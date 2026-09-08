Empleadas domésticas: cuánto deben cobrar por 4 horas semanales en septiembre. 

La nueva escala salarial de las empleadas domésticas fija un mínimo de $15.658,56 por semana para las trabajadoras de tareas generales con retiro, tomando como referencia una jornada de cuatro horas semanales. Los detalles, en la nota.

La nueva escala salarial para el personal de casas particulares contempla distintos valores de acuerdo con la categoría y la modalidad de contratación. Para una carga de cuatro horas semanales , los montos parten de $15.658,56 en el caso de quienes realizan tareas generales con retiro, mientras que el máximo llega a $20.198,32 para las supervisoras sin retiro.

Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares , que dispuso una suba del 1,8% en septiembre respecto de las remuneraciones de agosto. La medida fue oficializada el 3 de septiembre y además fijó aumentos escalonados para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El salario varía de acuerdo con la categoría laboral y la modalidad de contratación , que puede ser con o sin retiro. Para las trabajadoras que cumplen jornadas parciales, el pago se calcula según la cantidad de horas efectivamente trabajadas .

Para las trabajadoras de tareas generales, categoría que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, la escala vigente establece un mínimo de $3.914,64 por hora con retiro.

Así, por una jornada de cuatro horas semanales, corresponde un pago mínimo de $15.658,56. Sin retiro, el valor asciende a $4.185,94 por hora, lo que lleva el ingreso semanal por cuatro horas a $16.743,76.

En el caso de las empleadas dedicadas a la asistencia y cuidado de personas, el valor de la hora se ubica en $4.185,94 con retiro y asciende a $4.641,90 para quienes trabajan sin retiro. Así, una jornada de cuatro horas semanales representa un piso de $16.743,76 y $18.567,60, respectivamente.

En el caso de los caseros, la escala establece un único valor salarial debido a que se trata de trabajadores que viven en el domicilio donde prestan servicios. La hora se paga como mínimo $4.185,94, mientras que por cuatro horas semanales el ingreso alcanza los $16.743,76.

Las supervisoras son las trabajadoras que tienen los valores horarios más elevados dentro de la escala vigente. Para quienes cumplen tareas con retiro, el mínimo se ubica en $4.645,33 por hora, mientras que cuatro horas semanales representan $18.581,32. Sin retiro, la hora asciende a $5.049,58, con un piso semanal de $20.198,32.

En tanto, quienes se desempeñan en tareas específicas cobran como mínimo $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro. De esta forma, por cuatro horas semanales corresponden $17.690,16 y $19.239,20, según la modalidad.

El adicional previsto por la normativa será incorporado de forma gradual al salario básico. En el caso de las trabajadoras con jornadas inferiores a 12 horas semanales, se sumarán $2.000 en septiembre, $4.000 en octubre y $2.000 en noviembre. Con estos tres incrementos se completará el total de $8.000 establecido para agosto.

Los incrementos continuarán hasta diciembre

La actualización salarial de septiembre se enmarca en un esquema de aumentos mensuales previsto por la normativa. El cronograma comenzó con una suba del 1,9% en agosto y continuó con el 1,8% aplicado en septiembre.

En los próximos meses, los incrementos serán del 1,7% en octubre y del 1,6% tanto en noviembre como en diciembre. En todos los casos, los porcentajes se aplican sobre el salario vigente del mes anterior.

En el caso de las trabajadoras mensualizadas, la escala salarial establece montos distintos a los correspondientes a jornadas reducidas. Para septiembre, quienes realizan tareas generales con retiro tienen un salario mínimo de $480.247,85, en tanto que las trabajadoras sin retiro perciben como mínimo $529.261,78 al mes.

Las supervisoras tienen los salarios mensualizados más elevados de la escala, con un mínimo de $579.493,14 para quienes trabajan con retiro y de $640.641,55 para las que lo hacen sin retiro.

En la categoría de tareas específicas, los montos ascienden a $541.402,49 y $597.854,36, respectivamente. Para los caseros, el salario mínimo mensual es de $529.261,78.

Para las trabajadoras de asistencia y cuidado de personas, la escala fija un mínimo mensual de $529.261,78 con retiro, mientras que el monto asciende a $584.936,09 sin retiro.

Se trata de valores correspondientes a empleadas mensualizadas, por lo que no pueden aplicarse directamente a una jornada reducida de cuatro horas por semana.