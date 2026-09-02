El petróleo vuelve a subir por la tensión entre EE.UU e Irán

El petróleo se dispara por la escalada entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre la reapertura de Ormuz.

La cotización del petróleo registró un incremento superior al 2% este lunes , luego de que Estados Unidos (EE.UU) bombardeara dos plataformas de lanzamiento ubicadas en la isla iraní de Larak , en el estrecho de Ormuz. Como respuesta, Teherán lanzó ataques contra dos instalaciones aéreas estadounidenses situadas en Jordania y Emiratos Árabes Unidos .

Política. El petróleo baja a los 80 dólares en medio de la expectativa por el acuerdo entre EE.UU. e Irán

El nuevo episodio de tensión tuvo lugar cuando la confrontación entre los dos países ya había alcanzado su sexto mes , en un contexto en el que continúan sin avances las conversaciones destinadas a volver a habilitar esa importante ruta marítima .

En los mercados, los contratos futuros del Brent registraron un alza de 2,21 dólares, equivalente al 2,51% , y se ubicaron en 90,31 dólares por barril a las 04:36 GMT . A su vez, el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 1,83 dólares, un 2,19% , hasta alcanzar los 85,23 dólares por barril .

El domingo, fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques contra dos plataformas de lanzamiento ubicadas en la isla iraní de Larak , dentro del estrecho de Ormuz. Estos bombardeos representan los primeros ataques estadounidenses contra territorio iraní de los que se tiene conocimiento desde finales de julio .

Como represalia, Irán lanzó ataques contra dos bases aéreas estadounidenses, localizadas en Jordania y Emiratos Árabes Unidos. La información fue difundida este lunes por medios iraníes, que atribuyeron los datos a la Guardia Revolucionaria de Irán.

Ormuz, en el centro de la disputa energética

El nuevo cruce entre las fuerzas de ambos países volvió a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de la escena, debido a su enorme importancia para el abastecimiento energético internacional. Antes de que comenzara la guerra, a finales de febrero, por esta vía marítima transitaba aproximadamente el 20% del petróleo producido en el mundo.

Mientras tanto, los intentos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a las hostilidades continúan sin avances significativos. Los mediadores mantienen sus esfuerzos para conseguir las condiciones necesarias que permitan reactivar el tránsito por el estratégico estrecho.

“Vemos más posibilidades de una confrontación contenida que de una escalada sostenida del conflicto. Lo que sigue viéndose afectado con cada recrudecimiento son los plazos para la ‘reapertura’ del estrecho de Ormuz”, afirmó Suvro Sarkar, jefe de investigación energética de DBS.

El analista señaló además que el panorama para que Washington y Teherán retomen el diálogo se volvió aún más desfavorable.

“Anteriormente esperábamos poder retomar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para finales del tercer trimestre, pero ahora parece menos probable. Por lo tanto, prevemos que los precios del petróleo se mantendrán estables entre los 85 y los 95 dólares por barril, a menos que se aclare la situación en el estrecho de Ormuz”, sostuvo Sarkar.

Menos tránsito de buques y nuevas sanciones a Irán

Los registros vinculados con la navegación comercial también evidenciaron que el movimiento de cargueros a través del estrecho disminuyó durante el fin de semana. La cantidad de buques identificables que cruzaron el área se redujo a apenas cinco por jornada, un descenso que pone de manifiesto la prudencia adoptada por las empresas navieras frente a la posibilidad de que se produzcan nuevos ataques.

El Servicio de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido comunicó el domingo que un petrolero había sido impactado por un proyectil mientras atravesaba el estrecho durante la jornada del sábado.

El recrudecimiento de las acciones militares se produjo además en paralelo con nuevas señales de presión económica por parte de Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el domingo en declaraciones a Reuters que su país probablemente aplicará nuevas sanciones secundarias contra Irán semana tras semana, como parte de una estrategia destinada a incrementar la presión sobre Teherán.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, señaló el domingo que el petróleo obtenido a partir del reciente acuerdo con Venezuela será destinado a reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense, cuyos niveles actuales se encuentran entre los más bajos registrados en las últimas cuatro décadas.

La tensión impacta en los mercados internacionales

El valor internacional del crudo volvió a subir, aunque tanto el Brent como el WTI se encaminan a terminar agosto con leves pérdidas. Esto ocurre luego de que ambos referentes sufrieran una baja de más del 4% durante la semana pasada, movimiento que interrumpió una seguidilla de tres semanas consecutivas de incrementos.

El conflicto en el estrecho de Ormuz también generó efectos sobre los mercados bursátiles de Asia. Las principales plazas financieras de la región registraron retrocesos, luego de que las declaraciones del titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Kevin Warsh, reforzaran entre los inversores la posibilidad de que se produzca un incremento de las tasas de interés.

Durante su intervención en el encuentro que reunió en Jackson Hole, Wyoming, a representantes de bancos centrales y especialistas en economía, Warsh alertó acerca de la persistencia de las presiones inflacionarias. El funcionario sostuvo además que la Reserva Federal requiere contar con mayores certezas antes de introducir nuevos cambios en su política monetaria.

El estrecho de Ormuz es clave para el tránsito del suministro global de petróleo.

“Debemos tener la certeza de que la inflación subyacente se está acercando a nuestro objetivo, de forma clara y a la velocidad suficiente. De lo contrario, tendremos trabajo por delante”, manifestó.

Warsh consideró “preocupante” el nuevo avance de la inflación, que actualmente alcanza el 3,7%, un nivel que prácticamente duplica la meta del 2% establecida por la Reserva Federal. Al mismo tiempo, reconoció que le sería “difícil” definir como “restrictivas” las condiciones financieras que prevalecen en este momento.

Pese a estas advertencias, el funcionario no quiso adelantar cuál podría ser su postura frente a una eventual modificación de las tasas de interés. “Hoy me presento aquí comprometido con una disciplina, no con una decisión”, aseguró.

La Armada iraní aseguró que realizó disparos de advertencia cerca de destructores de la Armada de EE.UU. que operaban cerca del estrecho de Ormuz.

El avance en el costo de la energía, sumado a la posibilidad de que las tasas de interés permanezcan elevadas, generó presión sobre los mercados financieros.

El viernes, los tres principales índices de Wall Street terminaron en terreno negativo, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo aumentaron y el dólar ganó valor frente a otras divisas. En contraste, el precio del oro disminuyó.