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3 de septiembre de 2026 - 19:11
País.

Empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre y cómo siguen los aumentos

Se oficializaron subas mensuales para empleadas domésticas y la incorporación gradual a los básicos de una suma extraordinaria.

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mpleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre

mpleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó los nuevos salarios mínimos para las empleadas domésticas entre septiembre y diciembre de 2026. El esquema contempla aumentos mensuales escalonados y la incorporación progresiva a los básicos de la suma no remunerativa que fue establecida para agosto.

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Para septiembre, el incremento será del 1,8%, mientras que en octubre llegará al 1,7%. En noviembre y diciembre se aplicará una actualización del 1,6% en cada mes.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre

Con el aumento del 1,8%, las escalas mínimas para septiembre de 2026 quedan de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $5.049,58 por hora y $579.493,14 por mes.

Sin retiro: $5.344,33 por hora y $640.641,55 por mes.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.809,80 por hora y $541.402,49 por mes.

Sin retiro: $4.645,33 por hora y $597.854,36 por mes.

Caseros

Mensual: $529.261,78.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.641,90 por hora y $529.261,78 por mes.

Sin retiro: $4.185,94 por hora y $584.936,09 por mes.

Personal para tareas generales

Con retiro: $4.185,94 por hora y $480.247,85 por mes.

Sin retiro: $3.914,64 por hora y $529.261,78 por mes.

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Cómo serán los aumentos hasta diciembre

La resolución fijó un cronograma de actualizaciones que comenzó con una suba del 1,9% en agosto. A partir de allí se establecieron los siguientes incrementos:

Septiembre: 1,8%.

Octubre: 1,7%.

Noviembre: 1,6%.

Diciembre: 1,6%.

A estos porcentajes se suma la incorporación progresiva de la suma no remunerativa otorgada en agosto.

Ese adicional había sido fijado en $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más; $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas; y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas por semana.

En septiembre se incorpora al salario básico el 25% de esa suma, en octubre se agrega otro 50% y en noviembre se completa con el 25% restante.

Escalas de octubre de 2026

Para octubre, con una actualización del 1,7%, los salarios quedan establecidos de la siguiente manera:

Supervisor/a: con retiro, $5.215,59 por hora y $599.514,52 mensuales; sin retiro, $4.805,82 por hora y $661.702,46 mensuales.

Tareas específicas: con retiro, $4.973,38 por hora y $560.776,33 mensuales; sin retiro, $4.580,80 por hora y $618.187,89 mensuales.

Caseros: $548.429,23 mensuales.

Cuidado de personas: con retiro, $4.801,52 por hora y $548.429,23 mensuales; sin retiro, $4.337,53 por hora y $605.050 mensuales.

Tareas generales: con retiro, $4.337,53 por hora y $498.582,06 mensuales; sin retiro, $4.064,08 por hora y $548.429,23 mensuales.

Cuánto cobrarán en noviembre

En noviembre se aplicará una suba del 1,6%.

Supervisor/a: con retiro, $5.344,33 por hora y $614.791,27 mensuales; sin retiro, $4.928,28 por hora y $678.036,40 mensuales.

Tareas específicas: con retiro, $5.098,84 por hora y $575.394,53 mensuales; sin retiro, $4.700,21 por hora y $633.782,08 mensuales.

Caseros: $562.837,52 mensuales.

Cuidado de personas: con retiro, $4.923,50 por hora y $562.837,52 mensuales; sin retiro, $4.451,49 por hora y $620.420,85 mensuales.

Tareas generales: con retiro, $4.451,49 por hora y $512.142,96 mensuales; sin retiro, $4.174,62 por hora y $562.837,52 mensuales.

Escalas para diciembre

El último aumento previsto será del 1,6% en diciembre.

Supervisor/a: con retiro, $5.429,84 por hora y $624.627,93 mensuales; sin retiro, $5.007,14 por hora y $688.884,98 mensuales.

Tareas específicas: con retiro, $5.180,42 por hora y $584.600,84 mensuales; sin retiro, $4.775,41 por hora y $643.922,59 mensuales.

Caseros: $571.842,92 mensuales.

Cuidado de personas: con retiro, $5.002,28 por hora y $571.842,92 mensuales; sin retiro, $4.522,71 por hora y $630.347,58 mensuales.

Tareas generales: con retiro, $4.522,71 por hora y $520.337,24 mensuales; sin retiro, $4.241,42 por hora y $571.842,92 mensuales.

Adicional por zona desfavorable

También continúa vigente el adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones. Este adicional no alcanza a Jujuy.

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