó.

“Se activó tarde”

Consultada por el caso de Agostina Vega, Llobet fue clara: “Yo creo que sí, que se activó tarde. No desconozco los motivos por los cuales no se activó en forma inmediata”.

Búsqueda de Agostina Vega Crimen de Agostina Vega.

La referente explicó que una activación después de las 72 horas tiene menos posibilidades de ser efectiva. “Nosotros creemos que activada después de las 72 horas es muy raro y muy poco probable que surta efecto esa alarma. Hubiéramos querido que se activara de inmediato”, sostuvo.

Además, marcó que hubo confusión en la comunicación pública del caso. “Un flyer del Sistema Federal de Búsqueda no es una alerta”, remarcó.

Diferencia entre difusión y alerta

Llobet señaló que desde el primer día se dijo que la Alerta Sofía estaba activada, pero eso no era correcto. Según explicó, se había difundido una imagen, pero no se había activado formalmente el sistema.

“Una cosa es difundir una imagen y otra cosa es activar la Alerta Sofía. Eso creo que la gente no lo tiene tan claro”, sostuvo.

La presidenta de Missing Children también indicó que, desde 2019, la Alerta Sofía se activó solo 10 veces en Argentina por su carácter excepcional.

Qué se debe mejorar

Para Llobet, el caso debe servir para revisar el protocolo y reducir demoras ante situaciones urgentes. “Cuando se pierde un niño, la alarma debe ser inmediata. Hay muchas cosas que se deberían poder mejorar del protocolo de la Alerta Sofía”, expresó.

También dejó un número de contacto de Missing Children para quienes puedan aportar datos en búsquedas o necesiten ayuda: 1141573101, por WhatsApp.