El pueblo de Salta que combina historia, viñedos y paisajes únicos en los Valles Calchaquíes.

Dentro de los destinos que forman parte del turismo argentino , San Carlos , en Salta , se presenta como un pueblo de los Valles Calchaquíes donde confluyen historia, cultura vitivinícola, naturaleza y sabores regionales . Rodeado por un paisaje rural , es una alternativa para quienes buscan unas escapadas que le permitan acercarse al mundo del vino.

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Esto es gracias a la presencia de numerosos viñedos y bodegas que ofrecen una experiencia ligada a la producción vitivinícola y a las tradiciones de la región.

La identidad de San Carlos se encuentra estrechamente ligada a su patrimonio arquitectónico, visible en sus calles sin pavimentar, edificaciones de adobe y antiguas construcciones de estilo colonial . Dentro de este escenario tradicional, el vino elaborado en la zona y la gastronomía característica del norte argentino ocupan un lugar central en la propuesta para los visitantes, que encuentra un público especialmente interesado en los sabores autóctonos, la cocina regional y las degustaciones artesanales .

Apartado de las zonas urbanas de mayor movimiento, este rincón de Salta se caracteriza por un ritmo pausado en el que se combinan serenidad, costumbres tradicionales y cultura vinculada al vino . Por estas características, se consolida como una propuesta interesante dentro del recorrido turístico por el norte argentino, especialmente para quienes buscan descubrir paisajes auténticos y sabores propios de la región .

Dónde queda San Carlos, Salta

Dentro de los Valles Calchaquíes, en territorio salteño, San Carlos se destaca por su antigüedad y por el atractivo de su paisaje y su arquitectura. La localidad está situada a unos 20 kilómetros de Cafayate, una cercanía que la convierte en una alternativa ideal para sumar a un recorrido por esa reconocida ciudad vinculada a la producción vitivinícola.

El emplazamiento de San Carlos en el corazón del valle ofrece la posibilidad de recorrer escenarios serranos, caminos panorámicos y disfrutar de la tranquilidad propia de las localidades del interior de Salta. Además, la corta distancia hasta Cafayate permite organizar tanto visitas de unas pocas horas como permanencias de varios días, ideales para quienes desean alejarse del ritmo cotidiano y acercarse a las costumbres y tradiciones de la región.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en San Carlos, Salta?

Entre las propuestas para conocer San Carlos, resulta especialmente interesante adentrarse en su casco histórico. Allí se encuentran la plaza principal y la Iglesia de San Carlos Borromeo, además de antiguas viviendas construidas en adobe y tradicionales rejas que todavía conservan el aspecto característico de la época colonial. Todo este conjunto arquitectónico contribuye a preservar la identidad norteña y el carácter histórico de la localidad.

Una de las propuestas más destacadas de San Carlos está relacionada con el mundo del vino, a través de sus viñedos y bodegas, integrados a la producción característica de los Valles Calchaquíes. Las condiciones del lugar, marcadas por la altura y un clima predominantemente seco, favorecen una actividad vitivinícola que forma parte del propio paisaje.

Los visitantes pueden acercarse a las distintas etapas de elaboración artesanal, participar de degustaciones de vino regional y acompañarlas con platos propios de la gastronomía salteña, en una experiencia que reúne saberes tradicionales y productos de origen local.

Las expresiones de artesanía local forman parte importante de la identidad de San Carlos. En los distintos talleres y espacios de feria pueden encontrarse tejidos realizados en telar, objetos de cerámica y piezas de platería, trabajos que mantienen vigentes tradiciones heredadas de generaciones anteriores y aportan a la personalidad cultural de este destino.

La naturaleza también ofrece diferentes alternativas para quienes visitan la zona. A orillas del Río Calchaquí hay sectores de arena donde es posible relajarse y disfrutar del entorno.

El camino que conduce hasta Las Barrancas permite contemplar curiosas formaciones de arcilla en diferentes colores y acceder a panorámicas del valle. Por su parte, el dique La Dársena, ubicado a pocos kilómetros de la localidad, constituye un sitio recomendado para quienes desean observar distintas especies de aves andinas.

Otra de las propuestas para sumar al recorrido son los petroglifos de San Lucas, emplazados en un cerro de las inmediaciones. Estas antiguas manifestaciones grabadas en la roca aportan una dimensión arqueológica que complementa los atractivos naturales y culturales de la zona.

Cómo llegar a San Carlos, Salta

El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA) hasta San Carlos supone recorrer cerca de 1.600 kilómetros por carretera. Si se realiza en auto, el desplazamiento puede extenderse entre 18 y 20 horas, dependiendo de las pausas que se realicen durante el trayecto y de las condiciones del tránsito.

La alternativa más frecuente consiste en avanzar por la Ruta Nacional 9 en dirección norte, para luego tomar la Ruta Nacional 34 y continuar hasta enlazar con la Ruta Nacional 68, que conduce hacia Cafayate. Una vez allí, el recorrido sigue por la Ruta Nacional 40 durante aproximadamente 20 kilómetros hacia el norte, hasta arribar a San Carlos.

Quienes opten por viajar en micro de larga distancia pueden partir desde la terminal de Retiro con destino a la ciudad de Salta, en un recorrido que habitualmente insume entre 20 y 22 horas.

Al llegar a la capital provincial, todavía es necesario completar por tierra unos 290 kilómetros, siguiendo un trayecto que combina la Ruta Nacional 68, la Ruta Provincial 33 y, finalmente, la Ruta Nacional 40 en dirección sur. Otra alternativa consiste en viajar primero hasta Cafayate y, desde esa localidad, realizar el último tramo por la Ruta 40 hasta San Carlos.

Para reducir los tiempos de traslado, la alternativa más conveniente es viajar en avión desde el Aeroparque Jorge Newbery o desde Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, ubicado en la ciudad de Salta. El vuelo tiene una duración aproximada de 2 horas y media.

Una vez en la capital salteña, el recorrido debe continuar por tierra hasta San Carlos, en un trayecto que puede demandar entre 6 y 7 horas, ya sea en automóvil o transporte público.

El camino atraviesa distintos sectores de las rutas provinciales y nacionales, entre ellos la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, antes de enlazar finalmente con la Ruta Nacional 40.