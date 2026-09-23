El pueblo de La Rioja ideal para descubrir entre montañas, naturaleza y patrimonios históricos.

En La Rioja se encuentra Famatina, un pueblo que se destaca por el imponente paisaje de montañas que la rodea y por su patrimonio histórico y cultural . Su ubicación y las distintas alternativas para llegar hasta allí lo hacen un excelente punto de partida para descubrir distintos atractivos turísticos de Argentina. Agendalo para tus próximas escapadas .

Famatina combina su riqueza arqueológica e histórica con las tradicionales celebraciones que forman parte de su identidad, pero sus atractivos van mucho más allá.

La localidad reúne propuestas vinculadas con la naturaleza, la cultura y la producción regional, entre ellas imponentes escenarios montañosos, valles de tierras fértiles , una destacada elaboración de frutos secos , viñedos reconocidos a nivel internacional, vinos y aguardientes artesanales de gran calidad, además de una amplia variedad de artesanías locales .

A todo esto se agrega el costo accesible de los servicios destinados al turismo , un factor que posiciona a Famatina entre las alternativas más interesantes del Noroeste Argentino para quienes buscan conocer el destino de una manera auténtica y al alcance del bolsillo .

Dónde queda Famatina, La Rioja

Famatina está situada en el sector noroeste de la provincia de La Rioja, en el corazón del territorio argentino. Su ubicación la conecta con distintas jurisdicciones: limita hacia el norte con Catamarca; al sur, con San Luis; hacia el este, con Catamarca y Córdoba; y al oeste, con San Juan y Chile.

Por su posición geográfica, la localidad cuenta con un acceso estratégico a través de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 78. A su vez, estas vías se vinculan con otras nueve rutas nacionales, lo que permite conectar Famatina con diferentes puntos de la región y facilita los traslados.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Famatina, La Rioja?

Quienes visitan Famatina pueden encontrar numerosas propuestas vinculadas con la naturaleza y las tradiciones culturales de la zona, con alternativas pensadas para recorrer y conocer el paisaje.

Entre las opciones disponibles se destacan los recorridos por los distintos senderos que llevan hasta miradores de gran atractivo. Uno de ellos es La Cruz, un punto desde el que se obtiene una vista del pueblo y del imponente cordón montañoso del Famatina. También se encuentra el Portezuelo de Hualco, conocido además como la cuesta del parapente, desde donde es posible contemplar una panorámica de la hoya del Velasco.

Entre los puntos de interés de la zona también sobresale el Circuito Encantado, un recorrido que incluye la llamada “Cueva de las Brujas”, una vieja usina de generación eléctrica y una pileta de decantación que se convirtió en un espacio frecuentado por aves silvestres. La oferta de lugares para conocer se completa con sitios como Corrales, Los Pesebres, el Cañón del Ocre, el Camino del Inca (Capac Ñan), la Mina La Mexicana y la estación 9 del antiguo cable carril, además de otros atractivos.

Para los visitantes que prefieren propuestas cargadas de aventura y contacto con la naturaleza, Famatina cuenta con alternativas para recorrer su paisaje serrano en bicicleta de montaña, motocicleta o a caballo. Estos trayectos permiten internarse por los distintos caminos que atraviesan las montañas y, durante el recorrido, existe la posibilidad de encontrarse con cóndores, guanacos y otras especies de la fauna silvestre.

Cómo llegar a Famatina, La Rioja

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto hasta Famatina demanda alrededor de 15 horas en auto. Para realizar el recorrido, una de las alternativas consiste en avanzar por la Ruta Nacional 9 en dirección norte, atravesar Córdoba y continuar hasta conectar con la Ruta Nacional 60. Luego, el viaje sigue por la Ruta Nacional 76, que permite llegar de manera directa a la localidad.

Otra posibilidad es viajar en avión hasta la ciudad de La Rioja y, una vez allí, continuar el recorrido por vía terrestre hasta Famatina.