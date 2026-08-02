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2 de agosto de 2026 - 09:47
Mundo.

Trump suspende un ataque a Irán tras un principio de acuerdo

Donald Trump anunció que canceló un ataque contra Irán tras un acuerdo preliminar que incluiría reabrir el estrecho de Ormuz y limitar el programa nuclear.

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Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Donald Trump anunció que canceló un ataque contra Irán

Donald Trump anunció que canceló un ataque contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que decidió cancelar un ataque militar que Washington tenía previsto lanzar contra Irán luego de que, según afirmó, se alcanzaran las bases de un acuerdo preliminar impulsado por distintos actores de Medio Oriente.

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La propuesta incluiría la reapertura total del estratégico estrecho de Ormuz y el compromiso de poner fin a la amenaza nuclear iraní. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Teherán sobre los términos anunciados por la Casa Blanca.

"Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que detengamos cualquier ataque", escribió Trump.

Según el presidente estadounidense, el entendimiento alcanzado contempla la "apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz" y "el fin de la amenaza nuclear iraní". También afirmó que Israel se sumó al compromiso de avanzar hacia un acuerdo definitivo, aunque aclaró que la suspensión del ataque está condicionada a que las negociaciones concluyan rápidamente.

"He aceptado cancelar el ataque por el bien del mundo y por la supervivencia de un Irán próspero, siempre y cuando se pueda concretar un acuerdo rápidamente", expresó el mandatario.

Oportunidad para negociar

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió la estrategia militar de Washington y afirmó que los recientes bombardeos redujeron significativamente la capacidad militar iraní. El funcionario sostuvo que fueron destruidas instalaciones navales, aéreas, sistemas antimisiles y centros de producción de armamento, lo que modificó el equilibrio estratégico en la región.

"Todavía tienen misiles y drones y aún pueden causar daño, pero ya no cuentan con el escudo convencional detrás del cual se escondían", afirmó Rubio durante una entrevista con Fox News. El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró además que esa situación abrió una oportunidad para negociar la desnuclearización de Irán y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

Arabia Saudita pidió evitar una nueva escalada

De acuerdo con medios estadounidenses, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman mantuvo una conversación telefónica con Trump para transmitirle su preocupación por un eventual ataque contra territorio iraní y solicitarle que evitara una escalada militar. Las versiones periodísticas indican que Estados Unidos e Israel evaluaban realizar ataques conjuntos contra infraestructura energética iraní, incluidas refinerías y centrales eléctricas, antes del anuncio realizado por Trump.

Un conflicto que sigue abierto

El anuncio se produce después de más de cinco meses de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que ha incrementado la tensión en Medio Oriente y afectado la seguridad del comercio marítimo internacional debido a los incidentes registrados en el estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

Aunque Trump presentó el entendimiento como un paso decisivo hacia la paz, hasta el momento las autoridades iraníes no confirmaron oficialmente la existencia del acuerdo en los términos planteados por Washington, por lo que la evolución de las negociaciones continúa siendo incierta.

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