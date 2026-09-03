Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre y cómo siguen los aumentos

Con retiro: $5.049,58 por hora y $579.493,14 por mes.
Sin retiro: $5.344,33 por hora y $640.641,55 por mes.
Personal para tareas específicas
Con retiro: $4.809,80 por hora y $541.402,49 por mes.
Sin retiro: $4.645,33 por hora y $597.854,36 por mes.
Caseros
Mensual: $529.261,78.
Asistencia y cuidado de personas
Con retiro: $4.641,90 por hora y $529.261,78 por mes.
Sin retiro: $4.185,94 por hora y $584.936,09 por mes.
Personal para tareas generales
Con retiro: $4.185,94 por hora y $480.247,85 por mes.
Sin retiro: $3.914,64 por hora y $529.261,78 por mes.
Empleadas domésticas: aumento de sueldo
Cómo serán los aumentos hasta diciembre
La resolución fijó un cronograma de actualizaciones que comenzó con una suba del 1,9% en agosto. A partir de allí se establecieron los siguientes incrementos:
Septiembre: 1,8%.
Octubre: 1,7%.
Noviembre: 1,6%.
Diciembre: 1,6%.
A estos porcentajes se suma la incorporación progresiva de la suma no remunerativa otorgada en agosto.
Ese adicional había sido fijado en $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más; $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas; y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas por semana.
En septiembre se incorpora al salario básico el 25% de esa suma, en octubre se agrega otro 50% y en noviembre se completa con el 25% restante.
Escalas de octubre de 2026
Para octubre, con una actualización del 1,7%, los salarios quedan establecidos de la siguiente manera:
Supervisor/a: con retiro, $5.215,59 por hora y $599.514,52 mensuales; sin retiro, $4.805,82 por hora y $661.702,46 mensuales.
Tareas específicas: con retiro, $4.973,38 por hora y $560.776,33 mensuales; sin retiro, $4.580,80 por hora y $618.187,89 mensuales.
Caseros: $548.429,23 mensuales.
Cuidado de personas: con retiro, $4.801,52 por hora y $548.429,23 mensuales; sin retiro, $4.337,53 por hora y $605.050 mensuales.
Tareas generales: con retiro, $4.337,53 por hora y $498.582,06 mensuales; sin retiro, $4.064,08 por hora y $548.429,23 mensuales.
Cuánto cobrarán en noviembre
En noviembre se aplicará una suba del 1,6%.
Supervisor/a: con retiro, $5.344,33 por hora y $614.791,27 mensuales; sin retiro, $4.928,28 por hora y $678.036,40 mensuales.
Tareas específicas: con retiro, $5.098,84 por hora y $575.394,53 mensuales; sin retiro, $4.700,21 por hora y $633.782,08 mensuales.
Caseros: $562.837,52 mensuales.
Cuidado de personas: con retiro, $4.923,50 por hora y $562.837,52 mensuales; sin retiro, $4.451,49 por hora y $620.420,85 mensuales.
Tareas generales: con retiro, $4.451,49 por hora y $512.142,96 mensuales; sin retiro, $4.174,62 por hora y $562.837,52 mensuales.
Escalas para diciembre
El último aumento previsto será del 1,6% en diciembre.
Supervisor/a: con retiro, $5.429,84 por hora y $624.627,93 mensuales; sin retiro, $5.007,14 por hora y $688.884,98 mensuales.
Tareas específicas: con retiro, $5.180,42 por hora y $584.600,84 mensuales; sin retiro, $4.775,41 por hora y $643.922,59 mensuales.
Caseros: $571.842,92 mensuales.
Cuidado de personas: con retiro, $5.002,28 por hora y $571.842,92 mensuales; sin retiro, $4.522,71 por hora y $630.347,58 mensuales.
Tareas generales: con retiro, $4.522,71 por hora y $520.337,24 mensuales; sin retiro, $4.241,42 por hora y $571.842,92 mensuales.
Adicional por zona desfavorable
También continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones. Este adicional no alcanza a Jujuy.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.