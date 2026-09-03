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3 de septiembre de 2026 - 19:05
País.

Subieron los bonos argentinos y el riesgo país perforó los 500 puntos

Los títulos soberanos avanzaron 0,4% y el riesgo país cayó a 494 puntos básicos. El petróleo volvió a subir por la tensión en Medio Oriente.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Bonos y riesgo país (Foto ilustrativa)

Bonos y riesgo país (Foto ilustrativa)

Los bonos argentinos en dólares cerraron este jueves con ganancias y el riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 500 puntos básicos, en una jornada marcada también por una nueva suba del petróleo y movimientos dispares en los mercados internacionales.

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Los Bonares y Globales avanzaron alrededor de 0,4% en promedio, mientras que el indicador elaborado por JP Morgan para Argentina retrocedió nueve unidades y terminó en 494 puntos básicos.

El riesgo país cayó a 494 puntos

La mejora de los títulos públicos permitió que el riesgo país perforara nuevamente la barrera de los 500 puntos, una referencia seguida de cerca por los mercados para evaluar el costo de financiamiento de la Argentina.

Mientras tanto, la Bolsa porteña mostró un desempeño diferente. El índice S&P Merval cayó 1,6%, hasta los 3.058.093 puntos, y cortó una racha de tres ruedas consecutivas con resultados positivos.

El riesgo pa&iacute;s&nbsp;

El riesgo país

Entre las acciones y ADR argentinos que cotizan en Wall Street predominaban las bajas. YPF se destacó con un avance del 2,8% y cerró en USD 52,41. En sentido contrario, Grupo Galicia perdió 0,8% y Vista Energy retrocedió 3,1%.

En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street terminaron con ganancias de entre 1,1% y 1,4%, impulsados principalmente por las empresas tecnológicas y los bancos.

Desde Cohen Aliados Financieros señalaron que “Wall Street recuperó terreno de la mano de las tecnológicas y los bancos”, en una jornada en la que también influyeron la evolución del petróleo y los datos del mercado laboral estadounidense.

El petróleo alcanzó máximos de seis semanas

Otro de los datos centrales de la jornada fue la evolución del precio internacional del petróleo, que alcanzó niveles máximos de las últimas seis semanas.

El movimiento se produjo en medio de una mayor preocupación por posibles interrupciones en el suministro energético de Medio Oriente, tras nuevos ataques de Estados Unidos contra Irán y renovadas amenazas de Israel hacia Teherán.

Los futuros del Brent del Mar del Norte subieron 0,2% y alcanzaron los USD 95,81 por barril para entrega en noviembre. Fue su cuarta jornada consecutiva en terreno positivo.

Por su parte, el crudo intermedio de Texas, referencia en Estados Unidos, avanzó 0,8% y se ubicó en USD 91,70 por barril en los contratos para octubre.

Qué pasó en Wall Street

La jornada internacional también estuvo atravesada por las expectativas en torno a las próximas decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los operadores ajustaron sus posiciones frente a la posibilidad de nuevos movimientos en las tasas de interés, mientras los últimos datos sobre empleo privado influyeron sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

En ese escenario, las acciones tecnológicas y financieras ayudaron a sostener las ganancias de Wall Street, mientras que el mercado argentino mostró una rueda mixta: subieron los bonos y bajó el riesgo país, pero las acciones locales cerraron en terreno negativo.

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