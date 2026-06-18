El diputado Federico Canedi destacó una nueva asistencia financiera a la provincia

El diputado provincial Federico Canedi afirmó que la reciente asistencia financiera otorgada por el Gobierno nacional a Jujuy demuestra que la administración de Javier Milei continúa acompañando a las provincias cuando atraviesan dificultades económicas.

El legislador consideró que la medida contradice las críticas que señalan una ausencia del Estado nacional en la provincia y destacó que los recursos fueron destinados a fortalecer las cuentas públicas jujeñas.

“Muchas veces escuchamos que Nación abandonó a Jujuy o que no acompaña a la provincia. Los hechos muestran otra realidad . Cuando Jujuy necesitó asistencia financiera, el Gobierno Nacional respondió con recursos concretos”, expresó.

Federico Canedi

La asistencia llegó a través de un anticipo de coparticipación otorgado por la Nación, mecanismo que alcanzó a Jujuy junto a otras provincias y que busca garantizar el cumplimiento de compromisos financieros y obligaciones asumidas por los estados provinciales.

En ese sentido, Canedi remarcó que el esquema de ayuda está contemplado dentro de las herramientas previstas por la normativa nacional y sostuvo que no responde a criterios partidarios.

“Esto no ocurre por afinidad política ni por privilegios. Es un mecanismo disponible para todas las provincias que acrediten la necesidad de asistencia financiera. En este caso, Jujuy realizó el pedido formal porque enfrenta dificultades para afrontar algunos compromisos económicos”, señaló.

El diputado también destacó que la decisión del Gobierno nacional representa un respaldo concreto para la administración provincial en un contexto de restricciones presupuestarias.

“Una vez más, el Gobierno Nacional aporta recursos a la provincia de Jujuy para ayudar a superar problemas financieros y de administración. Es una muestra clara de que la Nación no se desentiende de las provincias cuando necesitan asistencia”, afirmó.

Finalmente, Canedi sostuvo que la llegada de estos fondos permitirá otorgar mayor previsibilidad a las finanzas provinciales y contribuirá a afrontar obligaciones económicas que actualmente representan un desafío para la gestión local.