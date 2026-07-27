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27 de julio de 2026 - 11:15
Jujuy.

La SUSEPU aplicó una multa de más de $500 millones a EJESA tras los cortes de luz

El secretario de Comunicación dijo en conferencia de prensa los anuncios de la SUSEPU y adelantó que se ordenó a la empresa acelerar el plan de inversión.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada &nbsp;

Viento norte en Jujuy: postales de una jornada complicada

 

En su habitual encuentro con prensa, el secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, habló sobre el decreto de emergencia energética y tarifaria que dictó Jujuy la semana pasada y en ese marco anunció que “la SuperIntendencia de Servicios Públicos ( SUSEPU)le aplicó una multa de $500.328.691 a EJESA por los incumplimientos y la mala atención a los reclamos”.

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En su habitual encuentro con la prensa, Siufi adelantó también que “entre hoy y mañana habrá un anuncio de compensaciones extraordinarias que se les van a hacer a los usuarios que han sufrido los cortes de servicio”, y agregó que “son más de 120 mil usuario de lo que estamos hablando”.

Compensación extraordinaria

Lo que resolvió la SUSEPU es una compensación extraordinaria, “tiene que ver con el promedio del último año de los consumos que tuvieron cada uno de estos usuarios, cuanto es el valor hora de los mismos y la compensación va a ser tres veces el valor hora de eso.

“Es decir que por cada hora que el usuario pagaba, la compensación extraordinaria va a ser tres veces esa hora y va a estar relacionada con la cantidad de horas que el usuario tuvo el servicio cortado”, dijo el funcionario.

En relación a la compensación por los daños de electrodomésticos que se quemaron o que provocaron que muchas empresas o almacenes de barrios hayan perdido su mercadería, Siufi adelantó que “la SUSEPU va a trabajar a la par de la gente para solucionar ese tema”.

“Inversión acelerada de mil millones de pesos”

El secretario de comunicación dijo que “se le va a exigir a EJESA una inversión acelerada de $1000 millones hasta el 31 de diciembre para que, dentro del marco de las inversiones que tienen que hacer se aceleren algunas para la mejora de toda la red de distribución de energía”.

Siufi adelantó además que “se va a contratar una empresa, ajena a la empresa y al gobierno, para que haga un relevamiento completo de toda la línea de distribución para ver poste por poste, cable por cable y distribuidor por distribuidor y ver en qué situación estamos”.

“No podemos estar sujetos, si vivimos en una provincia dónde estos eventos suceden, vivir con cortes. Esto tienen que solucionarlo, tienen que haber una solución”, enfatizó.

El Gobernador pidió la compensación por los cortes

A través de sus redes sociales, el Gobernador de la provincia, Carlos Sadir, manifestó que “A pocos días de declarar la Emergencia Energética y Tarifaria en la Provincia, le he pedido a la SUSEPU que tome medidas respecto a los cortes de luz durante los días de viento norte:

  • Que se aplique la compensación económica en la próxima factura a todos los usuarios que estuvieron sin servicio.
  • Que EJESA se haga responsable de forma rápida por los artefactos eléctricos que se dañaron durante los cortes de luz. Las familias no pueden esperar meses ni hacer trámites eternos.

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