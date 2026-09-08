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8 de septiembre de 2026 - 18:11
País.

Tucumán: una mujer de 79 años asesinó a su esposo y le confesó el crimen a su hijo

El hecho ocurrió en el barrio Villa Alem de San Miguel de Tucumán. Tras el crimen, la Justicia dispuso que la sospechosa continúe el proceso en libertad vigilada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tucumán: una mujer de 79 años asesinó a su esposo y le confesó el crimen a su hijo.&nbsp;

Tucumán: una mujer de 79 años asesinó a su esposo y le confesó el crimen a su hijo. 

Una mujer de 79 años asesinó de dos disparos a su esposo, de 76, en San Miguel de Tucumán. Luego del ataque, le confesó el crimen a su hijo y quedó involucrada en una investigación por homicidio.

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Tucumán: una mujer de 79 años asesinó a su esposo y le confesó el crimen a su hijo

El episodio tuvo lugar en el barrio Villa Alem, en la capital tucumana. Por su avanzada edad, la Justicia resolvió que la mujer permanezca en libertad bajo vigilancia mientras avanza el proceso judicial.

El episodio se registró en la madrugada del lunes en una casa del pasaje Primera Junta al 1000, en el barrio Villa Alem. Allí fue asesinado Manuel Hipólito Rodríguez, de 76 años, según informó la Policía.

Blanca Susana Argatt es la principal sospechosa por el crimen y permanece a disposición de la Justicia. Tras el hecho, las autoridades señalaron que la mujer se encontraba profundamente conmocionada y en estado de shock emocional.

De acuerdo con La Gaceta, la agresión se produjo cerca de las 2 de la mañana, dentro de la habitación en la que se encontraba la víctima. Después de dispararle, la mujer se comunicó telefónicamente con uno de sus hijos.

Luego de recibir el llamado, el familiar, que reside en una casa ubicada junto a la de sus padres, ingresó al domicilio. Allí se encontró con una escena dramática: Rodríguez estaba muerto y su madre se encontraba descompensada.

La investigación quedó radicada en la Unidad Fiscal de Homicidios II de Tucumán. El expediente es instruido por el fiscal Carlos Sale, quien está a cargo de esclarecer las circunstancias del crimen.

Según consta en las primeras actuaciones, Rodríguez fue alcanzado por un disparo de arma de fuego en la cabeza y murió en el lugar como consecuencia de la gravedad de la herida. La Justicia busca establecer cómo se desarrolló el episodio y qué ocurrió momentos antes del ataque.

La hipótesis del crimen en Tucumán

Los estudios realizados por los médicos forenses determinaron que Rodríguez sufrió dos impactos de arma de fuego. Uno de los proyectiles alcanzó la cabeza, mientras que el otro impactó en el pecho, de acuerdo con los resultados preliminares incorporados a la investigación.

En el marco de la investigación, la Policía incautó un revólver que estaba en el suelo de la habitación donde se produjo el ataque fatal. Ahora, los peritos deberán realizar estudios de laboratorio para establecer el calibre del arma y determinar si tuvo participación en el crimen.

En tanto, los tres hijos del matrimonio fueron citados a declarar ante el fiscal y aseguraron que no tenían conocimiento de que sus padres guardaran un arma de fuego en la casa.

A medida que pasaron las horas, los testimonios de familiares y vecinos revelaron un complejo historial detrás de la pareja. Los hijos de ambos aseguraron ante la Justicia que su madre habría sufrido durante años situaciones de violencia física y psicológica.

Desde hace años vive un infierno”, aseguró una vecina de la zona, identificada como María Emilia. Su declaración coincidió con los testimonios aportados por los hijos del matrimonio, que habrían revelado una prolongada historia de violencia física y psicológica.

Los testimonios recogidos por los investigadores describieron una relación atravesada por graves episodios de violencia y celos extremos. Los allegados señalaron a Rodríguez como responsable de esas conductas y aseguraron que controlaba a su esposa al punto de impedirle ver a sus propias hijas.

Entre los episodios relatados por los familiares, se conoció que Rodríguez habría impedido que su esposa acompañara a una de sus hijas durante sus últimos días de vida. Los allegados aseguraron que, a raíz de los celos de su marido, la mujer ni siquiera tuvo la posibilidad de despedirse de ella.

Tras analizar la situación de la acusada, el funcionario judicial dispuso que Blanca Susana Argatt permanezca en libertad mientras continúa el proceso penal.

Entre los factores considerados estuvieron sus 79 años y el contexto de violencia de género que, según los testimonios incorporados a la causa, habría padecido durante un período prolongado. Por el momento, la mujer permanece en la casa de una de sus hijas.

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