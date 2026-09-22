Turismo en Entre Ríos: el pueblo que esconde un monte nativo lleno de senderos y aves

Entre Ríos guarda pequeñas localidades que pasan lejos de los grandes reflectores , pero conservan todo lo necesario para sorprender: Cerrito es una de ellas. Alejado de las exageraciones y de las imágenes armadas para el turismo, el pueblo aparece entre caminos del ámbito rural y construcciones bajas. Un destino ideal para tus escapadas por el país.

No necesita presentarse como un rincón paradisíaco ni como un destino secreto: su entorno natural, sus aves y su historia alcanzan para darle un lugar propio entre los atractivos de la Argentina.

A simple vista puede parecer un lugar pequeño, pero su verdadera riqueza está en todo lo que conserva. Los orígenes de Cerrito se remontan a las últimas décadas del siglo XIX , cuando comenzaron a impulsarse distintos proyectos vinculados con la colonización agrícola.

Así, el territorio que hasta entonces era principalmente rural fue transformándose en una colonia. Con el paso del tiempo, la localidad fue creciendo de manera pausada, siguiendo el ritmo propio de esos pueblos donde la naturaleza marca los tiempos antes que el reloj .

En la actualidad, Cerrito conserva una calma particular tanto en sus calles como en los sectores de vegetación más densa de su reserva natural, y se presenta como una pausa frente al ritmo y el concreto de las grandes ciudades. Es un sitio donde el paisaje modifica la sensación del aire, el silencio se vuelve parte del entorno y el pasado permanece presente sin necesidad de ser mostrado: simplemente se percibe al recorrer el lugar.

Dónde queda Cerrito

Cerrito se encuentra en el sector centro-oriental de Entre Ríos, dentro del departamento Paraná y a aproximadamente 53 kilómetros de la capital provincial. Desde Paraná, el trayecto demanda menos de una hora y permite recorrer distintos paisajes rurales, donde la vegetación y las tonalidades del verde van cambiando a medida que avanzan los kilómetros.

Los primeros pasos de la localidad se sitúan en 1882, cuando el Banco Nación adquirió un terreno denominado “El Cerrito” con la intención de establecer allí una colonia agrícola. La iniciativa apuntaba a fomentar el asentamiento de población y poner esas tierras al servicio de la actividad productiva. De ese proceso surgió Colonia Cerrito, que décadas después, en 1974, pasó a tener formalmente la categoría de municipio.

Ese recorrido histórico todavía puede reconocerse en distintas construcciones, calles y espacios que mantienen rasgos vinculados con aquella etapa inicial. Cerrito conserva una identidad propia y no necesita aparentar ser algo diferente, una característica que forma parte de su particular encanto.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Cerrito?

No es necesario alejarse demasiado para descubrir uno de los principales atractivos de la zona. La Reserva Natural Educativa Montecito de Lovera se extiende sobre apenas seis hectáreas, aunque en ese reducido espacio reúne una diversidad de especies que resulta poco habitual en un sitio de acceso tan sencillo. El área cuenta con tres senderos señalizados, abundante vegetación autóctona y una presencia constante de aves que pueden observarse durante el recorrido.

En este espacio natural se registró la presencia de más de un centenar de especies de aves, que conviven con una flora compuesta por claveles del aire, tunas, algarrobos, ñandubay y espinillos. El lugar tampoco cuenta con una infraestructura turística de gran escala, una característica que contribuye a preservar su atractivo: los recorridos se realizan sin una presencia excesiva de cartelería ni sonidos artificiales que alteren el entorno.

Más allá del entorno natural, Cerrito también conserva atractivos dentro de su zona urbana. En el área céntrica se pueden encontrar edificaciones y espacios con historia, entre ellos el Palacio Municipal, la Biblioteca Popular Federico Schroeder, el Museo Regional de Cerrito y la Plaza Las Colonias.

Se trata de puntos ubicados a poca distancia entre sí, lo que permite conocerlos caminando y con tranquilidad. Es una localidad que invita a recorrerla de manera directa, prestando atención a cada detalle del lugar.

Cómo llegar a Cerrito

Para quienes parten desde Paraná, una de las alternativas más rápidas consiste en tomar la Ruta Nacional 168 y luego continuar por la Ruta Nacional 12, en un recorrido de aproximadamente 53 kilómetros. La mayor parte del trayecto se encuentra asfaltada y, fuera de los períodos de mayor movimiento, suele presentar poco tránsito. También existe la posibilidad de optar por la Ruta Provincial 10, cuyo recorrido es un poco más extenso, aunque mantiene un acceso sencillo.

El traslado resulta, en general, simple de realizar, aunque las lluvias fuertes pueden complicar temporalmente algunos sectores de los caminos rurales. De todos modos, llegar hasta Cerrito no presenta mayores dificultades: se encuentra relativamente cerca, pero una vez allí la sensación es la de haber dejado atrás el ritmo habitual.