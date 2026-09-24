Zona Fría: el Senado tratará este jueves la reforma de los subsidios al gas

Zona fría: la reforma alcanzaría a alrededor de 3,35 millones de usuarios a nivel nacional.

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El proyecto propone reemplazar parte del criterio geográfico vigente por un esquema que tenga en cuenta principalmente la situación económica y la vulnerabilidad de los hogares .

La reforma mantiene el beneficio general para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna . En cambio, las localidades que fueron incorporadas al régimen durante la ampliación de 2021 dejarían de tener el subsidio automático por ubicación geográfica.

En esas zonas, el acceso al beneficio quedaría vinculado al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y a determinados requisitos de ingresos y vulnerabilidad.

El proyecto establece como referencia ingresos mensuales de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2 del INDEC. También contempla situaciones particulares para hogares con integrantes que tengan una Pensión Vitalicia para Veteranos de Malvinas o un Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP). Los hogares con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarían sujetos a una evaluación posterior.

El límite de tres CBT coincide con el criterio de exclusión establecido actualmente para el SEF. El descuento dejaría de aplicarse sobre toda la factura.

Otro de los cambios centrales está en la forma de calcular el beneficio. El descuento pasaría a aplicarse únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas, y no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

Según explicaron desde la Secretaría de Energía durante el debate legislativo, el consumo de gas continuaría teniendo un nivel de subsidio para determinados usuarios, mientras que el cargo fijo dejaría de recibir el beneficio. Las estimaciones oficiales citadas en el debate ubicaron en unos $15.000 mensuales el incremento promedio para usuarios de zonas templadas que pasen a pagar el cargo fijo completo y en unos $25.000 para determinados usuarios de zonas frías.

Cuántos usuarios podrían quedar alcanzados

La modificación impactaría principalmente sobre las localidades que fueron incorporadas al régimen en 2021. De acuerdo con estimaciones difundidas durante el debate, la reforma alcanzaría a alrededor de 3,35 millones de usuarios a nivel nacional.

El proyecto también contempla que las regiones incorporadas en aquella ampliación mantengan el beneficio para los hogares que cumplan con los criterios de vulnerabilidad establecidos por el nuevo esquema.

El proyecto llega al Senado sin los votos asegurados

La votación todavía presenta un escenario abierto. Senadores de Mendoza y La Pampa anticiparon reparos a la reforma, mientras que la senadora cordobesa Alejandra Vigo confirmó su rechazo. El PJ cordobés sostiene que el cambio afectaría a usuarios de la provincia.

Vigo afirmó que, según sus estimaciones, alrededor de 700.000 usuarios cordobeses perderían el subsidio bajo el nuevo esquema. Esa cifra corresponde a una estimación planteada por la propia senadora y no a una proyección oficial del proyecto.

Córdoba, entre las provincias que cuestionan el cambio

Córdoba fue incorporada parcialmente al régimen de Zona Fría durante la ampliación de 2021. La reforma busca retrotraer el beneficio general en las zonas incorporadas entonces y focalizarlo en los hogares que cumplan con los requisitos socioeconómicos.

La posición cordobesa se suma a los cuestionamientos de legisladores de otras provincias alcanzadas por la ampliación, lo que dificulta al oficialismo reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto.

Además de la modificación del régimen de subsidios al gas, el proyecto contempla extender hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.

La iniciativa incorpora además un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA.

El acuerdo con el Norte para sumar votos en el Senado

Para intentar reunir los votos necesarios en el Senado, el Gobierno acordó en agosto con gobernadores del norte un esquema de compensación eléctrica para las provincias de Catamarca, Salta, Chaco, Corrientes y Jujuy.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvieron reuniones con los mandatarios en el Palacio de Hacienda y ofrecieron ampliar los subsidios eléctricos para las zonas bioambientales cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor temperatura.

El acuerdo establece que, entre noviembre y abril, el bloque adicional de subsidio para la Zona Muy Cálida pasaría de 300 a 550 kWh, mientras que para la Zona Cálida aumentaría de 150 a 300 kWh.

El compromiso no fue incorporado al texto de la ley de Zona Fría que tiene media sanción. El Gobierno se comprometió a instrumentar la ampliación mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial una vez aprobada la reforma en el Senado.

Zona fría: la reforma alcanzaría a alrededor de 3,35 millones de usuarios a nivel nacional (foto ilustrativa)

El ahorro fiscal y el costo de la compensación

El Gobierno estima que la modificación del régimen de Zona Fría permitiría un ahorro de $272.099 millones si se convierte en ley.

Actualmente, el esquema genera un déficit de alrededor de $485.000 millones, financiado parcialmente mediante un recargo del 7,5% sobre el gas, que según las estimaciones oficiales resultó insuficiente para cubrir los costos desde la ampliación del régimen en 2021.

Sin embargo, la compensación acordada con las provincias del Norte implicaría un gasto adicional en subsidios eléctricos de entre USD 71 millones y USD 90 millones anuales, equivalente a unos $134.000 millones al tipo de cambio mayorista mencionado en el informe.

De esta manera, el costo de la compensación reduciría aproximadamente a la mitad el beneficio fiscal que el Gobierno busca obtener con la reforma. El ahorro recién se sentiría en 2027.

Otro factor que contempla el escenario es el momento del año en que se discute la reforma. Con el invierno ya finalizado, el ahorro fiscal efectivo comenzaría a materializarse recién en 2027, según las estimaciones citadas.

El Gobierno busca así avanzar con la modificación del régimen de Zona Fría mientras negocia apoyos de senadores de distintas provincias, especialmente de aquellas que podrían recibir como compensación una ampliación de los subsidios eléctricos durante los meses de mayor consumo.

Qué puede pasar después de la votación

Si el Senado aprueba el proyecto sin modificaciones, quedaría convertido en ley. Si la Cámara alta introduce cambios, deberá regresar a Diputados para una segunda revisión.

La definición será seguida especialmente por las provincias que fueron incorporadas al régimen de Zona Fría en 2021, ya que el resultado determinará si mantienen el beneficio general por ubicación o si pasan a un esquema condicionado por ingresos y vulnerabilidad.