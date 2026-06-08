Federico Canedi advirtió por la baja actividad legislativa y los proyectos pendientes

El diputado provincial Federico Canedi expresó su preocupación por el ritmo de actividad de la Legislatura de Jujuy y cuestionó la cantidad de sesiones ordinarias realizadas en lo que va del año.

Tras la quinta sesión ordinaria, el legislador comparó la situación de Jujuy con la de otras provincias del país, donde, según señaló, ya se llevaron adelante alrededor de 15 sesiones legislativas durante el mismo período. Para Canedi, la diferencia en la cantidad de encuentros parlamentarios genera interrogantes sobre el funcionamiento del Poder Legislativo y los tiempos que demanda el tratamiento de distintas iniciativas presentadas por los bloques políticos.

La comparación con otras legislaturas El diputado remarcó que mientras en otras jurisdicciones las cámaras legislativas mantienen una actividad más intensa, en Jujuy recién se alcanzó la quinta sesión ordinaria del año. En ese contexto, consideró necesario analizar el ritmo de trabajo parlamentario y el impacto que esto puede tener en el avance de los proyectos que esperan ser debatidos dentro del recinto.

Canedi también puso el foco en la cantidad de iniciativas que permanecen pendientes de discusión. Según indicó, la baja cantidad de sesiones abre interrogantes sobre cuánto tiempo demandará el tratamiento de los distintos proyectos presentados por los legisladores. Entre ellos, mencionó propuestas vinculadas a infraestructura, producción, seguridad y desarrollo provincial que todavía aguardan su paso por el debate legislativo.

En ese marco, el legislador sostuvo que la Legislatura debería recuperar un mayor dinamismo y priorizar el tratamiento de proyectos concretos. Además, planteó la necesidad de avanzar en discusiones que permitan dar respuesta a iniciativas que permanecen a la espera de tratamiento parlamentario.

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