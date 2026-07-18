Tras el apagón, Canedi acusó de "obsoleta" a la SUSEPU

Federico Canedi

La crisis del servicio eléctrico en la provincia sumó un nuevo capítulo de alta tensión política tras el masivo apagón que afectó a miles de usuarios jujeños. El diputado provincial y presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Federico Canedi, emitió un duro diagnóstico en el que responsabilizó directamente a la empresa prestataria, al Gobierno provincial y a la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) por la situación generada por la demora en las respuestas operativas ante las contingencias climáticas.

Canedi afirmó que “el factor climático solo expuso la vulnerabilidad de una red eléctrica debilitada por el vaciamiento: la distribuidora redujo drásticamente su estructura territorial e institucional respecto a la antigua Dirección de Energía de Jujuy, valiéndose de la subcontratación de empresas tercerizadas para abaratar costos en desmedro de la cantidad de guardias, bases operativas, móviles y personal especializado”.

El titular de la bancada de La Libertad Avanza concentró sus críticas en lo que denominó "maniobras evasivas" por parte del Ejecutivo y del ente regulador para mantener distorsionado el valor de las boletas. Según el legislador “la falta de previsión y el colapso de las últimas horas demuestran una contradicción injustificable: el oficialismo defiende una recaudación extraordinaria sobre el bolsillo de los vecinos, pero esos fondos adicionales jamás se traducen en inversiones ni en el mantenimiento correctivo de las líneas de media y baja tensión”.

En este sentido, Canedi aseguró que “la SUSEPU ha demostrado ser un organismo totalmente obsoleto. A lo largo de los años el ente regulador ha incumplido de manera sistemática su función de contralor, mostrando una pasividad absoluta frente al deterioro del servicio y priorizando la protección de la rentabilidad empresarial por encima de los derechos de los usuarios. Esta falta de auditoría real y sanciones efectivas es la razón fundamental por la cual la provincia llegó a este punto de quiebre”.

Finalmente, el referente de La Libertad Avanza manifestó “su absoluta solidaridad con las familias de toda la provincia que sufrieron la pérdida de alimentos, la rotura de electrodomésticos y prolongadas horas de desprotección” El diputado hizo un “llamado urgente para asistir a aquellos sectores de la comunidad que todavía continúan a oscuras y sin un cronograma oficial de restablecimiento. Los jujeños no pueden seguir financiando con las tarifas más altas un sistema ineficiente y desbordado. El avasallamiento fiscal debe cesar de inmediato y los organismos que debían cuidarnos tienen que rendir cuentas ante la sociedad por su complicidad en esta crisis", concluyó Canedi.

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